Omicron dépasse rapidement Delta au niveau mondial en termes de circulation : OMS

Cela pourrait prendre un certain temps pour qu’Omicron dépasse Delta dans certains pays, car cela dépend du niveau de circulation de la variante Delta dans ces pays, épidémiologiste des maladies infectieuses et responsable technique COVID-19 à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Maria Van Kerkhove a déclaré mardi.

Omicron dépasse rapidement la variante Delta de COVID-19 et devient dominant dans le monde, a averti un haut responsable de l’OMS, l’agence mondiale de la santé avertissant qu’il existe des « preuves croissantes » Omicron est capable d’échapper à l’immunité mais a moins de gravité de la maladie car par rapport aux autres variantes.

« Omicron a été détecté dans tous les pays où nous avons un bon séquençage et il est probable que ce soit dans tous les pays du monde. Il dépasse rapidement, en termes de circulation, Delta. Et ainsi, Omicron devient la variante dominante détectée », a déclaré Kerkhove lors d’une session virtuelle de questions et réponses.

Elle a en outre averti que même s’il existe des informations selon lesquelles Omicron provoque une maladie moins grave que Delta, « ce n’est pas une maladie bénigne » car « des gens sont toujours hospitalisés pour Omicron ». La mise à jour épidémiologique hebdomadaire COVID-19, publiée par l’OMS, a déclaré que plus de 15 millions de nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés dans le monde au cours de la semaine du 3 au 9 janvier, une augmentation de 55% par rapport à la semaine précédente où environ 9,5 millions des cas ont été signalés. Plus de 43 000 nouveaux décès ont été signalés la semaine dernière. Au 9 janvier, plus de 304 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 5,4 millions de décès avaient été signalés.

Le nombre le plus élevé de nouveaux cas a été signalé aux États-Unis (4 610 359 nouveaux cas ; une augmentation de 73 %), en France (1 597 203 nouveaux cas ; une augmentation de 46 %), au Royaume-Uni (1 217 258 nouveaux cas ; une augmentation de 10 %), L’Italie (1 014 358 nouveaux cas ; une augmentation de 57 %) et l’Inde (638 872 nouveaux cas ; une augmentation de 524 %), selon la mise à jour.

Kerkhove a déclaré que les 15 millions de cas signalés au cours des sept derniers jours constituent un « record record dans cette pandémie » et sont une « sous-estimation » compte tenu des défis de la surveillance dans le monde et des autotests COVID-19 à domicile qui ne sont pas enregistrés. La mise à jour de l’OMS indique que la variante Omicron présente un avantage de croissance substantiel et remplace rapidement les autres variantes.

« Il a été démontré que cette variante avait un temps de doublement plus court que les variantes précédentes, la transmission se produisant même parmi les personnes vaccinées ou ayant des antécédents d’infection par le SRAS-CoV-2 ; il y a de plus en plus de preuves que cette variante est capable d’échapper à l’immunité », indique la mise à jour.

Il a déclaré qu’en termes de gravité de la maladie, il existe de plus en plus de preuves que la variante Omicron est moins grave que les autres variantes. Citant une étude de cohorte rétrospective non évaluée par des pairs menée aux États-Unis, la mise à jour indique que les résultats suggèrent que, bien que le nombre absolu de cas et d’hospitalisations chez les enfants augmente actuellement aux États-Unis, le risque d’hospitalisation reste inférieur par rapport aux autres groupes d’âge. pendant la période où Omicron circule par rapport à la période où la variante Delta était dominante.

La mise à jour a également noté que depuis décembre, six études ont fourni des preuves d’une efficacité vaccinale réduite (EV) des vaccins COVID-19 contre la variante Omicron. « Alors que les premières estimations de l’EV contre la variante Omicron doivent être interprétées avec prudence en raison de biais potentiels, ces résultats préliminaires fournissent la preuve d’une efficacité globale réduite des vaccins contre la variante Omicron, avec une diminution plus importante de l’efficacité avec l’augmentation du temps écoulé depuis la vaccination, par rapport à Delta… Alors qu’une vaccination de rappel semble améliorer l’EV contre l’infection et l’hospitalisation dues à la variante Omicron, davantage de données sont nécessaires pour évaluer à la fois l’ampleur et la durée de la protection », indique la mise à jour.

Le Groupe consultatif technique de l’OMS sur la composition du vaccin COVID-19 (TAG-CO-VAC) a déclaré qu’à mesure que le coronavirus évolue, la composition des vaccins COVID-19 actuels devra peut-être être mise à jour, afin de garantir que « les vaccins COVID-19 continuent de fournir à l’OMS -niveaux de protection recommandés contre les infections et les maladies par les COV, y compris Omicron et ses variantes futures. Kerkhove a ajouté qu’à mesure qu’Omicron entre et circule parmi les populations vulnérables, « nous verrons une augmentation des hospitalisations et des décès. Alors s’il vous plaît, traitez ce virus aussi sérieusement qu’il doit être traité. Le récit que c’est le rhume n’est pas vrai. Le récit qu’il est juste doux n’est pas vrai. Il faut donc vraiment lutter contre ça. Ce n’est pas le moment d’abandonner.

