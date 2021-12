Omicron entraîne une nouvelle vague de COVID qui se propage à travers l’Afrique du Sud

Les nouveaux cas confirmés quotidiens en Afrique du Sud ont grimpé à plus de 26 900 mercredi et

Au milieu de l’augmentation rapide des nouvelles infections au COVID-19, les responsables sud-africains ont exhorté jeudi les gens à se faire vacciner avant de voyager pour les vacances et d’assister à des rassemblements festifs.

Les nouveaux cas confirmés quotidiens en Afrique du Sud ont grimpé à plus de 26 900 mercredi et 24 700 jeudi, le plus élevé jamais enregistré dans la nouvelle vague entraînée par la variante omicron et atteignant le pic d’une poussée antérieure en juin et juillet causée par le delta.

La moyenne mobile sur 7 jours des nouveaux cas quotidiens en Afrique du Sud a fortement augmenté au cours des deux dernières semaines, passant de 6,4 nouveaux cas pour 100 000 personnes le 1er décembre à 38,5 nouveaux cas pour 100 000 personnes le 15 décembre, selon l’Université Johns Hopkins. Le taux de décès n’a pas augmenté au cours de la même période, mais les experts de la santé avertissent que les décès peuvent différer de quelques semaines après les nouveaux cas.

La variante omicron est à l’origine de la flambée actuelle, car elle est responsable de plus de 90% des nouveaux cas quotidiens, selon les scientifiques, citant des tests.

Les nouveaux cas augmentent dans presque toutes les neuf provinces d’Afrique du Sud, après avoir été auparavant concentrés dans la province de Gauteng, qui comprend la plus grande ville, Johannesburg, et la capitale Pretoria. « Ce virus se propage plus rapidement que lors des vagues précédentes, mais les taux d’hospitalisations et de décès restent relativement faibles », a déclaré jeudi le ministère de la Santé dans un communiqué.

« Nous appelons tous les voyageurs, en particulier ceux qui ne sont pas vaccinés ou partiellement vaccinés en provenance de zones déclarées hotspots, à se faire vacciner avant de prendre la route », a déclaré le ministre de la Santé Joe Phaahla. Il a déclaré que cela « protégerait les familles et les amis (des voyageurs) qu’ils visiteraient pendant cette période associée à de grands rassemblements sociaux comme les fêtes et les mariages, qui peuvent être des événements à grande diffusion qui comportent un risque énorme de transmission du virus ».

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.