Omicron appuie sur une pause lors de la sortie de nouveaux films en 2022, l’industrie en difficulté envisage davantage de pertes

L’analyste commercial Taran Adarsh ​​a convenu, affirmant que les restrictions dans de nombreux États et l’augmentation des chiffres pourraient également empêcher la sortie de films en février.

La liste des films à gros billets prêts et en attente de sortie s’allonge de jour en jour avec des cinémas qui ferment ou fonctionnent à 50% de leur capacité et le public a trop peur de s’aventurer dans une salle de toute façon, portant un nouveau coup dur à une industrie battue qui se lève de façon instable. .

« RRR » de SS Rajamouli, « Prithviraj » d’Akshay Kumar, « Jersey » de Shahid Kapoor, « Radhe Shyam » de Prabhas et le drame d’action tamoul d’Ajith Kumar « Valimai » sont parmi les titres qui devaient sortir ce mois-ci et aider à propulser l’Indien l’industrie cinématographique à reprendre après près de deux ans de pandémie. Mais la montée en puissance de la variante hautement transmissible de Covid Omicron a mis fin à tous les plans, laissant les initiés de l’industrie dans le désespoir.

Personne ne s’attendait à ce que le scénario devienne si sombre si tôt, a déclaré Aman Gill, le producteur de « Jersey » qui a repoussé la sortie de son film trois jours seulement avant sa date du 31 décembre. La forte augmentation des cas de Covid a remis l’industrie en mode de réinitialisation, a-t-il déclaré.

« C’est exactement comme ce que nous faisions tous avant Diwali l’année dernière. Personne ne sait quand les choses s’amélioreront et comment les choses se dérouleront dans les jours et les mois à venir », a déclaré Gill à PTI.

«C’est une situation d’attente et de surveillance. Pour l’instant, la date de sortie du mois de janvier a été remaniée, rien n’est connu sur février et mars », a déclaré Adarsh ​​à PTI.

Le secteur des expositions misait beaucoup sur 2022, espérant que le succès de « Sooryavanshi » d’Akshay Kumar, qui aurait rapporté Rs 195 crore et l’offre de super-héros d’Hollywood « Spider-Man: No Way Home » (Rs 202 crore) se poursuivrait au cours de la nouvelle année.

Mais cela ne devait pas être.

L’augmentation du nombre de cas a également entraîné la fermeture de théâtres à Delhi pour la troisième fois depuis Covid en mars 2020. Les spectacles fonctionnent également à 50% de leur capacité dans des États tels que le Tamil Nadu et le Rajasthan.

Mercredi, les créateurs du drame d’époque multilingue « Radhe Shyam », mettant en vedette Prabhas et Pooja Hegde, ont officiellement reporté la sortie pan indienne qui était prévue pour le 14 janvier.

Le film d’action telugu d’époque « Rise Roar Revolt » (« RRR »), dirigé par les stars du sud Ram Charan et NT Rama Rao Jr, a déclaré dans un communiqué qu’ils n’avaient d’autre choix que de reporter la sortie.

« Comme de nombreux États indiens ferment leurs théâtres, nous n’avons d’autre choix que de vous demander de conserver votre enthousiasme. Nous promettons de ramener la gloire du cinéma indien et au bon moment, NOUS LE FERONS », ont déclaré les créateurs de « RRR ».

La décision de repousser la sortie du film, pour laquelle les promotions avaient déjà commencé, n’a pas été facile, a déclaré Jayantilal Gada, Pen India Limited, CMD et présentateur du film.

« La décision a été prise après mûre réflexion et réflexion. Compte tenu de l’augmentation des cas, il est important de sauver des vies et de maîtriser la situation », a déclaré Gada, qui est également présentateur de la sortie de janvier de John Abraham « Attack » et de « Gangubai Kathiawadi », réalisé par Sanjay Leela Bhansali.

Les problèmes peuvent ne pas prendre fin même après la baisse du graphique Covid.

« L’objectif est de s’assurer que le nombre de cas diminue et que la normalité revienne bientôt afin que nous puissions relancer l’activité cinématographique et que les films puissent arriver dans les salles. Mais cela va certainement se heurter au box-office aussi avec des sorties consécutives », a déclaré Gada.

Aucun nouveau film n’est sorti après le 24 décembre de l’année dernière.

Selon le principal distributeur Akshaye Rathi, qui gère une chaîne de cinémas dans le Maharashtra, le Madhya Pradesh et le Chhattisgarh, se plaindre n’est pas une option.

«Nous devons prendre cela dans notre foulée et réaliser qu’il y a une vague qui va perturber l’activité dans tous les secteurs.

« Nous espérons que l’entreprise ne s’arrêtera pas… Repartir d’un scénario complètement fermé est extrêmement douloureux et épuisant financièrement », a-t-il ajouté.

La sortie de certains films, dont « Jersey », « RRR » et « Prithviraj », a également été reportée dans le passé et tout retard supplémentaire pèsera sur les frais d’intérêt, craignent les initiés.

« Tout le monde perd de l’argent alors que les frais d’intérêt ne cessent de s’accumuler. Il n’y a pas de solution. Certains films attendront une sortie en salles et d’autres non, en gardant à l’esprit leur situation de profits et pertes », a déclaré le cinéaste Gill, ajoutant qu’on ne peut pas chiffrer les pertes car elles seront déterminées après la sortie.

Qualifiant les circonstances de délicates et d’inattendues, le producteur de « Jersey » a cité l’exemple des États-Unis et a déclaré que les gens là-bas n’avaient pas peur malgré la recrudescence des cas de COVID-19 car ils sont de nature « légère ».

« En Inde, nous ne savons pas quel sera l’impact et nous sommes prudents », a-t-il déclaré.

Les producteurs, les distributeurs de films et les exploitants ne seront pas les seuls à subir des pertes.

Raj Bansal, propriétaire d’un multiplexe de Jaipur, a déclaré que l’industrie venait de se rapprocher de la reprise après les énormes pertes qu’elle a subies au cours de la dernière année et demie.

« Cela ressemblait en effet à un bon retour à la normale avec le business de films comme ‘Sooryavanshi’, ‘Spider-Man…’, ‘Pushpa’, on sentait qu’on était sur la bonne voie. Nous avions du mal à atteindre le mode de récupération et maintenant, les pertes continueront de se produire », a-t-il ajouté.

Au milieu de la morosité, il y a aussi l’optimisme qu’un revirement se produira bientôt.

« L’incertitude est partout. En suivant la trajectoire du virus en Afrique du Sud, nous avons vu qu’il s’installe rapidement. Nous espérons qu’il ne faudra pas plus d’un mois ou deux pour régler la poussière et que nous pourrons reprendre nos activités comme avant », a déclaré le distributeur Rathi.

Et toute l’industrie cinématographique croise les doigts pour que cela se produise effectivement.

Vendredi, l’Inde a ajouté 1 17 100 nouvelles infections à coronavirus, portant le nombre total de cas de Covid en Inde à 3 52 26 386, selon les données du ministère de la Santé de l’Union.

