Omicron augmente rapidement dans la région de Seattle, les projections montrent un énorme pic en une semaine

Montée prévue d’Omicron dans le comté de King. La flèche rouge continue indique un échantillon probablement positif à l’Omicron. La flèche rouge en pointillé montre les projections pour la semaine à venir. (Graphique Trevor Bedford, Centre de recherche sur le cancer Fred Hutchinson)

La variante Omicron COVID-19 augmente dans la région de Seattle à une vitesse qui pourrait submerger les systèmes de santé, ont déclaré jeudi des scientifiques et des responsables de la santé lors d’une conférence de presse.

Dans une semaine, le nombre de cas d’Omicron dans le comté de King devrait atteindre environ trois fois le pic de la vague Delta en août, pour atteindre plus de 2 000 cas par jour. Les cas de COVID-19 dans le comté ont augmenté de 50% depuis Thanksgiving.

« L’épidémie d’Omicron dont nous avons parlé n’est plus théorique, elle est réelle. » a déclaré Jeffrey Duchin, responsable de la santé du comté de King. « C’est ici et ça avance vite. »

Environ 37% des échantillons positifs au COVID collectés le 13 décembre étaient positifs pour Omicron, selon les données du laboratoire de virologie de l’Université de Washington, qui analyse une grande partie des cas de l’État de Washington. Les données ont été collectées à l’aide d’une méthode rapide qui n’est pas aussi infaillible que le séquençage génomique de référence, mais qui a toujours une grande précision.

Omicron double environ tous les 2,2 jours dans le comté de King, ce qui est similaire aux taux observés dans d’autres régions, selon le scientifique du Fred Hutchinson Cancer Research Center, Trevor Bedford. À ce rythme, il y aura 2 100 cas d’Omicron dans le comté le 22 décembre, 3,5 fois le pic du delta d’août.

Dr Jeffrey Duchin, responsable de la santé publique pour le comté de Seattle et de King. (Santé publique – Seattle et photo du comté de King)

« Nous ne savons pas exactement quel sera le nombre de cas en janvier dans le comté de King et aux États-Unis, mais je suis certain que ce sera le nombre de cas le plus élevé que nous ayons vu tout au long de la pandémie », a déclaré Bedford.

La variante à propagation rapide a été détectée pour la première fois fin novembre en Afrique du Sud et déclarée « variante préoccupante » par l’Organisation mondiale de la santé le 26 novembre. La variante monte en flèche au Danemark et au Royaume-Uni, ainsi qu’aux Centers for Disease Control des États-Unis. a déclaré qu’Omicron pourrait culminer aux États-Unis dès janvier.

Peu de régions ont une surveillance aussi approfondie des variantes que Washington. Bedford prévoit que la propagation dans d’autres villes, puis dans les zones rurales, sera également rapide.

Duchin ne prévoit pas de modifier immédiatement les exigences de santé publique obligatoires dans le comté, qui a déjà un mandat de masque pour les rassemblements intérieurs et les événements extérieurs de plus de 500 personnes. « Mais je pense que les gens devraient planifier un absentéisme à grande échelle », a-t-il déclaré. « Les entreprises et les établissements de santé doivent prévoir l’impact sur leur main-d’œuvre. »

Duchin conseille aux personnes qui n’ont pas encore été vaccinées de se faire vacciner et à celles qui n’ont pas reçu de rappel d’en faire un. La variante provoque des infections chez une proportion élevée d’individus vaccinés, mais il prévoit que les injections protégeront contre une maladie grave.

Fred Hutch scientifique Trevor Bedford.

Duchin conseille également de doubler les autres mesures. Il s’agit notamment de ventiler les pièces, de limiter les rassemblements, de se faire tester et de rester à la maison en cas de maladie et de porter un masque de haute qualité, tel qu’un N95.

