Ómicron change l’avis des scientifiques sur la troisième dose de vaccins

02/12/2021 à 20h30 CET

L’idée de vaccins de rappel pour tout le monde a jusqu’à présent rencontré une opposition importante parmi les scientifiques.

Un pourcentage élevé d’experts ont longtemps considéré qu’il n’était pas nécessaire pour toutes les personnes déjà vaccinées, et ils ont conseillé de le limiter aux cas à risque, à la fois en raison de maladies antérieures et de l’âge.

C’est pourquoi, dans la plupart des endroits, la troisième dose du vaccin contre le coronavirus n’a été approuvée que pour les personnes âgées.

Et en Espagne, il faut avoir plus de 60 ou 70 ans, selon la communauté autonome dont nous parlons.

Mais la variante Omicron a pris une tournure radicale, et aujourd’hui la majorité des scientifiques demandent que la troisième dose soit donnée à tous les vaccinés.

Cela peut vous intéresser : La variante Ómicron est déjà en Espagne, qu’est-ce que cela signifie et comment pouvons-nous nous protéger ?

Qu’est-ce qui a changé dans l’opinion des scientifiques ?

La vérité est qu’un changement d’opinion aussi rapide parmi les scientifiques est très frappant.

Surtout quand il y a à peine une semaine, de nombreux experts américains en santé publique se sont farouchement opposés à la campagne de l’administration Biden, qui appelait à donner à tous les adultes des rappels de vaccins contre les coronavirus.

Ils ont affirmé qu’il y avait très peu de preuves scientifiques soutenant les doses supplémentaires pour la plupart des gens.

Mais la variante Omicron a changé tout cela.

Leurs près de cinquante mutations, pour la plupart au pic, les ont amenés à être convaincus auparavant (aucune preuve pour le moment) qu’il est fort probable que le variant échappe à la protection vaccinale dans une mesure significative.

Cela peut vous intéresser : Ómicron : ce que l’on sait désormais de la nouvelle variante et de ses dangers, en 7 questions

Au contraire, jusqu’à présent, il semble déjà prouvé que les doses de rappel augmentent clairement les taux d’anticorps, renforcent les défenses contre l’infection et peuvent aider à contrecarrer les avantages que les mutations ont pu apporter à Ómicron.

Pour cette raison, à cette époque, où l’on a encore beaucoup de choses à savoir, la science considère la troisième dose comme une mesure de précaution importante, que certains qualifient même de « meilleure défense contre la nouvelle & rdquor; variante ».

Et ils sont convaincus qu’au moins ils peuvent ralentir la propagation.

Une réalisation qui serait très importante car elle permettrait de gagner du temps aux fabricants de vaccins pour développer une formulation spécifique contre Omicron, si cela devenait nécessaire.

Doit-on avoir peur du micron ?

Comme nous l’avons déjà dit, le fait qu’Ómicron a plus de 50 mutations génétiques, et que plus de 30 d’entre elles sont au pic, ouvre la porte au virus pour pouvoir se faufiler par de nouvelles voies que les vaccins n’ont pas détectées et, par conséquent, ils ne « s’entraînent pas & rdquor ; contre eux aux anticorps.

C’est la principale raison de la peur généralisée parmi les experts, et du changement d’opinion dans le monde scientifique en très peu de jours.

Comme l’expliquent plusieurs scientifiques nord-américains :

« Si Delta était la seule menace, comme avant, les doses de rappel ne seraient pas justifiées. Mais Ómicron peut être un ennemi plus redoutable.

Et comme l’ajoute un prestigieux virologue new-yorkais, John Moore,

« S’il est très résistant aux anticorps, ce qui à ce stade semble probable mais non prouvé, alors des doses supplémentaires sont appropriées. Et bien que j’aimerais voir plus de données, la vérité est que cela ne fera de mal à personne d’avoir cette protection supplémentaire.

Dans tous les cas, il faut continuer à patienter et si la faible gravité des premiers cas ne réduit pas les risques d’infections massives, elle semble néanmoins redonner espoir.

Les troisièmes doses sont-elles sûres pour les jeunes ?

C’est l’un des sujets les plus débattus ces derniers temps, principalement en raison de la rareté des recherches sur la sécurité des vaccins de rappel chez les jeunes adultes.

La réalité est qu’une étude réalisée en Israël et publiée début octobre dans le prestigieux New England Journal of Medicine, a allumé une lumière d’alarme.

Selon cette recherche, 11 hommes sur 100 000 âgés de 16 à 29 ans présentaient un risque accru de développer des problèmes cardiaques après avoir reçu une deuxième dose de vaccins contre les coronavirus fabriqués par Pfizer-BioNtech ou Moderna.

L’étude précise le risque d’apparition de problèmes rares dans cette tranche d’âge, comme la myocardite, l’inflammation du cœur, quelques jours après avoir reçu la deuxième dose d’un vaccin à ARNm.

En fait, alors qu’il y a une semaine les scientifiques n’étaient pas très clairs sur l’équation coût/bénéfice de la troisième dose, aujourd’hui, face à la menace du micron, tout le monde en est venu à penser que les bénéfices de cette troisième dose l’emportent clairement sur les risques. de la nouvelle variante.

Et c’est pourquoi ils en sont venus à le recommander aussi chez les jeunes.