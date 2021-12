Omicron entrave le rachat de Morrisons, alimenté par la dette, de CD&R

Une société de capital-investissement a retardé son projet de lever 6,6 milliards de livres sterling de dette pour financer son acquisition de Morrisons.

Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) avait l’intention de conclure l’accord fin novembre, après avoir remporté le quatrième plus grand épicier britannique lors d’une vente aux enchères il y a deux mois.

Cependant, le Financial Times rapporte que cela a été repoussé à 2022 alors que le marché devient nerveux à propos de la dernière variante de Covid, Omicron.

Des documents montrent que CD&R contractera 2 milliards de livres sterling de prêts à terme auprès de banques, une facilité de crédit renouvelable de 1 milliard de livres sterling et 3,6 milliards de livres sterling d’obligations.

Par rapport aux bénéfices, c’est plus élevé que la dette supportée par les frères Issa et la société de capital-investissement TDR lorsqu’ils ont acheté Asda plus tôt cette année.

Le mois dernier, un investisseur en obligations indésirables a qualifié le financement des Morrisons de « pas trop loin », notant que la dette n’était pas loin de la valeur d’entreprise de 7,6 milliards de livres sterling de la société en juin.

Il a ajouté que l’emprunt ne donnerait pas au supermarché « une grande marge de manœuvre » si les performances diminuaient.

« Ils pourraient bien préférer attendre que le marché se calme », ​​a-t-il suggéré.

De nombreux analystes s’attendent à ce que, comme Asda – qui a vendu ses entrepôts pour 1,7 milliard de livres sterling en juin – Morrisons se déchargera d’actifs pour réduire sa dette.

CD&R a précédemment déclaré qu’il « n’avait pas l’intention de s’engager dans des transactions de vente et de cession-bail de magasins importants », mais ne les a pas complètement exclus.

La société a refusé de commenter.

