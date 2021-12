Omicron : Besoin urgent d’intensifier la santé publique, mesures sociales pour limiter la propagation, selon l’OMS

La menace globale posée par Omicron dépend en grande partie de trois questions clés : sa transmissibilité ; dans quelle mesure les vaccins et l’infection antérieure par le SRAS-CoV-2 protègent-ils contre cela et dans quelle mesure la variante est-elle virulente par rapport aux autres variantes.

Avec sept pays de la région de l’Asie du Sud-Est confirmant des cas de nouvelle variante de COVID-19 Omicron, l’Organisation mondiale de la santé a souligné samedi l’intensification urgente des mesures de santé publique et sociales pour freiner sa propagation. Les pays peuvent et doivent empêcher la propagation de l’Omicron avec des mesures sanitaires et sociales éprouvées, a déclaré le directeur régional de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est, Poonam Khetrapal Singh.

« Notre objectif doit continuer à être de protéger les moins protégés et ceux à haut risque », a-t-elle déclaré dans un communiqué. La menace globale posée par Omicron dépend en grande partie de trois questions clés : sa transmissibilité ; dans quelle mesure les vaccins et l’infection antérieure par le SRAS-CoV-2 protègent-ils contre cela et dans quelle mesure la variante est-elle virulente par rapport aux autres variantes.

« D’après ce que nous savons jusqu’à présent, Omicron semble se propager plus rapidement que la variante Delta, ce qui a été attribué à l’augmentation du nombre de cas à travers le monde au cours des derniers mois », a déclaré Singh. Des données émergentes en provenance d’Afrique du Sud suggèrent un risque accru de réinfection par Omicron, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il existe encore des données limitées sur la gravité clinique associée à Omicron.

Des informations supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre le tableau clinique des personnes infectées par Omicron, a-t-elle déclaré. «Nous attendons plus d’informations dans les semaines à venir. Omicron ne doit pas être considéré comme bénin », a déclaré Singh, ajoutant que même s’il provoquait une maladie moins grave, le grand nombre de cas pourrait à nouveau submerger les systèmes de santé.

Par conséquent, la capacité des soins de santé, y compris les lits de soins intensifs, la disponibilité d’oxygène, le personnel de santé adéquat et la capacité d’appoint doivent être revues et renforcées à tous les niveaux, a-t-elle souligné. « Nous devons continuer à tout faire. Protégez-vous et protégez-vous les uns les autres. Faites-vous vacciner, portez un masque, gardez une distance, ouvrez les fenêtres, lavez-vous les mains et toussez et éternuez en toute sécurité. Continuez à prendre toutes les précautions même après avoir pris des doses de vaccin », a déclaré Singh.

Concernant l’impact de la nouvelle variante sur les vaccins, elle a déclaré que les données préliminaires suggèrent que les vaccins pourraient probablement avoir une efficacité réduite contre les infections par la variante Omicron. Cependant, des études sont en cours pour mieux comprendre dans quelle mesure Omicron peut échapper à l’immunité dérivée d’un vaccin et/ou d’une infection et dans quelle mesure les vaccins actuels continuent de protéger contre les maladies graves et la mort associées à Omicron, a-t-elle déclaré.

À l’échelle mondiale, la pandémie est provoquée par la variante Delta, contre laquelle les vaccins continuent de fournir un niveau de protection robuste contre les maladies graves, l’hospitalisation et la mort. Par conséquent, les efforts pour étendre la couverture vaccinale doivent se poursuivre, a déclaré le responsable de l’OMS.

« Les vaccins sont un outil important dans notre lutte contre la pandémie, mais, comme nous le savons, les vaccins à eux seuls ne sortiront aucun pays de cette pandémie. Nous devons intensifier la vaccination et en même temps mettre en œuvre des mesures de santé publique et sociales, qui se sont avérées essentielles pour limiter la transmission du COVID-19 et réduire les décès », a déclaré Singh.

