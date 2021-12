Plusieurs experts ont riposté à la modélisation « pessimiste » et aux prévisions « invraisemblables » de milliers de décès et d’admissions à l’hôpital croissantes dues à la variante de Covid récemment identifiée qui déchire le pays. Cela survient après que les conseillers scientifiques du gouvernement SAGE ont présenté des prévisions au Cabinet ce week-end, qui ont averti que les décès de Covid pourraient atteindre 6 000 par jour sans plus de restrictions bientôt. Mais les experts dans le domaine ont mis en évidence de plus en plus de preuves qu’Omicron provoque une maladie « douce », ce qui signifie qu’une grande quantité est encore inconnue sur la proportion de cas qui entraînent des hospitalisations et sur l’efficacité des vaccins pour prévenir les infections, les maladies graves et les décès.

Le professeur Carl Heneghan, directeur de la médecine factuelle à l’Université d’Oxford, a fustigé l’obsession apparente des « pires scénarios » et a affirmé qu’en raison du déploiement du programme de vaccination, le pays se trouve désormais dans une « situation très différente lieu » à l’année dernière.

Il a averti que la modélisation trop pessimiste signifiait que la Grande-Bretagne risquait d’introduire des blocages annuels.

L’expert a ajouté que le déploiement continu de divers vaccins et injections de rappel avait réduit le risque d’hospitalisations et de décès, ce qui est « aussi bon que possible », affirmant qu’il faut faire confiance à la population pour prendre ses propres décisions concernant les risques qu’elle souhaite prendre. .

Mark Harper, président du Tory backbench Covid Recovery Group, a ajouté : « Ce sont de grandes décisions qui affectent la vie de chacun, les moyens de subsistance et le bien-être mental des gens à travers le pays.

« Nous méritons tous de voir les données que les ministres voient. Montrez-nous votre fonctionnement. Nous pouvons faire tellement mieux que cela. »

Le professeur Graham Medley, qui préside le groupe de modélisation qui alimente SAGE, a suggéré que le comité ne prend pas en compte les résultats plus optimistes car « cela ne permet pas de prendre des décisions ».

Le professeur Keith Willison, biologiste chimique à l’Imperial, a également fait rage contre les modèles « largement pessimistes », affirmant qu’ils sont utilisés pour « effrayer la population britannique afin qu’elle se soumette et se bloque davantage ».

Les ministres, les députés et les experts de la santé demandent de plus en plus des données plus détaillées sur l’impact possible de la variante Omicron au milieu des rangées sur la modélisation utilisée pour augmenter les appels à de nouvelles restrictions pour freiner la propagation de la variante.

Les derniers chiffres du gouvernement ont montré qu’il y avait 1 819 patients atteints de Covid dans les hôpitaux de Londres lundi – environ un quart des 7 840

En outre, le nombre de personnes hospitalisées a augmenté de plus des trois quarts (77 %) au cours des derniers mois, tandis que les infections confirmées dans la communauté au sens large ont plus que quintuplé au cours de la même période.

Le professeur de Cambridge, Sir David Spiegelhalter, a déclaré à Channel 4 News : « Les gens vont surveiller très attentivement Londres au cours des prochains jours, qui a connu une énorme augmentation à Omicron, doublant tous les deux jours.

« Mais leurs admissions à Londres, la vitesse à laquelle ils augmentent peuvent ralentir. Cela ne semble pas aussi mauvais qu’en termes de vitesse d’augmentation.

« Environ la moitié des admissions supplémentaires à Londres avec Covid ont en fait été diagnostiquées avec Covid après leur hospitalisation.

« En d’autres termes, ils avaient de toute façon Covid, ce qu’un grand nombre de personnes à Londres font maintenant, puis ils ont découvert qu’ils avaient Covid une fois qu’ils étaient allés à l’hôpital. »