Omicron : Israël ferme ses frontières alors que le monde se démène pour contenir une nouvelle variante

Israël interdira l’entrée aux voyages à l’étranger pendant les deux prochaines semaines

Israël est le premier pays à interdire l’entrée de tous les voyageurs étrangers dans le but de contenir la nouvelle variante Omicron Covid.

Une multitude de pays, dont l’Australie, le Brésil, le Canada, l’Iran, le Japon, la Thaïlande et les États-Unis, se sont joints à d’autres, dont l’Union européenne et le Royaume-Uni, pour imposer des restrictions aux pays d’Afrique australe en réponse aux avertissements concernant la transmissibilité de la nouvelle souche.

Mais Israël est allé encore plus loin en fermant complètement ses frontières.

Le gouvernement du pays réintroduira également la technologie de suivi téléphonique antiterroriste pour les tests de contact afin de contenir la propagation de la nouvelle souche.

Le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré dans un communiqué que l’interdiction, en attendant l’approbation du gouvernement, durerait 14 jours.

Israël a jusqu’à présent confirmé un cas de variante et sept autres cas suspects.

Auparavant, deux cas avaient été confirmés au Royaume-Uni.

Il s’agit d’une nouvelle de dernière minute, d’autres suivront bientôt… Revenez sous peu pour d’autres mises à jour.

