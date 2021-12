Omicron « différent de Delta » Les scientifiques craignent que cela « submerge les services de santé » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le professeur Ravi Gupta, membre du Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents (NERVTAG), a déclaré à Sky News que les experts apprenaient l’existence du virus « tout le temps ». Le Royaume-Uni a signalé 91 743 cas de Covid lundi, contre 82 886 la veille.

44 décès supplémentaires liés au COVID ont également été enregistrés au cours de la dernière période de 24 heures, contre 45 dimanche.

À la même époque la semaine dernière, 38 décès et 54 661 nouveaux cas ont été signalés.

Le professeur Gupta a également averti que l’augmentation des cas d’Omicron et des décès associés était une « grave préoccupation ».

Il a déclaré à Sky News: « Le nombre considérable qui va être affecté en raison de la transmissibilité accrue de ce virus va potentiellement submerger nos services de santé.

« C’est donc une situation vraiment critique à laquelle nous sommes confrontés. »

Il a ajouté: « Même si les vaccins nous protègent dans une mesure significative, alors la transmissibilité et la pénétration accrues du virus dans les communautés que nous voyons déjà mettent une grande pression (sur le NHS) car une très petite fraction de un très grand nombre se traduit toujours par un nombre important d’hospitalisations. »

Travaillant en tant que professeur de microbiologie clinique à l’Institut de Cambridge pour l’immunologie thérapeutique et les maladies infectieuses, le Dr Gupta a en outre expliqué qu’Omicron a des propriétés qui ont « surpris » les scientifiques dans une certaine mesure.

Le professeur Gupta a déclaré qu’il était « du point de vue intermédiaire » sur la question de savoir si le gouvernement devrait prendre des mesures plus strictes pour lutter contre le nombre croissant de cas de la variante.

Il a déclaré: « Mon point de vue personnel est que je suis au milieu des deux types de points de vue à ce sujet. Je pense que les restrictions que nous avons eues étaient importantes.

« Je pense que nous pourrions aller plus loin, mais je ne dis pas nécessairement qu’un verrouillage complet est la décision politique essentielle, mais, bien sûr, je ne suis pas le décideur et tout ce que je fais est de la recherche scientifique et je conseille en conséquence. »

En Grande-Bretagne, 12 personnes infectées par Omicron sont décédées, tandis que 104 personnes atteintes de la variante sont hospitalisées, selon les derniers chiffres de la UK Health Security Agency.