Omicron joue les trouble-fêtes : les habitants de Delhi et les restaurants regardent à nouveau les célébrations du NYE en sourdine

Puneet Tandon et sa famille prévoyaient d’inaugurer le Nouvel An dans un lieu touristique avec des bouteilles de champagne et un somptueux assortiment de délices, mais la variante Omicron a mis un frein au plan. C’est la deuxième année consécutive que les Delhiites aiment 28 Tandon, âgé d’un an, sonnera le Nouvel An avec des festivités en sourdine, car des restrictions ont été réimposées sur les rassemblements sociaux à la suite de l’augmentation rapide des cas de COVID-19.

Plusieurs États, dont les villes de Mumbai, Bengaluru, Chennai et Delhi, ont introduit de nouvelles restrictions avant les célébrations du Nouvel An au milieu de la propagation éclair de la nouvelle variante. Réveillon de Nouvel an. Les choses allaient bien, les cas de coronavirus étaient à leur plus bas niveau. Mais je suppose que ‘kisi ki nazar lag gayi’, et il y a une poussée soudaine d’infections conduisant à toutes sortes de restrictions pour les fêtards », a déclaré Tandon, un professionnel du marketing basé à Gurgaon.

« Ce n’est pas que je blâme le gouvernement d’avoir imposé des restrictions ou quoi que ce soit d’autre, c’est juste que je suis vraiment triste que ce soit une autre année où nous ne pourrons pas célébrer ou » faire la fête « comme nous l’avons fait pendant la pré- -COVID-19 jours à l’occasion », a-t-il ajouté. Selon un sondage de l’application d’information anglaise Inshorts, suite à l’annonce de nouvelles bordures, environ 63 % des habitants de Delhi ont déclaré qu’ils « resteraient à la maison », tandis que 29 % ont dit qu’ils aimeraient faire partie de « petites rencontres ».

Sur les 15 000 personnes interrogées, quatre pour cent ont déclaré qu’elles aimeraient dîner à l’extérieur ou voyager à l’occasion. pendant la saison la plus gratifiante de l’année, étant anéanti par l’émergence de l’omicron.Avec la Delhi Disaster Management Authority (DDMA) déclarant une «alerte jaune» dans le cadre du plan d’action de réponse graduée (GRAP) dans la ville et imposant des restrictions comme la nuit couvre-feu entre 22 heures et 5 heures du matin et limitant les repas au restaurant à 50 pour cent, de nombreux restaurants, par choix, font leurs adieux à la plupart des événements coûteux pour le réveillon du Nouvel An.

Certains hôtels multi-chaînes renommés, au nom de l’adhésion aux directives COVID-19, ont supprimé les buffets somptueux habituels, les groupes live et les soirées DJ de l’offre. Par exemple, les Roseate Hotels and Resorts, qui serviront ses » repas spéciaux » à l’occasion, a annulé sa soirée de gala du Nouvel An prévue à la lumière des nouvelles restrictions. Le Radisson Blu MBD Hotel, Noida, en se concentrant sur les déjeuners et les dîners assis uniquement pour inaugurer la nouvelle année, a supprimé les pistes de danse de sa liste de divertissements pour ses clients.

Cette variante a sans aucun doute créé un climat de prudence au moment même où les choses s’amélioraient pour le secteur de l’hôtellerie et les gens espéraient profiter au maximum des festivités de cette fin d’année. Ils sont à nouveau inquiets », a déclaré à PTI Sonica Malhotra Kandhari, directrice générale adjointe du groupe MBD. « Les pistes de danse qui pourraient probablement être une source de préoccupation ont été évitées dans notre liste de divertissements. En tant qu’hôtel, nous nous concentrons sur les voyages gastronomiques pour ravir et inaugurer la nouvelle année, nous choisissons donc d’être prudents et d’organiser uniquement des déjeuners et des dîners assis », a-t-elle expliqué. Les restaurants et les bars sont également confrontés à la chaleur.

Alors que Baris, un restaurant méditerranéen du Grand Kailash, qui a remanié son menu au milieu de nouvelles restrictions, a opté pour un apéritif à l’occasion. Anardana Hospitality, un bar-restaurant décontracté à Delhi et Chandigarh, et Sana-di-ge, un restaurant côtier ici à Chanakyapuri, ont complètement annulé leurs célébrations du Nouvel An et restent simples avec un repas à la carte uniquement. Les restrictions pour la période des fêtes sont un coup de marteau pour le secteur. Les règles verront le secteur de l’hôtellerie revenir en grande partie à la situation comme l’année dernière, avec une distanciation sociale et des réservations de tables limitées, pas de réservations de tables multiples », a déclaré le Dr Shruti Malik, fondateur, Hospitalité Anardana.

Cependant, tout n’est pas encore sombre pour le secteur de l’hôtellerie, car la forte demande refoulée de séjours reste largement insensible à l’assaut de la virulente variante omicron. Selon les experts de l’industrie du voyage, les réservations pour les destinations de loisirs continuent de montrer une tendance saine en cette saison festive abyssale. Là où la chaîne d’hôtels-boutiques Renest Hotels & Resorts a signalé une augmentation de « 27 % » des réservations de chambres par rapport au mois dernier, la « réponse écrasante des réservations » chez WelcomHeritage Hotels les a aidés à compenser la « perte de 20 % » qu’ils ont subie en raison de l’émergence de la variante Omicron. » Les réservations de chambres ont augmenté d’environ 27 % pour la fin de l’année dans nos destinations de loisirs par rapport au mois dernier.

Jusqu’à la semaine dernière, nous étions inondés de requêtes. Cette semaine, il y a eu quelques annulations, mais le taux d’occupation semble toujours bon. Les gens veulent voyager et rester dans des hôtels bien que les événements aient dû être annulés ou modifiés conformément aux différentes lois des États », a déclaré Vishal Lonkar, directeur général (Développement de la marque) Renest Hotels & Resorts. La capitale nationale a connu une augmentation progressive du nombre. des cas au cours de la semaine dernière, le taux de positivité atteignant désormais 1,29 %.

