Omicron entre en collision avec une campagne mondiale de vaccination en difficulté

Il y a moins d’un mois, la variante omicron, détectée pour la première fois en Afrique du Sud, a été qualifiée de « variante préoccupante ». Depuis lors, le monde s’est préparé à une autre vague de coronavirus, alors que Covid-19 monte en flèche à travers l’Europe et, maintenant, les États-Unis.

Un grand nombre de ces pays, en particulier le Royaume-Uni et les États-Unis, lancent des campagnes de rappel agressives en réponse. Trois shots, plutôt que deux, devient le refrain de nombreux experts en santé publique.

Pourtant, le reste du monde est encore terriblement sous-vacciné. Pas seulement des injections de rappel, mais des premières doses. Près de 60% de la population mondiale a reçu au moins une injection, selon les données du New York Times. Mais c’est un exploit inégalement réparti. Environ les deux tiers de ces doses ont été administrées dans des pays à revenu élevé ou intermédiaire. Selon le CDC Afrique, seulement un peu plus de 8 pour cent du continent est complètement vacciné. The One Campaign, un groupe de plaidoyer, estime qu’il y a plus de huit fois plus de rappels administrés dans les pays à revenu élevé par rapport aux premières doses dans les pays à faible revenu.

Omicron a offert un autre hoquet, quoique quelque peu prévisible. Selon certaines premières données – et bien sûr, ces choses évoluent encore – omicron est assez bon pour échapper au schéma à deux doses pour de nombreux vaccins administrés dans le monde. La vaccination offre toujours une protection contre les maladies graves, et certaines données suggèrent que les maladies graves peuvent être moins probables avec omicron au niveau individuel. Mais les vaccins à ARNm – en particulier Moderna et Pfizer – couplés à un rappel, semblent être les meilleurs moyens de prévenir l’infection. La plupart des pays du monde ne reçoivent pas ces vaccins.

Bien qu’il y ait encore beaucoup de scientifiques qui ignorent l’omicron, il est peu probable qu’il s’agisse de la dernière variante qui émerge de cette pandémie. La question est de savoir si omicron forcera désormais la campagne mondiale de vaccination à recalibrer, surtout si la définition de complètement vacciné commence à évoluer de généralement deux doses à trois.

Pour avoir une meilleure idée des grands défis, Vox s’est entretenu avec Wafaa El-Sadr, experte en maladies infectieuses et en santé mondiale à l’Université de Columbia. L’essentiel : Omicron complique un processus déjà compliqué. Et à moins que le reste du monde n’agisse (et n’investisse) dans la vaccination, le seul truisme de la pandémie persistera : la propagation du coronavirus à un endroit constitue une menace partout.

La conversation, éditée et condensée pour plus de clarté, est ci-dessous.

Jen Kirby

Au-delà du besoin d’en faire plus, l’émergence de cette nouvelle variante de l’omicron change-t-elle le tableau mondial de la vaccination ?

Wafaa El-Sadr

Je pense que oui, en termes de choix de vaccins. Non seulement le choix des vaccins, mais aussi le besoin de doses de rappel. Donc ça devient encore plus compliqué.

Nous avons maintenant vu des données assez convaincantes selon lesquelles certainement, l’obtention de la troisième dose, une dose de rappel est associée à une augmentation des anticorps protecteurs, ainsi que des preuves de la protection clinique contre le simple fait de tomber malade ou de mourir de Covid-19. Et cela ajoute des complexités, bien sûr, car maintenant nous devons non seulement nous assurer que les gens reçoivent le schéma principal de vaccins, mais aussi la troisième dose, la dose de rappel.

Jen Kirby

Comme vous l’avez dit, tant d’endroits ont encore du mal à livrer les premières doses de vaccins. Mais il existe également des preuves que les vaccins qui ne sont pas des ARNm (Pfizer et Moderna) – tels que Johnson & Johnson, Oxford-AstraZeneca, ou Sinovac et Sinopharm en Chine, ou Sputnik en Russie – peuvent ne pas être efficaces pour prévenir les infections à omicron. Alors, devrions-nous même donner ces vaccins aux gens, ou est-ce que quelque chose de mieux que rien à ce stade ?

