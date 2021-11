‘Omicron’ attise l’inquiétude mais les vaccins restent l’outil le plus important: experts

L’expert en politiques publiques Chandrakant Lahariya a noté qu’Omicron a environ 50 mutations.

La variante Omicron porte des mutations « concernantes » qui peuvent la rendre plus transmissible et lui permettre d’échapper à l’immunité, ont déclaré lundi des scientifiques, soulignant que la seule certitude dans l’incertitude des nombreuses choses inconnues est la suivante : Covid n’est pas une crise à court terme et les vaccins restent un outil essentiel.

Alors que le monde « et l’Inde » glissent dans une anxiété croissante de Covid et que la communauté scientifique mondiale est aux prises avec l’émergence d’une nouvelle souche avec de multiples mutations, plusieurs experts ont déclaré ici que les vaccins Covid actuels sont susceptibles d’être également efficaces contre Omicron.

La variante B.1.1.529 Covid, détectée pour la première fois en Afrique du Sud la semaine dernière, a été désignée par l’Organisation mondiale de la santé comme variante préoccupante (VOC), la première catégorie de l’organisme de santé pour les variantes préoccupantes du coronavirus. L’expert en politiques publiques Chandrakant Lahariya a noté qu’Omicron a environ 50 mutations. Parmi ceux-ci, 32 se trouvent dans des protéines de pointe, que le virus utilise pour pénétrer dans les cellules humaines, et 10 sont des mutations très pertinentes.

« Il s’agit des mutations H655Y, N679K et P681H qui augmentent potentiellement la transmissibilité. Les mutations R203K et G204R sont considérées comme étant associées à une infectivité plus élevée. De même, il y a des suppressions à NSP6, qui pourraient entraîner une évasion immunitaire », a déclaré Lahariya, également médecin et épidémiologiste, à PTI. Une mutation signifie un changement dans une base d’acide nucléique ou une molécule d’acide aminé. Les mutations finissent par s’accumuler pour générer des variantes qui diffèrent de plus en plus du virus d’origine.

Selon Lahariya, toute émergence de variantes doit être considérée comme un point de départ important et avec la plus grande prudence, mais pas avec des réactions de panique ou de réflexe exagéré des fermetures de frontières à la baisse du chapeau. L’immunologue Satyajit Rath a ajouté que l’émergence de la nouvelle variante suggère que « nous devons cesser de traiter la pandémie de Covid comme une crise à court terme qui nécessitait des mesures à court terme mais qui est déjà passée ». « Nous avons besoin de politiques et d’investissements soutenus et à long terme dans la santé publique à tous les niveaux. »

Selon Rath, un scientifique de l’Institut national d’immunologie (NII) de New Delhi, on sait très peu de choses sur cette variante, mais elle porte de nombreuses mutations et est associée à une vague de nombre de cas dans la province de Gauteng en Afrique du Sud. « Je suppose qu’il s’avérera probablement très efficace pour se propager, qu’il ne provoquera probablement pas de maladie plus grave, les vaccins actuels montreront probablement une certaine réduction de leur efficacité contre lui mais ne seront pas » inefficaces « , et les médicaments actuels très probablement bien contre cela », a déclaré Rath à PTI.

Upasana Ray, scientifique senior au CSIR-Indian Institute of Chemical Biology (IICB) de Kolkata, a accepté. « L’outil le plus important contre cette variante est de suivre les directives de santé appropriées au COVID-19 et de se faire vacciner. Les vaccins devraient fournir une protection au moins partielle contre la progression de l’infection vers un COVID sévère », a déclaré Ray à PTI. Le virologue Gagandeep Kang a déclaré que l’Inde pourrait avoir un « petit avantage ».

