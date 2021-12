Omicron Covid : Quels sont les symptômes et les vaccins de rappel fonctionnent-ils ?

Quels sont les signes que vous devez surveiller ? (Photo : .)

La variante Omicron Covid-19 – qui a été identifiée pour la première fois au Botswana – a fait un bond à travers le Royaume-Uni, avec plus d’un million de Britanniques prêts à passer le jour de Noël en isolement.

L’Angleterre a récemment introduit un ensemble de restrictions plus strictes sur les coronavirus, y compris des règles plus strictes dans les foyers de soins – bien que le Premier ministre Boris Johnson n’ait annoncé aucune autre restriction lors de la conférence de presse de mercredi soir, malgré le fait qu’Omicron ait causé le nombre plus élevé de nouveaux cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie.

Mais quels sont les symptômes d’Omicron, et la variante fortement mutée pourrait-elle être résistante aux vaccins actuels ?

Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Quels sont les symptômes de la variante Omicron ?

Jeudi, le Dr Angelique Coetzee, présidente de l’Association médicale sud-africaine et l’une des premières personnes à détecter la variante, a déclaré à Sky News qu’il y avait cinq signes révélateurs d’Omicron à surveiller.

Si vous avez des symptômes, faites un test (Photo : .)

Les symptômes sont les suivants :

Fatigue Sueurs nocturnes Gorge qui gratte Toux sèche Douleurs musculaires légères

Les symptômes typiques de Covid-19 pourraient également être révélateurs d’Omicron. Ils sont les suivants :

Une perte (ou modification) de l’odorat ou du goût Une nouvelle toux continue Une température élevée (chaude au toucher sur la poitrine ou le dos)

Si vous ne vous sentez pas bien avec des symptômes que vous soupçonnez d’être Covid-19 – Omicron ou autre – le conseil reste le même.

Les personnes qui n’ont pas encore eu leurs deux jabs Covid-19 doivent s’auto-isoler pendant une semaine et passer un test Covid-19.

À partir de mardi, toute personne ayant subi un double coup et ayant été en contact avec une personne atteinte d’Omicron devrait plutôt passer un test tous les jours pendant une semaine – elle n’a pas besoin de s’isoler.

Gov.uk n’a plus de tests (Photo : Gov.uk)

Cependant, vous pourriez avoir du mal à mettre la main sur certains tests, car aucun n’est disponible sur le site Web du gouvernement.

Toute la semaine, un message a déclaré qu’il n’y avait « aucun test disponible pour la livraison à domicile » aujourd’hui après la suspension des commandes hier en raison d’une « demande exceptionnellement élevée ».

Il est recommandé de passer un test dans votre pharmacie locale ou de prendre rendez-vous sur un site de test.

La variante Omicrom est-elle plus douce que Delta ?

Bien qu’il soit trop tôt pour le dire avec certitude, il existe des preuves que la variante Omicron Covid-19 présente des symptômes plus légers que la variante Delta – qui est la mutation la plus courante au Royaume-Uni.

Mercredi, le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré aux journalistes: « Il existe également des preuves qu’Omicron provoque une maladie plus bénigne que Delta ».

Il a ajouté que, malgré cela, Omicron « suggère un risque accru d’infection ».

Cela signifie que vous êtes plus susceptible d’obtenir Omicron que d’autres variantes, mais cela peut ne pas être aussi grave.

En fait, Omnicron se multiplierait à un rythme 70 fois plus rapide que Delta.

Un rapport publié le 4 décembre par des médecins du complexe hospitalier du district Steve Biko/Tshwane à Pretoria semble confirmer la théorie selon laquelle l’Omicron n’est pas aussi grave que les autres variantes.

Le Dr Fareed Abdullah, directeur de l’Office of AIDS and TB Research du South African Medical Research Council, a examiné les 42 personnes hospitalisées qui avaient été testées positives pour la variante Omicron du coronavirus.

Parmi ceux-ci, 70 % n’avaient pas besoin de ventilateur. Sur les 13 personnes sous oxygène supplémentaire, quatre en recevaient pour un problème médical non lié à Covid-19.

Une étude a révélé que 70 % des patients Omicron n’avaient pas besoin de ventilateur (Photo : Vladimir GerdoTASS via .)

Le Dr Abdullah a écrit dans le rapport que cela différait considérablement du début de la pandémie.

Au cours des vagues précédentes, » le service de Covid-19 était reconnaissable par le fait que la majorité des patients recevaient une forme de supplémentation en oxygène avec le son incessant des machines à oxygène nasal à haut débit ou des alarmes de ventilateur sonores « , a-t-il écrit.

De plus, les personnes admises dans le service Covid-19 au cours du dernier fortnite sont restées en moyenne 2,8 jours, bien moins que les 8,5 jours observés au cours des 18 mois précédents.

Cependant, le rapport ne représente que les deux premières semaines de la vague Omicron à Tshwane et est basé sur un petit nombre de personnes, et ne raconte donc pas nécessairement toute l’histoire d’Omicron.

Même s’il s’avère qu’Omicron provoque une maladie moins grave, Tedros a mis en garde contre un relâchement de la vigilance contre le virus.

« Toute complaisance maintenant coûtera des vies », a-t-il averti.

Le vaccin ou le rappel Covid fonctionne-t-il contre Omicron ?

Les scientifiques disent qu’il pourrait s’écouler quelques semaines avant de savoir avec certitude si la nouvelle variante sera capable d’échapper au vaccin ou au vaccin de rappel.

Une importante étude sud-africaine de Discovery Health a révélé que deux doses du vaccin de Pfizer offrent aux gens une protection d’environ 70 % contre l’hospitalisation avec la variante Omicron, par rapport à une personne non vaccinée.

Cependant, la même étude a révélé que les jabs ne sont capables de fournir que 33% de protection contre l’infection, une baisse de 80% par rapport aux vagues précédentes.

Encore une fois, cela renforce la théorie selon laquelle Omicron est plus transmissible, mais est également plus doux.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Certains craignent que la variante Omicron soit résistante en raison du nombre de mutations qu’elle possède – et du fait que sa protéine de pointe a différentes altérations.

Mais le Dr Ugur Sahin, co-fondateur de BioNTech, a exhorté les gens à ne pas « paniquer », car il pense que les personnes vaccinées par Pfizer sont susceptibles d’être toujours protégées contre une maladie grave.

Le programme de rappel du Royaume-Uni est accéléré en réponse à la variante – dans l’espoir qu’elle fournira certains niveaux d’immunité contre Omicron.

Boris Johnson s’est engagé à offrir à toutes les personnes éligibles un vaccin de rappel d’ici la fin janvier, et le gouvernement serait en train de délibérer sur la question de savoir si des vaccins devraient être mis à la disposition des enfants dès l’âge de cinq ans.

Pfizer, quant à lui, a déclaré avoir commencé à travailler sur une variante de son jab – tandis que l’Université d’Oxford a indiqué que le jab AstraZeneca pourrait être rapidement adapté pour correspondre à la nouvelle souche.



PLUS : La France va interdire les touristes britanniques alors que les cas Omicron montent en flèche



PLUS : Omicron Covid ‘se multiplie 70 fois plus vite que la variante Delta’

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();