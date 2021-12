Omicron et Delta pourraient se combiner pour former une nouvelle variante terrifiante, prévient le patron de Moderna | Sciences | Des nouvelles

Alors qu’une infection au COVID-19 n’implique généralement qu’une seule souche mutante, dans de rares cas, deux, probablement de sources différentes, ont le potentiel d’infecter quelqu’un en même temps. Si les variants infectent également la même cellule, ils pourraient être en mesure d’échanger de l’ADN et de former une toute nouvelle version du virus. Le Dr Paul Burton, médecin-chef de Moderna, a averti que le nombre croissant de cas Delta et Omicron qui circulent actuellement au Royaume-Uni rend ce scénario effrayant d’autant plus probable.

S’adressant au Comité des sciences et de la technologie, il a déclaré qu’il était « certainement » possible que ce processus se produise et pourrait entraîner une variante mortelle qui pose un risque plus élevé que les autres souches mutantes.

Les experts ont averti que ces événements, qui ont reçu le nom d' »événements de recombinaison », peuvent se produire, mais nécessiteraient des conditions incroyablement spécifiques et la coïncidence d’événements largement incontrôlables.

Jusqu’à présent, seulement trois souches de COVID-19 créées par des virus échangeant des gènes ont été enregistrées.

Au lieu de cela, le virus repose généralement sur des mutations aléatoires pour créer de nouvelles variantes.

Et une nouvelle variante n’a pas été créée au cours des deux mois où la souche Delta circulait aux côtés de la variante Alpha à travers ce processus.

Maintenant, la variante Omicron est déjà devenue répandue à Londres, deux semaines seulement après sa première identification au Royaume-Uni.

Les experts ont prédit qu’il deviendra la principale souche d’ici la nouvelle année.

Le Dr Burton a déclaré à la Chambre des communes que le fait de faire circuler les deux variantes en même temps augmente le risque qu’elles échangent des gènes et se combinent en un duo mortel pour former une nouvelle variante terrifiante.

Il a déclaré: «Il existe certainement des données, il y a eu à nouveau des articles publiés en Afrique du Sud plus tôt à la suite de la pandémie lorsque des personnes, et certainement des personnes immunodéprimées, peuvent héberger les deux virus.

« Ce serait possible ici, surtout compte tenu du nombre d’infections que nous voyions. »

Lorsqu’on lui a demandé si cela pouvait conduire à la formation d’une variante plus dangereuse, il a répondu : « Cela pourrait certainement être, je pense que c’est ce que nous allons commencer à comprendre.

