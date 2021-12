Omicron fait peur: le chef municipal de Mumbai appelle les gens à éviter les fêtes de Noël et du Nouvel An

Le Maharashtra a jusqu’à présent signalé 54 cas de variante Omicron. Parmi ceux-ci, 22 proviennent de Mumbai, y compris des cas détectés lors du dépistage à l’aéroport international d’ici, selon les données officielles.

Au milieu de la peur de la propagation de la variante Omicron du coronavirus, le commissaire de la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) Iqbal Singh Chahal a appelé les citoyens à éviter les rassemblements et les fêtes pendant le prochain festival de Noël et le Nouvel An, et a mis en garde contre des mesures strictes contre ceux qui bafouent les règles .

Dans un communiqué de presse publié dimanche, Chahal a déclaré qu’en raison de la nouvelle variante du virus Omicron, la situation dans de nombreux pays du monde est à nouveau devenue incontrôlable et a créé une situation de type verrouillage.

Il a déclaré que malgré les appels répétés du gouvernement et de l’administration pour empêcher une éventuelle troisième vague de COVID-19, les directives ne sont pas suivies correctement dans la plupart des endroits – en particulier lors des cérémonies de mariage et d’autres fonctions, et il est nécessaire de freiner les foules croissantes à de tels événements.

Chahal a demandé aux citoyens de respecter strictement les règles concernant la participation aux mariages et autres réceptions. « Évitez tout type de surpeuplement, portez des masques et suivez les directives COVID-19. Tous les citoyens doivent également se faire vacciner complètement », a déclaré le chef municipal, ajoutant que les gens devraient également suivre toutes les règles dans les hôtels, restaurants, cinémas, centres commerciaux et autres lieux.

L’organisme BMC a déployé des escouades au niveau des quartiers pour prendre des mesures contre ceux qui enfreignent les règles, a-t-il déclaré. « Ceux qui enfreignent les règles COVID-19 seront sévèrement punis par les équipes du BMC au niveau des quartiers ainsi que par l’administration de la police de Mumbai », a-t-il déclaré.

Chahal a déclaré que dans un proche avenir, le risque de propagation du COVID-19 pourrait augmenter si les programmes et les fonctions se tiennent à Noël et au Nouvel An. Il est également nécessaire de freiner la foule croissante lors des mariages et autres réceptions, a-t-il déclaré.

« Afin d’éviter une telle situation en Inde ainsi qu’au Maharashtra, les gouvernements central et étatique font continuellement appel aux gens et leur demandent de prendre des précautions. L’administration BMC a également appelé les Mumbaikars à être vigilants », a-t-il déclaré.

Selon le BMC, le secrétaire en chef du Maharashtra a émis une ordonnance le 27 novembre et a établi les directives pour freiner la propagation du COVID-19.

La police de Mumbai a également publié une notification le 14 décembre, indiquant que des mesures seront prises contre les contrevenants conformément au Code pénal indien ainsi qu’à la loi sur les maladies épidémiques et à la loi nationale sur la gestion des catastrophes.

Conformément aux directives du gouvernement de l’État, dans les salles fermées (intérieures), seulement 50 pour cent des personnes de la capacité totale de ces salles doivent être autorisées à assister à un événement, tandis que dans les espaces ouverts, seulement 25 pour cent de la capacité totale du lieu doit être autorisé.

Si plus de 1 000 personnes doivent se réunir pour un événement dans un espace ouvert, il est obligatoire d’obtenir l’approbation préalable de l’autorité locale de gestion des catastrophes, indiquent les directives. Tous les hôtels, restaurants, salles de cinéma, centres commerciaux et autres établissements publics et privés doivent se conformer strictement aux règles de fréquentation.

Selon les directives, tous les citoyens éligibles doivent terminer leur inoculation en prenant les deux doses de vaccin COVID-19. Seuls ceux qui sont complètement vaccinés seront autorisés dans les lieux publics, y compris les transports en commun. La vaccination complète est obligatoire pour tous les employés travaillant dans des lieux ou des établissements publics ainsi que pour tous les participants à des événements ou à des réceptions. Des mesures appropriées seront prises contre un établissement s’il s’avère que la règle n’est pas respectée, mentionnent les directives.

