Omicron balaie l’Amérique, maintenant 73% des nouveaux cas de COVID aux États-Unis

Les chiffres des Centers for Disease Control and Prevention ont montré une augmentation de près de six fois de la part d’infections d’omicron en une semaine seulement.

Omicron a devancé les autres variantes et est désormais la version dominante du coronavirus aux États-Unis, représentant 73% des nouvelles infections la semaine dernière, ont déclaré lundi des responsables fédéraux de la santé. Les chiffres des Centers for Disease Control and Prevention ont montré près de six- multiplication par trois de la part d’infections d’omicron en une semaine seulement.

Dans une grande partie du pays, c’est encore plus élevé. Omicron est responsable d’environ 90 % ou plus des nouvelles infections dans la région de New York, le sud-est, le Midwest industriel et le nord-ouest du Pacifique. Le taux national suggère que plus de 650 000 infections à l’omicron se sont produites aux États-Unis la semaine dernière. Depuis la fin juin, la variante delta était la principale version à l’origine des infections aux États-Unis. Pas plus tard que fin novembre, plus de 99,5% des coronavirus étaient delta, selon les données du CDC.

La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré que les nouveaux chiffres reflètent le type de croissance observé dans d’autres pays. « Ces chiffres sont frappants, mais ils ne sont pas surprenants », a-t-elle déclaré. Les scientifiques africains ont tiré la sonnette d’alarme à propos d’omicron moins d’un mois il y a quelques mois et le 26 novembre, l’Organisation mondiale de la santé l’a désigné comme une « variante préoccupante ». Le mutant est depuis apparu dans environ 90 pays.

Une grande partie de la variante omicron reste inconnue, y compris si elle provoque une maladie plus ou moins grave. Les premières études suggèrent que les vaccinés auront besoin d’un rappel pour avoir les meilleures chances de prévenir l’infection omicron mais même sans la dose supplémentaire, la vaccination devrait toujours offrir une forte protection contre maladie grave et la mort.

« Nous avons tous un rendez-vous avec omicron », a déclaré le Dr Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security. « Si vous allez interagir avec la société, si vous allez avoir n’importe quel type de vie, omicron sera quelque chose que vous rencontrerez, et la meilleure façon de le rencontrer est d’être complètement vacciné. » Adalja a déclaré qu’il n’était pas surpris par les données du CDC montrant un dépassement de delta d’omicron aux États-Unis, compte tenu de ce qui a été vu en Afrique du Sud, au Royaume-Uni et au Danemark.

Il a prédit une propagation pendant les vacances, y compris des infections parmi les vaccinés et des complications graves chez les non vaccinés qui pourraient stresser les hôpitaux déjà accablés par le delta.Dr. Eric Topol, directeur du Scripps Research Translational Institute, a déclaré que d’autres pays avaient vu la croissance rapide d’omicron, mais les données américaines ont montré « un bond remarquable en si peu de temps ». Topol a également déclaré qu’il n’est pas clair à quel point l’omicron est plus doux par rapport aux autres variantes. « C’est la grande incertitude maintenant », a déclaré Topol. « Nous devons compter sur de nombreuses hospitalisations et de nombreuses maladies graves causées par omicron. » Les estimations du CDC sont basées sur des milliers d’échantillons de coronavirus collectés chaque semaine dans les laboratoires universitaires et commerciaux et les services de santé des États et locaux. Les scientifiques analysent leurs séquences génétiques pour déterminer quelles versions des virus COVID-19 sont les plus abondantes.

Lundi, le CDC a révisé son estimation des cas d’omicron pour la semaine se terminant le 11 décembre, après avoir analysé davantage d’échantillons. Environ 13% des cas cette semaine étaient d’omicron, pas les 3% précédemment signalés. La semaine précédente, l’omicron ne représentait que 0,4% des cas.

Les responsables du CDC ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore d’estimations du nombre d’hospitalisations ou de décès dus à omicron.

Bien qu’il reste beaucoup de nouvelles infections causées par la variante delta, « Je prévois qu’avec le temps, ce delta sera évincé par omicron », a déclaré Walensky.

