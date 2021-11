Omicron Crypto s’envole de 1000% vers de nouveaux sommets. Devriez-vous acheter le jeton OMIC maintenant ?

Une autre semaine, une autre flambée de crypto grâce à un nom d’actualité. Cette semaine, avec une nouvelle variante de Covid-19 dans l’actualité, l’heureux gagnant est le Omicron (CCC :OMIC-USD) jeton. La crypto Omicron a connu des gains absolument énormes ces derniers jours, mais cela en fait-il une monnaie numérique incontournable ? Certains font des comparaisons entre la croissance du jeton et celle d’une autre crypto-monnaie problématique à partir de cet automne. D’autres disent que les gains parlent d’eux-mêmes et que l’argent parle fort.

Une nouvelle variante de coronavirus à noter fait son apparition. Appelée variante omicron, la forme nouvellement mutée du virus fait son apparition en Afrique australe et suscite des inquiétudes quant à sa transmission dans le monde. Des villes comme New York réimplémentent des mesures exigeant des masques à l’intérieur, et l’administration du président Joe Biden rencontre des fabricants de vaccins et des représentants d’agences de santé pour élaborer des plans au cas où omicron se rendrait sur le sol américain.

Pour l’instant, l’administration Biden et d’autres responsables de la santé qualifient la variante de « cause d’inquiétude, pas de cause de panique ». Même encore, avec le monde loin de la réalité pré-pandémique, le public s’accroche à l’actualité avec ferveur. En tant que tel, la crypto Omicron poursuit une tendance à la montée en flèche des monnaies numériques aux noms topiques.

Omicron Crypto obtient un coup de pouce de la variante Covid-19

Les gens adorent acheter des cryptos avec des noms amusants ou d’actualité. La manne pupcoin qui a éclaté au cours de l’été est venue grâce à Dogecoin (CCC :DOGE-USD) boum. Elon Musk a engendré des dizaines de devises lancées en ode à ses nombreux tweets. Et plus récemment, des utilisateurs se sont fait arnaquer parmi des millions Jeu de calmar (CCC :SQUID-USD) s’est avéré être un jeu à sens unique. Il n’est donc pas étonnant que la crypto Omicron connaisse l’amour des investisseurs maintenant.

Vendredi a vu les premières nouvelles concernant la rupture de la variante Omicron. Immédiatement, les investisseurs ont recherché une crypto-monnaie bien nommée à acheter avant qu’elle ne monte en flèche. Heureusement, l’Omicron était cette monnaie. Il s’agit d’un token relativement récent, lancé début novembre. Il est marqué comme un jeton d’organisation autonome décentralisée (DAO), donnant aux détenteurs le droit de vote sur les modifications apportées au Arbitre réseau.

Indépendamment de ce que c’est ou de ce qu’il fait, il est évident que les acheteurs ne se soucient plus que du nom. Depuis que les nouvelles des variantes d’Omicron ont fait des vagues, le volume des échanges a explosé. Le 26 novembre, seulement 2 200 $ ont été échangés entre les mains de l’OMIC. Le 27 novembre, ce volume de transactions a grimpé à 219 000 $. Aujourd’hui, le volume des transactions augmente encore plus, jusqu’à plus de 800 000 $.

Cet afflux commercial se traduit par des gains massifs. En quelques jours seulement, OMIC est passé d’un prix de 76 $ à un sommet historique de près de 700 $ grâce à des gains de plus de 1000%.

Devriez-vous investir dans la crypto Omicron ?

CoinMarketCap, le principal agrégateur de données de crypto-monnaie, publie aujourd’hui un avis sur son blog sur les circonstances entourant le boom de la crypto Omicron. Le site établit des comparaisons entre OMIC et SQUID, invitant les investisseurs à faire preuve de prudence lorsqu’ils investissent dans ces cryptos uniquement sur le nom.

Omicron est-il une crypto dans laquelle vous souhaitez investir pour ses fondamentaux ? Probablement pas. Mais est-ce une crypto qui a un potentiel de millionnaire pour ceux qui essaient de tirer profit de son nom ? Encore une fois, probablement pas. À moins que vous ne déteniez déjà d’énormes quantités d’OMIC avant la flambée des prix, vous n’avez probablement pas de chance. Le jeton est déjà en baisse de 25% aujourd’hui, même avec l’afflux de volume de transactions. Pourtant, si vous voulez mettre de l’argent en jeu, SushiSwap (CCC :SUSHI-USD) est la bourse qui voit la majorité des échanges OMIC.

