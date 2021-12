Omicron en plein essor : le gouvernement de Delhi demande aux ONG de renforcer les établissements de santé

«Doctors for You» a déjà été engagé pour le DCHCS, notamment la salle de banquet Shehnai, la salle du village des Jeux du Commonwealth, l’école Rouse Avenue et le complexe sportif de Yamuna, selon le document.

Le gouvernement de Delhi est en train de roping ONG pour renforcer son infrastructure de santé et de la main-d’œuvre en vue de l’augmentation des cas d’Omicron dans la capitale nationale « Un cabinet pas pour l’embauche de ‘Doctors for You’ pour fournir de la main-d’œuvre pour l’exécution de 3 DCHCS (Sawan Kripal Ashram ; Sardar Patel, Chattarpur & Sant Nirankari, Burari) et l’hôpital ayurvédique et Unani Tibbia a été soumis à approbation », selon une documentation officielle.

«Doctors for You» a déjà été engagé pour le DCHCS, notamment la salle de banquet Shehnai, la salle du village des Jeux du Commonwealth, l’école Rouse Avenue et le complexe sportif de Yamuna, selon le document.

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, avait annoncé hier que, comme l’infection à Omicron ne nécessite pas d’hospitalisation dans la plupart des cas, le module d’isolement à domicile est renforcé et une agence a été embauchée pour cela.

«La capacité de suivi des patients en isolement à domicile passera des 1 100 cas actuels par jour à un lakh par jour. Dès qu’une personne est testée positive, un appel téléphonique sera passé à la personne et le lendemain, une équipe médicale rendra visite à la personne pour lui fournir un kit contenant des médicaments et d’autres articles.

« De plus, les patients en isolement à domicile seront conseillés par les médecins pendant 10 jours, l. Le gouvernement augmentera également la capacité quotidienne de tests Covid d’environ 60 000 à 70 000 actuellement à trois lakh par jour. Un stock de deux mois de médicaments nécessaires sera également maintenu », avait ajouté le ministre en chef.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.