Wafaa El-Sadr

Cette complexité avec omicron est exactement ce dont vous parlez. Les preuves montrent que le rappel des vaccins à ARNm offre une protection potentiellement supérieure contre l’omicron. Ceci, bien sûr, complique encore plus la situation, car de nombreux autres vaccins sont largement utilisés dans le monde.

Bien sûr, cela dépend de l’ampleur de la déformation de l’omicron. Est-ce que cela va dominer dans tous les pays du monde ? Ou est-ce que ce sera surtout la variante dominante qui prévaut dans certains pays, mais pas dans d’autres ? C’est ce qui va déterminer en grande partie ce que nous pouvons faire concernant l’utilisation des vaccins actuels.

Jen Kirby

C’est toujours une sorte de mode « attendre et voir ». Mais en termes d’augmentation de l’accès aux vaccins à ARNm, y a-t-il des choses que nous pourrions faire que nous ne faisons pas pour augmenter leur domination dans les efforts mondiaux de vaccination ?

Wafaa El-Sadr

Il y a des choses qui peuvent être faites. L’une est évidemment d’augmenter la production de ces vaccins. Cela nécessitera des investissements et des ressources substantiels pour pouvoir augmenter la production. S’il y a un engagement à le faire, alors c’est tout à fait faisable, et je pense que c’est probablement le moyen le plus rapide d’obtenir plus de ces vaccins à ARNm.

Maintenant, il y avait aussi des discussions, bien sûr, sur l’établissement de centres régionaux pour la production de ces vaccins, et le transfert de technologie, et ainsi de suite. Mais je pense que le moyen le plus rapide de mettre des vaccins dans les bras des gens est de travailler immédiatement dur pour augmenter la production de vaccins en agrandissant les usines où ils sont actuellement produits, ou en redirigeant les usines actuelles pour pouvoir le faire.

Jen Kirby

S’il faut des ressources, d’où viennent ces ressources ?

Wafaa El-Sadr

Je pense que cela doit venir des pays riches du monde. Il n’y a pas moyen de contourner cela. C’est aussi dans leur intérêt personnel. Cela doit devenir la priorité numéro un maintenant. Il incombera aux pays riches d’y parvenir, notamment en raison de l’urgence de la situation.

Jen Kirby

Vous avez parlé de transfert de technologie. De nombreux groupes ont plaidé en faveur d’une dérogation aux ADPIC, qui desserrerait temporairement les droits de propriété intellectuelle des vaccins et traitements Covid-19, ce qui permettrait à d’autres fabricants de produire des vaccins. Où voyez-vous cela s’intégrer?

Wafaa El-Sadr

C’est une stratégie à plus long terme, mais cela devrait certainement faire partie de la stratégie. Cela ne nous amènera pas aux besoins actuels et immédiats. Les besoins immédiats actuels sont une production accrue. Mais nous devons construire des usines régionales et nous devons nous attaquer aux problèmes liés aux brevets.

Jen Kirby

Je me demande si vous êtes clinicien dans un endroit où les vaccins sont rares, comment abordez-vous cette nouvelle selon laquelle certains vaccins pourraient ne pas être aussi efficaces contre l’omicron ? Ou que vous pourriez avoir besoin de plus de doses ? Qu’est-ce que cela fait aux efforts de vaccination déjà difficiles et à grande échelle ?

Wafaa El-Sadr

Nous sommes confrontés à la même chose, même dans ce pays. Il y a toujours eu cette idée fausse ou cette perception erronée selon laquelle se faire vacciner signifie que vous êtes absolument protégé contre une infection par le SRAS-COV-2. Cela n’a jamais été le cas, dès le premier jour.

