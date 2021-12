Omicron: Boris Johnson évite de nouveaux appels pour mettre fin à l’auto-isolement des travailleurs du NHS | Politique | Des nouvelles

Bien que l’auto-isolement ait été réduit à sept jours contre dix la semaine dernière, les absences continuent d’augmenter considérablement au sein du NHS alors que de plus en plus de membres du personnel sont testés positifs. Environ 38% des employés du NHS étaient absents au cours de la semaine précédant le 23 décembre.

Le nombre total d’agents de santé s’auto-isolant en Angleterre est passé de 12 240 à 18 820 en une semaine.

Chris Hopson, directeur général de NHS Providers, a suggéré que le pire scénario pour le NHS pourrait ne pas être trop de patients mais un manque de personnel.

Il a déclaré: « De nombreux directeurs généraux disent que, sur la base des preuves actuelles, ils pensent que les absences du personnel liées à Omicron peuvent être un plus grand défi que le nombre de patients gravement malades liés à Omicron qu’ils doivent traiter. »

Par conséquent, des scientifiques, des professionnels de la santé et plusieurs députés conservateurs ont plaidé pour une réduction de la politique d’auto-isolement de sept à cinq jours, tout comme aux États-Unis.

Plus tôt cette semaine, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont réduit la période d’auto-isolement de dix à cinq jours pour tous les Américains asymptomatiques testés positifs pour Covid.

Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia, a suggéré que sous peu, COVID-19 devra être considéré comme « juste une autre cause du rhume ».

Il a déclaré à la BBC : « Nous allons devoir laisser les personnes séropositives mener leur vie normale comme elles le feraient avec n’importe quel autre rhume.

« Je pense que toute la question de combien de temps pourrons-nous permettre aux gens de s’auto-isoler s’ils sont positifs devra être discuté assez rapidement parce que je pense que c’est une maladie qui ne va pas disparaître. »

« Nous l’avons fait sous avis médical.

« Nous voulons voir comment cela se passe.

« Nous n’avons pas l’intention de changer à partir de sept jours. »

Une porte-parole du gouvernement a confirmé : « Toute personne qui subit un test de flux latéral négatif les jours six et sept de sa période d’auto-isolement peut mettre fin à son isolement plus tôt, suite à l’analyse de l’Agence britannique de sécurité sanitaire selon laquelle cela a un effet protecteur similaire à un dix- isolement de jour sans test de flux latéral.