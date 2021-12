Omicron en hausse | Sound & Fury quotidiens

Gregg Gonsalves écrit pour le Washington Post que le président Biden ne parvient pas à gérer la pandémie de COVID-19 :

Je suis d’accord avec Gonsalves pour dire que la proclamation de « l’été de la liberté » du président Biden était prématurée et probablement malavisée étant donné le volume de désinformation et de désinformation sur les vaccins incontestés qui prévalaient même en mars 2021. Mais Gonsalves, lui-même, ne semble pas avoir d’idées sur la désinformation sur les vaccins, dont une grande partie a été trafiquée par le prédécesseur du président Biden, TFG. Dans l’ensemble, je pense que les évaluations de Gonsalves sont justes sur certains sujets et fausses sur d’autres.

Dhruv Khullar du New Yorker note que même si la variante omicron devient la souche COVID-19 dominante aux États-Unis, les évaluations individuelles des risques sont restées les mêmes.

On pense que Omicron est au moins deux fois plus transmissible que Delta, qui est lui-même deux fois plus contagieux que l’original ; il peut être plus de trois fois plus efficace pour réinfecter ceux qui ont déjà contracté le coronavirus. Mais cela ne transforme pas notre stratification des risques. Ceux qui étaient les plus vulnérables à Alpha ou Delta sont toujours les personnes les plus sensibles à la nouvelle variante. Il y aura des exceptions – une jeune personne vaccinée qui se retrouve aux soins intensifs, ou un fumeur âgé avec rien d’autre qu’un nez bouché – mais, pour la plupart, la logique établie du risque de covid sert toujours de guide fiable.

Il existe une catégorie de vulnérabilité à laquelle il est possible de s’échapper. Une analyse récente a examiné les hospitalisations pour covid entre juin et septembre – la période post-Delta, pré-Omicron. Il a révélé que quatre-vingt-cinq pour cent des personnes hospitalisées n’étaient pas vaccinées. Comment Omicron va-t-il changer cette image ? Il est trop tôt pour le dire avec certitude, mais, alors que la nouvelle variante commence à remplacer Delta, une règle empirique se dessine : pour maintenir un niveau de protection similaire, vous avez besoin d’une dose de plus qu’auparavant. Si deux doses d’un vaccin à ARNm étaient suffisantes pour prévenir une infection Delta, alors trois sont nécessaires pour Omicron ; si vous avez reçu deux injections et que vous contractez une infection Omicron révolutionnaire, vous serez raisonnablement protégé contre une maladie grave, mais vous serez plus en sécurité si vous en avez reçu trois. Certaines organisations – la NFL, le Metropolitan Opera, un nombre croissant de collèges – commencent à exiger des injections de rappel. D’autres suivront certainement. Dans l’ensemble, cependant, de nombreux Américains sont insuffisamment immunisés. À l’échelle nationale, seulement six personnes sur dix ont reçu deux injections et trois sur dix ont reçu un rappel.