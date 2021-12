Omicron force une vague de fermetures à l’échelle nationale alors que Biden met en garde l’hiver contre l’empiétement de la « mort »

Alors que la variante omicron du coronavirus est sur le point de devenir la nouvelle variante principale aux États-Unis, de nombreuses écoles et entreprises ferment leurs portes à cause de ce que le président Biden prévoit être un hiver de « maladie grave et de décès ».

Dans tout le pays, les écoles commencent à passer à l’apprentissage à distance, les restaurants ferment leurs portes au public et les événements sont à nouveau annulés en raison de la nouvelle variante omicron du coronavirus.

Plusieurs collèges et universités tels que l’Université Harvard et l’Université Stanford ont annoncé qu’ils commenceraient le semestre du printemps 2022 avec un apprentissage à distance pour la plupart des étudiants. L’Université d’État de Pennsylvanie a annoncé vendredi que les étudiants devraient « se préparer à modifier leurs plans » si l’université devait commencer le semestre de printemps à distance.

L’Université de Georgetown, par exemple, limite tous les repas du campus intérieur à un modèle « à emporter », où les étudiants récupèrent leur nourriture dans une salle à manger et mangent dans leur chambre privée. L’université ferme également les centres de remise en forme et a annulé tous les événements s’ils ne peuvent pas se dérouler à l’extérieur ou en ligne.

LES ÉCOLES AMÉRICAINES RETOURNENT L’APPRENTISSAGE À DISTANCE DANS LE CADRE DE LA CROISSANCE DU COVID-19, DÉFIANT L’OBJECTIF DE BIDEN DE LES GARDER OUVERT

CAMBRIDGE, USA – 2 AVRIL 2018 : vue sur l’architecture historique de la célèbre Université Harvard à Cambridge, Massachusetts, USA. (iStock)

Les écoles publiques de tout le pays annoncent également le passage à l’apprentissage à distance. Vendredi, les écoles publiques du comté de Prince George, près de Washington, DC, ont annoncé que les élèves passeraient à l’apprentissage virtuel jusqu’à la mi-janvier, citant une « forte augmentation » des cas de coronavirus.

Des responsables des écoles publiques du comté de Clayton en Géorgie ont déclaré qu’en raison d’une pénurie de personnel, un passage à l’apprentissage à distance avait été effectué jeudi et vendredi.

Evanston Township High School dans l’Illinois a annoncé une « pause adaptative » du 17 au 23 décembre et tous les élèves « passeront à l’apprentissage en ligne pendant cette période », selon une annonce de l’école. L’école a également annulé toutes les sorties scolaires et les événements non essentiels.

À New York, le district scolaire d’Oswego City a annoncé qu’il passerait à l’enseignement virtuel du 17 au 23 décembre en raison de la « propagation rapide de COVID-19 ».

University Park Elementary School (Crédit : écoles publiques du comté de Prince George) ((Crédit : écoles publiques du comté de Prince George))

Les perturbations ne se limitent pas aux écoles, car de nombreux restaurants et entreprises apportent également des changements en raison de la variante omicron.

LES UNIVERSITÉS AMÉRICAINES RÉIMPOSENT LES RESTRICTIONS COVID SUR LA VARIANTE OMICRON : « RÉMINISANT » DE MARS 2020

Nite Nite, un bar et restaurant à New York a fermé ses portes le 17 décembre en raison d’une augmentation des cas de coronavirus, puis a annoncé samedi que l’établissement resterait fermé jusqu’au 28 décembre, mais n’a pas révélé si la fermeture était due à une augmentation des cas.

Un autre restaurant à New York, Cozy Royale, a fermé pendant une courte période en raison d’expositions au coronavirus au sein de son personnel.

Maketto, un restaurant taïwanais et cambodgien de Washington, DC a décidé de fermer ses portes pour le reste de l’année, annonçant dans un post Instagram qu’il rouvrirait ses portes en 2022.

COVID-19 LES VARIANTES OMICRON ET DELTA NOUS APPORTENT UNE DOUBLE HAUSSE

En raison des « défis croissants » liés à la pandémie, les Rockettes ont décidé d’annuler leurs spectacles « Christmas Spectacular » pour le reste de l’année.

Pendant ce temps, les spectateurs s’installent pour regarder « Moulin Rouge! » au théâtre Al Hirschfeld jeudi soir lorsqu’une annonce les a informés qu’un test positif « en fin de journée » forcerait la compagnie à annuler le spectacle, a rapporté le Daily Voice.

Saturday Night Live a annoncé quelques heures seulement avant son dernier spectacle de l’année qu’il n’aurait pas de public en studio et continuerait avec « un casting et une équipe limités ».

DOSSIER – Des affiches de Broadway sont accrochées à l’extérieur du Richard Rodgers Theatre pendant le verrouillage de Covid-19 à New York le 13 mai 2020. (Evan Agostini/Invision/AP, File)

La nouvelle variante omicron et un certain nombre de joueurs de football testés positifs pour le coronavirus ont également contraint la Ligue nationale de football à apporter plusieurs changements opérationnels, notamment le report de plusieurs matchs. De ce fait, des matchs sont désormais programmés tout au long de la semaine.

Julia Musto, Peter Aitken et Andrew Mark Miller de Fox News ont contribué à ce rapport.