Omicron: la France envisage des restrictions de voyage plus strictes pour les Britanniques dans le cadre d’une nouvelle propagation de variantes | Royaume-Uni | Des nouvelles

En plus des règles actuelles imposées à tous les voyageurs se rendant en France depuis le Royaume-Uni, le gouvernement français pourrait durcir le protocole. Gabriel Attal, le porte-parole officiel du gouvernement, a déclaré mardi matin à la radio France Info que les autorités dévoileraient de nouvelles règles plus tard cette semaine.

Il a déclaré: « Nous examinons comment nous pourrions renforcer notre cadre, et c’est le travail en cours actuellement, et je pense qu’il pourrait être achevé dans quelques jours. »

Il y a désormais au moins 133 cas Omicron en France, selon M. Attal.

Cependant, le nombre réel est probablement plus élevé car tous les cas positifs ne sont pas testés pour la variante.

Désormais, voyager en France depuis le Royaume-Uni nécessite un test Covid négatif (PCR ou antigène) effectué dans les 48 heures suivant l’heure de départ pour tous les voyageurs de plus de 12 ans quel que soit leur statut vaccinal.

Des restrictions plus strictes pourraient signifier des tests PCR supplémentaires à l’arrivée en France, payés par les voyageurs britanniques eux-mêmes.

Cette nouvelle règle serait similaire à celle à laquelle les voyageurs venant au Royaume-Uni sont déjà confrontés.

Ils doivent passer un test avant le départ et s’auto-isoler jusqu’à ce qu’ils reçoivent un résultat négatif d’un test PCR post-arrivée au Royaume-Uni.

La semaine dernière, la France a ordonné la fermeture des boîtes de nuit pendant quatre semaines pour lutter contre la propagation qui a mis les hôpitaux du pays à rude épreuve.

Plus de passagers annulent ou réorganisent les voyages prévus que d’en réserver de nouveaux pour la période de Noël et du Nouvel An, a déclaré Eurostar.

M. Damas a déclaré dans un communiqué : « Nous comprenons et soutenons la nécessité pour les gouvernements de prendre des mesures contre le COVID-19 pour protéger la santé publique.

« Cependant, comme le gouvernement lui-même l’a confirmé la semaine dernière, la variante Omicron sera probablement dominante au Royaume-Uni très bientôt, ce qui rend les restrictions supplémentaires sur les voyages plutôt redondantes.

« Cela a un prix élevé pour l’industrie et entraîne un coût supplémentaire indésirable pour les passagers à une période coûteuse de l’année. »

Le directeur général d’Eurostar a insisté sur le fait qu’il y avait déjà « des mesures solides en place pour permettre aux personnes qui en ont besoin de voyager en toute sécurité ».

Il a ajouté: « Nous demandons donc aux gouvernements de supprimer de toute urgence les tests supplémentaires qui ont un impact injuste sur l’industrie du voyage et nos passagers qui cherchent à retrouver leurs amis et leur famille pendant la période de Noël. »