Nous avons toujours eu du mal avec le message concernant ce que ces vaccins font et ce qu’ils ne font pas. C’est un problème majeur. Nous devons avoir un message clair et revenir à l’essentiel et dire : « ces vaccins diminuent votre risque d’infection, mais il ne descend pas à zéro. Ils diminuent certainement votre risque de tomber très malade et d’être hospitalisé, mais il ne descend pas à zéro non plus. » Mais cela a toujours été un combat.

Je pense que nous ne savons pas – je n’ai pas vu de données disant, si vous avez un AstraZeneca, par exemple, et que vous obtenez un rappel avec de l’ARNm, cela vous protégerait-il contre Omicron ? Nous ne le savons pas encore. Dans le contexte d’omicron, les données que j’ai vues concernent en grande partie des personnes qui ont obtenu Pfizer, et elles ont obtenu un booster de Pfizer, ou elles ont obtenu Moderna et ont obtenu un booster Moderna.

Nous avons vu d’autres données plus tôt qui montraient que, oui, si quelqu’un avait Johnson & Johnson et qu’il recevait un boost d’ARNm, il obtenait une réponse assez robuste. Mais nous ne savons pas si cela protège contre l’omicron – je ne vois pas pourquoi, mais nous n’avons pas vu ces expériences. Il est donc possible que pour les personnes qui reçoivent leur primovaccination avec un vaccin sans ARNm, le fait de recevoir un rappel avec un vaccin à ARNm leur offre une protection contre l’omicron. Ensuite, le message n’est pas comme si votre vaccination était gaspillée. Il y a une diminution de l’immunité et donc la nécessité d’un renforcement. Avoir une nouvelle variante à venir, c’est aussi la deuxième raison pour laquelle le boost est important.

Jen Kirby

Je m’interroge sur l’infrastructure des vaccins à ARNm — les chaînes du froid extrême, etc. Est-ce que cela reste un défi si nous voulons inclure plus de vaccins à ARNm dans le répertoire mondial ?

Wafaa El-Sadr

C’est pourquoi je dis toujours qu’il faut d’abord avoir ces vaccins, mais ce n’est pas suffisant. Vous devez avoir les ressources, les systèmes pour mettre le vaccin dans les bras des gens. Vous devez avoir un programme de vaccination efficace, et pas seulement un approvisionnement suffisant en vaccins. Ce n’est pas assez.

Je pense que nous devons également investir des ressources pour aider des pays spécifiques à être en mesure de le faire. Cela peut impliquer une formation de la main-d’œuvre, cela peut impliquer une communication par messagerie pour s’assurer qu’il n’y a pas d’idées fausses ou de perceptions erronées sur les vaccins ; cela peut inclure le besoin de véhicules et d’essence; cela peut signifier le besoin de réfrigérateurs et de congélateurs. Tout cela fait partie intégrante d’un effort de vaccination efficace.

Jen Kirby

Il semble que l’infrastructure mondiale nous ait fait défaut sur ce coup-là. Sachant ce que nous savons, que devons-nous mettre en place maintenant pour nous préparer au prochain grand événement ?

Wafaa El-Sadr

Il y a tellement de choses. De combien d’heures disposez-vous ?

Quand on y repense, dès le premier jour, cette pandémie a été politisée. Et de là émanaient vraiment tous les embûches et toute la tristesse que nous avons eues, à cause de la politisation et, comme vous vous en souvenez, de l’antagonisme avec l’Organisation mondiale de la santé, du manque de soutien à l’OMS. Là encore, une fois que votre pays a acheté de grandes quantités de vaccins pour sa propre population, [there was a] absence de réponse globale, incohérence, toutes les restrictions de déplacements qui surgissent à droite et à gauche sans aucune rime ni raison.

[There have been] de faibles investissements dans la production de vaccins et la technologie des vaccins ; Je pense que nous avons maintenant une chance avec la technologie de l’ARNm de faire mieux. Nous devons faire mieux en termes d’investissements globaux dans la santé publique en général et de systèmes de surveillance dans les systèmes de laboratoire. je me sens comme [we need] tous ces éléments d’avoir des systèmes de santé publique solides pour permettre une réponse rapide et efficace.