« Heureusement pour nous, nous sommes dans une situation où tout le monde n’est plus sensible à cause du vaccin et d’une infection antérieure. » «Donc, en Inde, nous pouvons avoir un petit avantage car beaucoup de nos gens ont été infectés avant d’être vaccinés et nous savons que la combinaison de la vaccination et de l’infection vous donne la réponse immunitaire la plus large possible. Nous avons donc peut-être un peu de chance », a déclaré à NDTV l’éminent scientifique et professeur au Christian Medical College de Vellore.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a déclaré qu’Omicron présentait un grand nombre de mutations, dont certaines sont préoccupantes, a déclaré lundi que cela reflétait la menace d’une injustice vaccinale prolongée. « Plus nous mettons de temps à livrer #VaccinEquity, plus nous permettons au virus #COVID19 de circuler, de muter et de devenir potentiellement plus dangereux. »

L’Omicron a également été identifié au Botswana, en Belgique, à Hong Kong, en Israël et au Royaume-Uni jusqu’à présent. Une grande partie des connaissances sur ces mutations et leur impact global est basée sur ce que nous savons scientifiquement et épidémiologiquement de l’étude de variantes antérieures, ont déclaré les experts, soulignant la nécessité de davantage de données et d’études. Il faut voir si les mutations d’une combinaison se comporteraient de manière similaire ou différente, a expliqué Lahariya.

« En théorie, la variante Omicron a soulevé des inquiétudes et de véritables. Cependant, pour mieux comprendre le comportement, nous avons besoin de données réelles sur chacun de ces aspects », a-t-il déclaré. Étant donné que les symptômes cliniques surviennent quelques jours après les infections, il y aurait un délai pour développer une meilleure compréhension et associer les mutations au tableau clinique. Indépendamment de tout cela, la préparation et la préparation sont essentielles pour tous les pays, y compris l’Inde. Il y a des leçons pour l’Inde, a-t-il souligné.

« Même si aucun cas Omicron n’a été signalé en Inde… même si un cas est signalé, cela pourrait ne pas signifier une nouvelle intervention mais une mise à l’échelle des outils existants. Nous avons 21 mois d’expérience avec la pandémie et nos interventions devraient être basées sur la science et la compréhension épidémiologique. » Les hypothèses sur la transmission sont basées sur une compréhension existante des mutations, a déclaré Lahariya.

L’autre point de données utilisé est qu’il a fallu près de 10 jours à Omicron pour devenir la variante dominante et atteindre 90 % de toutes les variantes dans une province d’Afrique du Sud, tandis que certaines variantes précédentes ont mis plusieurs semaines pour devenir dominantes. «Cela a été utilisé comme indicateur d’une transmissibilité plus élevée. Cependant, ces données concernent un petit nombre de cas, provenant de localités limitées et pour une courte période de temps et ne peuvent pas être considérées comme concluantes », a déclaré Lahariya.

« Les preuves sur l’évasion immunitaire sont également théoriques qu’il existe des mutations dans des sections de protéines de pointe qui se lient aux anticorps induits par le vaccin et peuvent réduire l’efficacité des vaccins », a-t-il ajouté. Le virologue Ray a noté qu’on ne sait pas encore à quel point Omicron est transmissible, contagieux et immunitaire. Cette information, a-t-elle dit, nécessite un certain temps de circulation de cette variante dans la population.

« À terme, nous pourrions avoir besoin de vaccins de nouvelle génération, mais nous devons au moins nous faire vacciner avec ce que nous avons actuellement au lieu d’attendre ce que nous n’avons pas », a-t-elle ajouté. Des scientifiques du monde entier ont commencé des études en laboratoire sur les anticorps neutralisants contre cette variante et les résultats seraient disponibles dans les prochains jours.

« Bien que le besoin de plus d’anticorps neutralisants contre la variante ou d’une réduction de l’efficacité du vaccin soit une possibilité, comme cela a été le cas avec d’autres variantes, il y a tout lieu de croire que les vaccins vont toujours fonctionner », a déclaré Lahariya.

En Inde, il y a eu une certaine complaisance sur tous les fronts, en particulier dans le comportement approprié au COVID ainsi que dans l’adoption des premier et deuxième vaccins. Mais il est maintenant temps de se débarrasser de la fatigue et de la complaisance, de se faire vacciner et de continuer à suivre le comportement approprié de Covid, a-t-il déclaré.

