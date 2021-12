Omicron augmente rapidement dans l’État de Washington, selon les premières données

Pavitra Roychoudhury, chercheuse en virologie à l’UW. (Photo UW)

Les premières données de l’Université de Washington suggèrent que la variante Omicron de la variante Omicron COVID-19 pourrait déjà se propager rapidement dans l’État de Washington.

Les données proviennent d’échantillons analysés par une méthode moléculaire rapide et devront être confirmées par une analyse de séquençage plus précise. Les données suggèrent qu’Omicron était présent dans 29 des 217 échantillons positifs au COVID-19 collectés le 8 décembre, soit plus de 10 % des cas.

Pavitra Roychoudhury, qui coordonne les efforts de test de variantes au laboratoire de virologie de l’UW School of Medicine, qui traite une grande partie des tests COVID-19 de l’État, a publié les données aujourd’hui dans un tweet. Les échantillons ont été analysés par une méthode basée sur la PCR appelée SGFT.

« La confirmation par séquençage retarde généralement de quelques jours, mais nous nous attendons à ce que la majorité de ces SGTF soient Omicron, a déclaré Roychoudhury dans son tweet. « Si c’est le cas, voir certainement une augmentation rapide similaire aux rapports d’Afrique du Sud, du Royaume-Uni, du Danemark, etc. »

Roychoudhury a noté que la majorité des échantillons positifs pour COVID-19 sont toujours la variante Delta, et que davantage de données sont nécessaires. « Les nombres absolus sont encore faibles, nous devons donc surveiller et attendre », a-t-elle déclaré dans un autre tweet.

L’Organisation mondiale de la santé a conçu Omicron une « variante préoccupante » le 26 novembre. Son schéma de mutations et ses premières données suggèrent que la variante peut se propager rapidement et être moins sensible aux vaccins.

La variante a été détectée pour la première fois dans trois échantillons de Washington collectés les 29 novembre et 1er décembre. Les données récemment publiées suggèrent une augmentation rapide d’Omicron depuis lors. L’analyse UW préliminaire suggère que la variante était présente dans 2,7% des échantillons collectés le 6 décembre et 6,5% des échantillons collectés le 7 décembre.

L’augmentation rapide apparente d’Omicron dans l’État de Washington correspond aux données d’autres pays suggérant qu’Omicron se propage rapidement. Il est en passe de devenir la variante dominante dans plusieurs pays européens cette semaine, et il augmente rapidement en Afrique du Sud, où il a été identifié pour la première fois. La variante a été identifiée dans plus de 30 États américains, mais les données de l’UW pourraient être les premières à suggérer une augmentation aussi rapide de la prévalence dans le pays.

« Wow. J’espérais que nous ne serions pas là maintenant. Des données vraiment importantes », a déclaré Trevor Bedford, scientifique du Fred Hutchinson Cancer Research Center, dans un tweet.

Oui, 29 des 217 échantillons avec la date de prélèvement 12/8 étaient SGTF.

Répartition par date de collecte :

29/11/21 : 2/357

30/11/21 : 1/243

21/12/21 :1/169

12/6/21:7/255

12/7/21:11/168

08/12/21:29/217 — Pavitra Roychoudhury (@pavitrarc) 13 décembre 2021

Les chercheurs évaluent toujours la gravité des infections à Omicron, en particulier chez les non vaccinés. Ils examinent également dans quelle mesure la vaccination protège contre Omicron. Jusqu’à présent, les données indiquent que les personnes avec des boosters ont une protection plus élevée.

Les premières données du Royaume-Uni suggèrent que deux doses de Pfizer/BioNTech n’avaient qu’une efficacité de 34 % contre les infections, mais offraient une protection plus élevée contre les infections graves. Un rappel Pfizer/BioNTech a montré une efficacité de 75 % contre l’infection.

Les données d’Afrique du Sud suggèrent qu’une immunité préexistante contre l’infection peut ne pas arrêter Omicron – de nombreuses personnes atteintes de la variante avaient déjà survécu au COVID-19.

Les scientifiques évaluent rapidement le virus et s’attendent à en savoir plus dans les semaines et les mois à venir sur sa sensibilité aux vaccins et sa gravité.

« Booster est une très bonne stratégie. Vous voulez tous les anticorps que vous pouvez avoir », a déclaré le médecin-scientifique Fred Hutch Larry Corey à ..

« Merci @pavitrarc d’avoir partagé ces informations montrant qu’Omicron est arrivé à Seattle avec une augmentation rapide du nombre de cas au cours des derniers jours », a déclaré la médecin-chercheuse de l’UW Helen Chu dans un tweet. « Il est important d’obtenir cette dose de rappel – les données sont assez cohérentes pour dire qu’avoir trois expositions vous protège bien plus que deux. »

Les inquiétudes concernant COVID-19 poussent les entreprises à retarder leurs plans de retour au bureau. Début décembre, Google a avancé sa date initiale de retour au bureau du 10 janvier. Meta et Lyft ont annoncé mardi qu’ils retarderaient également les plans de retour au bureau.