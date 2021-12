Omicron Coronavirus India Live News, 8 décembre: Nouveaux cas de virus Omicron en Inde Dernières mises à jour, statistiques de vaccination contre le coronavirus et enregistrement Live News, Cas et décès de Covid-19 Inde Live Count

Le nombre de cas actifs de l’Inde s’élevait actuellement à 95 014 mardi – ce qui était le plus bas en 554 jours. (Image de représentation/./photo d’archive)

Enregistrement des vaccins contre le coronavirus, cas de variantes du coronavirus Omicron en Inde Quatre autres voyageurs internationaux ont été admis mardi dans l’établissement spécial de l’hôpital Lok Nayak Jai Prakash Narayan, géré par le gouvernement de Delhi, pour isoler et traiter les personnes infectées par la nouvelle variante Omicron du coronavirus, ont déclaré des responsables.

Les autorités hospitalières ont informé que les quatre passagers arrivés mardi étaient des Indiens. Suresh Kumar, directeur médical du LNJP, a déclaré qu’il y avait actuellement un total de 30 personnes – 25 cas positifs et cinq cas suspects – dans l’établissement.

Un scientifique américain de haut niveau estime qu’Omicron est hautement transmissible, mais plus doux que les variantes précédentes

Apaisant les craintes concernant la nouvelle variante Omicron du coronavirus qui tient le monde en haleine, le scientifique américain Anthony Fauci a déclaré que les premiers indicateurs suggèrent qu’Omicron n’est pas pire que les souches précédentes du virus, et peut-être plus doux. Cependant, il a admis qu’il faudra encore des semaines avant que la gravité de la nouvelle variante de Covid-19 Omicron puisse être jugée.

L’agence de presse . a cité le conseiller médical en chef du président américain Joe Biden disant que la nouvelle variante est « clairement hautement transmissible » – encore plus que la variante Delta, qui est la souche mondiale dominante actuelle.

Delhi a signalé dimanche son premier cas d’Omicron – un homme de 37 ans entièrement vacciné qui est arrivé dans la ville en provenance de Tanzanie. L’homme, un habitant de Ranchi, a voyagé de la Tanzanie à Doha et de là à Delhi sur un vol de Qatar Airways le 2 décembre. Il est resté à Johannesburg en Afrique du Sud pendant une semaine. Il a des symptômes bénins.

Plus tôt, l’Inde a signalé 6 822 nouveaux cas de coronavirus et 220 décès au cours des dernières 24 heures, selon les données partagées par le ministère de la Santé de l’Union à 8 heures mardi. Le nombre de cas actifs du pays s’élevait actuellement à 95 014 mardi – ce qui était le plus bas en 554 jours.

