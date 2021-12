Omicron aux États-Unis, SCOTUS sur l’avortement et le changement climatique

En quelques minutes, rattrapez-vous sur l’actualité avant de commencer votre journée. Ce jeudi, le Five-Minute News avec Anthony Davos couvre les dernières nouvelles sur la variante Omicron du virus COVID-19, qui a maintenant été confirmée aux États-Unis, le cas d’avortement devant SCOTUS et les responsabilités mondiales pour lutter contre le changement climatique, en en particulier, l’appel à certains pays pour qu’ils commencent à faire leur part pour réduire les émissions de carbone.

L’actualité de cinq minutes du 2 décembre 2021 est visible ci-dessous ou dans votre application de podcasting préférée. Suivez les faits saillants de l’actualité sur des sujets d’intérêt mondial.

Le premier cas de la souche Omicron de COVID-19 a été vérifié aux États-Unis, chez un voyageur récemment revenu d’Afrique du Sud. Bien que la souche, avec son potentiel de transmission accrue, soit préoccupante et que le Dr Anthony Fauci ait déjà expliqué que son apparition aux États-Unis serait inévitable, dans ce cas, des contacts étroits du patient ont déjà été testés et ont reçu des résultats négatifs, et les symptômes du patient seraient légers.

La Cour suprême des États-Unis s’occupe d’une autre affaire d’avortement qui testerait les limites de Roe v. Wade, et des juges conservateurs, qui constituent la majorité de la Cour suprême depuis les efforts de l’ancien président Donald Trump pour en nommer trois au cours de son mandat unique , ont déjà indiqué qu’ils penchaient pour le respect de la loi en question, réduisant encore davantage les droits à l’accès à l’avortement.

Enfin, alors que les experts continuent d’exprimer leurs préoccupations concernant le changement climatique mondial, l’envoyé américain pour le climat, John Kerry, a déclaré que plusieurs pays, dont la Chine, la Russie et l’Inde, doivent faire davantage pour réduire leurs émissions de carbone afin de freiner les effets du réchauffement climatique. .

