Omicron Coronavirus India Live News, 10 décembre Live: Nouveaux cas de virus Omicron en Inde Dernières mises à jour, statistiques de vaccination contre le coronavirus et enregistrement Live News, Cas et décès de Covid-19 Inde Live Count

Le personnel médical déplace un ventilateur d’un service mis en place pour traiter les personnes infectées par la variante du coronavirus Omicron à l’hôpital civil d’Ahmedabad. (photo .)

Enregistrement des vaccins contre le coronavirus, cas de variantes du coronavirus Omicron en Inde Alors que les scientifiques du monde entier tentent de comprendre le plein impact de la variante Omicron du nouveau coronavirus, il y a une clameur croissante pour les jabs de rappel. Une dernière étude a révélé que trois doses du vaccin Covid de Pfizer peuvent combattre la souche Omicron. Avec le monde occidental vaccinant la population dans tous les groupes d’âge, l’Inde est encore indécise sur cette question. Mais cela pourrait changer aujourd’hui car une réunion cruciale d’experts aura lieu plus tard dans la journée. Les experts décideront si l’Inde doit également déployer des jabs de rappel ou non. Avec 50 pour cent de la population entièrement vaccinée, le gouvernement Modi a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas besoin de doses supplémentaires. L’accent devrait plutôt être mis sur l’augmentation de la couverture vaccinale. Pendant ce temps, l’interdiction des vols internationaux réguliers se poursuivra jusqu’au 31 janvier de l’année prochaine. Les tests et le traçage doivent être intensifiés. Alors que l’Inde et d’autres pays tentent de proposer une stratégie précise pour lutter contre la variante Omicron, voici les dernières mises à jour de Covid :