Omicron est là. Quels médicaments peuvent vous aider si vous contractez une infection au Covid-19 ?

Il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons sur la prochaine vague d’omicron, mais il y a une chose dont nous pouvons être assez sûrs : beaucoup de gens vont tomber malades. L’omicron est très contagieux et les personnes ayant déjà été immunisées contre une infection à Covid-19 ou par la vaccination semblent plus vulnérables à l’omicron qu’aux variantes précédentes.

Pour les personnes vaccinées, les cas d’omicron sont probablement bénins, mais même une petite fraction des cas entraînant une hospitalisation peut submerger nos hôpitaux si suffisamment de personnes tombent malades à la fois – ce qui semble susceptible de se produire.

Cela signifie qu’au fur et à mesure que la vague déferle sur le pays, les gens auront une question évidente mais critique : quels traitements sont disponibles pour moi si je tombe malade avec Covid-19 ?

La bonne nouvelle est que les scientifiques ont plus de réponses à cette question qu’ils n’en avaient il y a deux ans lorsque Covid-19 a frappé pour la première fois. La plupart des traitements que les chercheurs ont testés dans le cadre d’essais cliniques de grande envergure n’ont pas abouti, mais quelques-uns semblent prometteurs, dont certains sont bon marché et sûrs. Si vous tombez malade, cela vaut la peine d’explorer pleinement vos options. Nous avons demandé à des experts comment les meilleurs traitements existants devraient résister à l’omicron en particulier, et sur quoi se pencher si vous tombez malade.

Des traitements prometteurs à discuter avec votre médecin

Les directives officielles des Centers for Disease Control and Prevention sur ce qu’il faut faire si vous tombez malade avec Covid-19 vous conseille de porter un masque, de vous laver les mains et de nettoyer les surfaces à contact élevé pour éviter d’infecter votre entourage. Si votre respiration se détériore ou si vous présentez des signes de maladie grave comme de la confusion ou une incapacité à rester éveillé, le CDC vous conseille d’aller à l’hôpital.

Tous des conseils judicieux – mais des conseils sur les traitements à obtenir sont plus difficiles à trouver.

Ce n’est pas parce qu’il y a un manque d’options. Par exemple, la Food and Drug Administration a approuvé les anticorps monoclonaux comme traitement pour les patients de Covid-19 risquant d’évoluer vers une maladie grave. Ils ont récemment étendu cette approbation pour inclure également les anticorps monoclonaux pour les enfants. Le hic, c’est que ce traitement doit être administré dans une clinique ou un hôpital, sous forme de perfusion IV ou de quatre injections, mais il peut être très efficace, une étude de haute qualité ayant révélé une réduction de 85 % du risque d’hospitalisation ou de décès.

Malheureusement, il semble probable à ce stade que la plupart des anticorps monoclonaux soient un peu moins efficaces contre l’omicron, pour la même raison que nos anticorps natifs sont un peu moins efficaces contre l’omicron – la nouvelle variante est différente du virus pour lequel ils ont été entraînés à combattre. Les recherches actuellement publiées uniquement dans les prépublications suggèrent que, sur la base d’études en laboratoire sur la neutralisation des anticorps, 18 des 19 formulations d’anticorps spécifiques différentes examinées sont moins efficaces pour lutter contre l’omicron. Il y a une exception notable : le sotrovimab, un anticorps monoclonal de GlaxoSmithKline et Vir Biotechnology, semble bien résister à l’omicron.

Les nouvelles sont meilleures pour certains autres traitements, en grande partie parce qu’ils agissent en traitant les symptômes du virus qui ne devraient pas être affectés par la variante qu’une personne attrape, selon les chercheurs. « Je n’ai aucune crainte » qu’omicron modifie l’efficacité de ces traitements, déclare Ed Mills, professeur de sciences de la santé à l’Université McMaster et chercheur principal sur TOGETHER, un projet d’essais contrôlés randomisés visant à trouver des traitements existants efficaces pour Covid19.

