Omicron atteindra un PIB de 0,40 pc au quatrième trimestre, réduisant la croissance de l’exercice 22 de 0,1 pc: rapport

La propagation de la variante Omicron aura un impact de 0,40% sur le PIB du trimestre de janvier à mars et réduira de 0,10% la croissance de l’exercice 22, car de nombreux États ont recours à des restrictions pour limiter les infections, a déclaré jeudi une agence de notation nationale.

« Des restrictions sous diverses formes, telles que la réduction de la capacité des marchés / complexes de marché et les couvre-feux de nuit / week-end pour contrôler la mobilité / les contacts humains, ont déjà commencé dans plusieurs États, ce qui a un impact sur les activités économiques », ont déclaré India Ratings and Research dans une note.

L’augmentation des cas observée au cours de la dernière quinzaine aura un impact négatif sur le PIB du quatrième trimestre et la croissance atteindra 5,7% au cours du trimestre, soit 0,40% de moins que l’estimation précédente de 6,1%. Pour l’ensemble de l’EX22, le PIB devrait afficher un taux de croissance de 9,3 pour cent, 0,10 pour cent de moins que ce qui avait été estimé précédemment.

La révision des estimations intervient au milieu d’une augmentation massive des infections à COVID à travers le pays, en particulier dans le métro. La majorité des nouveaux cas sont soupçonnés d’être ceux de la variante Omicron du coronavirus, qui est soupçonnée de se propager rapidement et échappe également aux vaccinations antérieures.

Jusqu’à présent, les indications suggèrent que les infections sont plus bénignes et ne mettent généralement pas la vie en danger, a déclaré l’agence de notation, ajoutant que les restrictions imposées par les gouvernements locaux seront moins perturbatrices que celles des deux premières vagues de COVID.

Le gouvernement et les entreprises sont mieux équipés pour faire face à la situation et être plus résilients, a-t-il déclaré, s’attendant à ce que l’impact de COVID 3.0 soit inférieur à celui de COVID 1.0 et 2.0.

L’économie rebondira assez rapidement une fois que la troisième vague se calmera, selon le rapport.

Le soutien politique – à la fois monétaire et budgétaire – serait « critique » jusqu’à ce que la menace de pandémie se poursuive et que l’économie atteigne le stade d’une trajectoire de croissance soutenue, a-t-il ajouté.

Malgré la reprise en cours, certains indicateurs à haute fréquence, tels que l’indice de production industrielle, montrent que les niveaux de production industrielle sont toujours inférieurs aux niveaux d’avant COVID-19, a-t-il souligné.

L’agence de notation a déclaré qu’elle s’attend à ce que la Banque de réserve de l’Inde poursuive sa politique accommodante sans changement du taux directeur dans un « avenir prévisible » et que le Centre ne soit pas pressé de revenir sur la voie de la consolidation budgétaire.