«Évitez les espaces intérieurs bondés pendant la période des fêtes. Limitez le nombre de rassemblements et faites si possible un test rapide le jour du rassemblement. Il a également déclaré que les espaces plus grands et bien ventilés, avec des fenêtres ouvertes, étaient plus sûrs. « N’oubliez pas que la moitié ou plus des infections se transmettent par des personnes avant qu’elles ne présentent des symptômes. Des tests rapides avant la collecte peuvent aider à identifier précocement les personnes atteintes de COVID-19. »

Alors que les premières données d’Afrique du Sud ont laissé entendre que la variante pourrait causer une maladie moins grave que Delta, il est trop tôt pour en être sûr. La population était en grande partie jeune et beaucoup avaient une immunité préexistante contre les vagues précédentes du virus.

« Il est important de reconnaître que nous n’avons pas encore une image claire de la gravité de la maladie causée par Omicron par rapport à Delta », a déclaré Santiago Neme, directeur médical de l’UW Medical Center Northwest.

Pourcentage d’échantillons positifs pour Omicron (en rouge) testés par le laboratoire de virologie UW par une méthode rapide appelée SGFT.

Le comté de King a des taux de vaccination plus élevés que la majeure partie du pays, avec 86% des personnes de 16 ans et plus ayant terminé leurs vaccins. Environ les deux tiers des personnes de 65 ans ont été boostées, et moins de la moitié des personnes de moins de 50 ans.

Mais il y a encore une importante population non vaccinée. 160 000 adultes du comté de King n’ont pas du tout reçu de vaccin et 250 000 n’ont pas encore terminé leur série. « Omicron va trouver beaucoup de ces personnes », a déclaré Duchin.

Et même s’il s’avère que la variante provoque une maladie plus bénigne, le grand nombre de personnes susceptibles d’être infectées peut provoquer une augmentation dans les établissements de santé.

Les hôpitaux fonctionnent à pleine capacité ou à débordement depuis des mois dans de nombreuses régions de l’État, a déclaré Neme. « Cela est dû à des pénuries de personnel, mais aussi à une augmentation des transferts en provenance d’autres régions de l’État de Washington et des hôpitaux des États voisins qui font face à des taux beaucoup plus élevés, en partie en raison d’une vaccination plus faible », et d’un masquage moins strict, a-t-il déclaré.

Lors d’un point de presse lundi, Taya Briley, vice-présidente et avocate générale de la Washington State Hospital Association, a déclaré que les hôpitaux de l’État étaient déjà « à plein régime », selon un rapport de KUOW. De nombreux patients sont coincés dans des lits d’hôpitaux en raison de barrages routiers qui les transfèrent vers des maisons de retraite ou des maisons de retraite qualifiées, a-t-elle déclaré.

De nombreux employeurs sont en attente au fur et à mesure de l’émergence d’Omicron, et les entreprises technologiques de la région de Seattle ont mis en place divers plans. Au cours de la semaine dernière, DocuSign, Apple, Lyft, Ford, Uber, Google et d’autres ont repoussé tous les plans annoncés précédemment. Certaines entreprises comme Microsoft avaient déjà renoncé à prévoir un délai pour la réouverture complète des bureaux.

Les boosters sont actuellement très demandés, mais le comté de King a augmenté son offre et sa livraison de vaccins. Les dix sites gérés par le comté ont augmenté leur capacité de vaccination de 60 % au cours du mois dernier.

Les premières données du Royaume-Uni suggèrent que deux doses du vaccin Pfizer/BioNTech étaient efficaces à environ 35 % pour prévenir l’infection symptomatique par Omicron, mais que le rappel avec une troisième dose a fait passer cette efficacité à 75 %.

La vérification des échantillons positifs pour Omicron par séquençage prend généralement de cinq à sept jours, a déclaré Alex Greninger, chef du laboratoire de virologie UW. Mais seulement un ou deux des 100 échantillons testés positifs par la méthode rapide se sont avérés ne pas être Omicron lors de la vérification. Il prévoit que les premières estimations de la prévalence élevée d’Omicron se maintiendront.

« Omicron nous lance un nouveau défi au moment le plus inopportun », a déclaré Duchin.