Un médicament pour lequel l’essai TOGETHER a trouvé des résultats solides, la fluvoxamine, est généralement utilisé comme antidépresseur et pour traiter les troubles obsessionnels compulsifs. Mais il semble réduire le risque d’avoir besoin d’une hospitalisation ou d’une observation médicale pour Covid-19 d’environ 30 %, et de beaucoup plus chez les patients qui s’en tiennent au traitement médicamenteux de 10 jours. Contrairement aux anticorps monoclonaux, la fluvoxamine peut être prise sous forme de pilule à la maison – ce qui a été une priorité importante pour les scientifiques qui recherchent des traitements, car cela signifie que les patients peuvent prendre leurs médicaments sans avoir à quitter la maison et sans mettre à rude épreuve un système hospitalier qui devrait être dépassé.

« Nous ne nous attendrions pas à ce qu’elle soit affectée par les variantes » dont une personne est malade, m’a dit Angela Reiersen, psychiatre à l’Université de Washington à St. Louis, dont les recherches ont fait de la fluvoxamine un candidat anti-Covid prometteur.

Un autre traitement, les inhalateurs budésonides pour l’asthme, a été trouvé dans un essai randomisé pour accélérer considérablement le rétablissement à domicile et dans un autre pour réduire le risque d’hospitalisation. Il n’y a pas eu de directives formelles aux États-Unis sur le moment d’envisager le budésonide. Au Royaume-Uni et au Canada, les agences de santé ont autorisé les médecins à le prescrire hors AMM au cas par cas.

Les recherches en cours aideront à mieux comprendre ces deux thérapies et à donner plus de confiance dans leur efficacité contre omicron, mais certains médecins aux États-Unis les prescrivent peut-être déjà aux patients.

Qu’est-ce que cela signifie en termes de recommandations concrètes pour une personne qui tombe malade en ce moment, y compris avec omicron ? « Ils devraient essayer d’obtenir les anticorps monoclonaux », m’a dit Reiersen. « Ils devraient également envisager de prendre de la fluvoxamine, le cas échéant, et une autre chose qui pourrait être utile en ambulatoire serait les stéroïdes inhalés comme le budésonide. »

« Le [federal] les lignes directrices sont trop conservatrices dans la mesure où elles n’ont pas encore approuvé la fluvoxamine et elles n’ont pas encore approuvé le budésonide », m’a dit Mills. Il pense que les deux sont de bonnes options pour demander aux gens s’ils sont malades.

Des traitements plus prometteurs pourraient être en route. Le plus annoncé dans le pipeline est le Paxlovid de Pfizer, un inhibiteur de protéase, ce qui signifie qu’il bloque une enzyme nécessaire à la réplication virale. Le médicament a montré une efficacité impressionnante de 88 % dans la prévention de l’hospitalisation chez les patients non vaccinés.

Cependant, Paxlovid n’a pas encore été approuvé par la FDA et, à ce stade, l’offre du médicament est limitée. « L’offre ne sera pas suffisante pour faire une réelle différence dans les semaines à venir », écrit l’expert en développement de médicaments Derek Lowe. « J’espère que ce médicament (et d’autres inhibiteurs de la protéase qui sont encore en cours d’essai) pourra éventuellement faire une différence, mais nous envisageons des problèmes en ce moment. »

La FDA envisage également le molnupiravir, un autre médicament réutilisé qui semble être au moins modérément efficace, bien que, parce qu’il agit en induisant des mutations dans le génome viral, certains craignent qu’il ne stimule de nouvelles variantes virales, et certains experts à qui j’ai parlé soupçonnent que son efficacité peut être encore plus faible que l’efficacité modérée rapportée.

De nombreux autres traitements espérés n’ont pas fonctionné. Pendant un certain temps, il y avait un enthousiasme pour le plasma de convalescent – ​​du sang donné par des personnes qui s’étaient remises de Covid-19. Mais des études ont montré que cela n’aidait pas vraiment les patients. Dans les premiers mois de la pandémie, le président Donald Trump et d’autres ont fait la promotion de l’hydroxychloroquine, un antipaludéen, mais des preuves plus récentes ont clairement montré que cela ne fonctionnait pas – ce qui le met en bonne compagnie, car des centaines de médicaments réutilisés ont été testés et ils ont généralement déçu. L’ivermectine, présentée dans le mouvement anti-vax comme un remède miracle, a montré pour la plupart de petits effets dans les essais, une fois les études fabriquées supprimées.

