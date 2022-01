Omicron : Boris Johnson élabore un plan d’urgence face à la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur public | Politique | Des nouvelles

Alors que l’Angleterre a signalé 162 572 nouveaux cas et 154 autres décès liés au coronavirus ce samedi 1, le gouvernement se prépare à une éventuelle pénurie de travailleurs publics. Boris Johnson a demandé à ses ministres d’élaborer un plan d’urgence pour garantir la continuité du secteur public malgré un manque massif de travailleurs.

Malgré la réduction de la période d’auto-isolement de dix à sept jours, les agents publics testés positifs pour le virus doivent toujours s’absenter du travail.

Après Noël, les célébrations du Nouvel An et le nombre croissant de cas de Covid identifiés chaque jour, on craint que des milliers de travailleurs ne soient isolés dans les premières semaines de 2022.

Leur absence ferait des ravages dans de nombreux services publics, dont le NHS, les réseaux de transports et les écoles.

En janvier, certains services ferroviaires ont déjà été annulés ou des horaires d’urgence introduits dans un contexte de maladie croissante du personnel.

En Angleterre, le NHS a vu 24 632 personnes portées disparues le lendemain de Noël.

Le nombre était plus du double des 12 240 qui n’ont pas pu travailler pour cette raison le dimanche 12 décembre et de 31% en hausse par rapport aux 18 829 enregistrés le dimanche avant Noël 19 décembre.

Pour remédier à la pénurie d’enseignants, le gouvernement a demandé aux anciens enseignants de revenir brièvement dans les salles de classe et de les aider.

Selon le Cabinet Office, les dirigeants du secteur public ont été invités à tester les plans par rapport aux pires scénarios d’absences de la main-d’œuvre de 10 %, 20 % et 25 %.

Steve Barclay, le chancelier du duché de Lancaster, qui a été chargé de surveiller l’impact d’Omicron sur la main-d’œuvre, les chaînes d’approvisionnement et les écoles, a déclaré dans un communiqué : « Alors que les gens retournent au travail après les vacances de Noël, la haute Les niveaux de transmissibilité d’Omicron signifient que les entreprises et les services publics seront confrontés à des perturbations dans les semaines à venir, en particulier en raison d’une absence du personnel plus élevée que la normale.

« Nous avons travaillé pendant la période de Noël pour nous y préparer dans la mesure du possible, tous les départements étant en liaison étroite avec les dirigeants des secteurs public et privé qui sont les mieux placés pour gérer leurs effectifs de manière opérationnelle.

« La meilleure façon de combattre Omicron est de se faire booster, et j’encourage tous ceux qui sont éligibles à se faire booster maintenant. »

Le Parti travailliste a accusé le gouvernement de n’agir que « jusqu’au dernier moment » sur ce plan d’urgence.

Angela Rayner, chef adjointe du parti, a déclaré: « Le manque de leadership du Premier ministre signifie que son gouvernement a hésité et retardé, laissant la planification d’urgence au tout dernier moment.

« Boris Johnson aurait dû demander à ses ministres de commencer à planifier il y a des semaines, mais au lieu de cela, il a disparu pendant des jours.

« Avec un nombre record d’infections à Covid, le Premier ministre doit immédiatement maîtriser les pressions exercées sur la main-d’œuvre, maintenir les services essentiels en mouvement, maintenir les écoles ouvertes et assurer la sécurité des personnes. »