Un échec de la santé publique et des communications

Les options de traitement basées sur les symptômes comme la fluvoxamine et le budésonide ne sont pas des choses sûres. La recherche qui existe est prometteuse, mais elle est limitée. Les tailles d’effet trouvées par les études sont modérées.

Mais ils sont sûrs, ils ont été approuvés par la FDA pour d’autres cas d’utilisation depuis des décennies, et il existe de solides preuves publiées les soutenant en tant qu’options. Malgré cela, de nombreux patients n’en ont probablement jamais entendu parler – et certains médecins ne savaient pas s’il était acceptable de les prescrire.

J’ai littéralement donné du fluvox pour la 1ère fois récemment. (Et évidemment n’ont jamais donné les autres en dehors de leurs utilisations réelles prévues pour d’autres problèmes médicaux). Malgré 2 ECR, je me suis presque senti sale en le faisant, même si je pense que c’était la bonne décision. Les infirmières étaient comme si wtf est de la fluvoxamine ?! – Jeremy Faust MD MS (médecin urgentiste) (@jeremyfaust) 17 décembre 2021

Les National Institutes of Health publient des directives sur les traitements Covid-19 qui sont destinées à aider les médecins et les patients à trier les preuves confuses, mitigées, parfois trompeuses. Les directives du NIH sur la fluvoxamine et le budésonide indiquent toutes deux qu’il y a trop peu d’informations pour recommander leur utilisation ou contre. Mais certains médecins et chercheurs estiment que cette position est trop conservatrice.

Le nirmatrelvir (Paxlovid) et le molnupiravir n’étant pas encore disponibles, et les MAb les plus largement utilisés n’ayant pas d’activité contre Omicron (+ d’autres problèmes), est-il temps d’augmenter la fluvoxamine au moins pour « considérer l’utilisation » dans les directives de traitement ? Deux ECR bien faits montrent des avantages. https://t.co/AWFxWmfS6a – Paul Sax (@PaulSaxMD) 16 décembre 2021

Mills, qui pense que la fluvoxamine et le budésonide sont tous deux appropriés à prescrire aux patients atteints de Covid-19, compare les messages publics sur la fluvoxamine aux communications sur le médicament de Merck, le molnupiravir. Les preuves du molnupiravir suggèrent qu’il n’est pas plus efficace que la fluvoxamine, mais le molnupiravir a été produit par une grande société pharmaceutique qui peut le guider tout au long du processus pour devenir un médicament recommandé. Lors d’un appel la semaine dernière, a déclaré Mills, la FDA lui a dit « qu’elle ne sait pas comment traiter les soumissions où il n’y a personne pour en être responsable ».

Bien que ces médicaments valent la peine d’être essayés en raison de leur profil d’innocuité connu malgré des preuves limitées, ce ne sont pas des remèdes miracles que le monde cache. Apprendre quels traitements Covid-19 fonctionnent est très difficile. Alors que des essais contrôlés randomisés à grande échelle ont trouvé des preuves prometteuses pour la fluvoxamine et le budésonide inhalé, « prometteur » est toujours le plus que l’on puisse dire – il pourrait absolument s’avérer que les effets dans le monde réel sont beaucoup plus faibles qu’espéré, voire ne se matérialisent pas. tout à fait.

Mais malgré cela, disent certains chercheurs et médecins, les prescrire est raisonnable et le silence actuel des sources officielles ne sert pas les médecins – en particulier avec une nouvelle vague de patients malades résultant de l’omicron. « La probabilité de bénéfices est très élevée », m’a dit Eric Lenze, professeur de psychiatrie à la Washington University School of Medicine à St. Louis, en août, lorsque les résultats de la fluvoxamine ont été rendus publics pour la première fois. « Nous avons des décennies de connaissances sur ces traitements. Ces traitements sont bien tolérés. Il est important de ne pas perdre de temps si nous avons des preuves substantielles qu’un traitement est efficace contre le covid.

Alors que les États-Unis se préparent à une vague qui risque de rendre malade même certaines personnes vaccinées, un traitement efficace va être essentiel pour sauver des vies – et nos agences de santé publique doivent jouer un rôle plus important dans la communication des options existantes et de ce que nous savons à leur sujet. .