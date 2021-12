Omicron « la menace la plus importante de pandémie », prévient le chef de la santé britannique alors que les cas augmentent | Royaume-Uni | Des nouvelles

L’avertissement du Dr Jenny Harries, chef de UKHSA intervient au milieu des avertissements concernant une prochaine augmentation des hospitalisations. Mercredi, le Dr Jenny a déclaré au comité restreint des transports de la Chambre des communes qu’il était encore trop tôt pour juger du risque potentiel de la nouvelle variante de Covid et a averti que le virus « se développait plus rapidement ».

Elle a également averti les députés de s’attendre à un taux de croissance « ahurissant » au cours des prochains jours.

Le Dr Harries a déclaré: «C’est probablement la menace la plus importante que nous ayons eue depuis le début de la pandémie et je suis sûr, par exemple, que les chiffres que nous verrons sur les données au cours des prochains jours seront assez stupéfiants par rapport au taux de croissance. que nous avons vu dans les cas des variantes précédentes.

« Le véritable risque potentiel ici – et je tiens à le souligner parce que nous en apprenons encore beaucoup sur la variante – est lié à sa gravité, à sa gravité clinique et, par conséquent, à savoir si ces cas se transforment en maladie grave, en hospitalisations et en décès.

« Nous sommes encore à un stade trop précoce pour cela. En fait, le monde est probablement encore à un stade trop précoce pour être clair. »

La déclaration est intervenue quelques heures seulement après que le chef du NHS en Angleterre a déclaré que l’augmentation des infections à Omicron pourrait entraîner l’hospitalisation d’un nombre plus élevé de patients Covid qu’au plus fort de la pandémie.

Actuellement, la moyenne mobile sur sept jours pour les admissions quotidiennes en Angleterre est de 752.

Cependant, Amanda Pritchard, directrice générale du NHS England, a déclaré aux députés que les hospitalisations pourraient dépasser le nombre enregistré l’hiver dernier.

Le record était de 3 812 le 9 janvier.

Donnant des preuves au comité des comptes publics, Pritchard a déclaré que le personnel du NHS se précipitait pour étendre le déploiement du vaccin de rappel « tout en se préparant à une vague potentielle importante d’hospitalisations ».

Elle a ajouté : « Nous ne savons pas ce qui va se passer.

« Mais pour le moment, les indications sont qu’il pourrait être aussi important ou même plus important que la vague précédente à la même époque l’année dernière.

« Donc, nous nous préparons à cela. »

Le NHS a été mis sur un pied de crise, les hôpitaux anglais ayant reçu l’ordre de décharger autant de patients que possible afin de libérer des lits pour un afflux potentiel de patients Covid.

Le Dr Harries a déclaré que dans la plupart des régions du Royaume-Uni, le temps de doublement du virus était désormais « inférieur à deux jours » et que son taux de croissance se faisait sentir à Londres et à Manchester en particulier.

Elle a ajouté: « Nous sommes très sûrs qu’il y a actuellement des niveaux de croissance dans la plupart des communautés du Royaume-Uni, bien qu’il y ait encore beaucoup de variations régionales. »

Mercredi, l’UKHSA et Royal Mail ont annoncé que la capacité de livraison à domicile de kits de test Covid-19 doublerait pour atteindre 900 000 par jour en réponse à une semaine de demande sans précédent, au milieu d’un nombre croissant d’infections à coronavirus.

Le chef de l’UKSHA a déclaré que la demande de tests d’écoulement latéral était « absolument incroyable » et qu’entre 6 heures et 8 heures du matin, mercredi seulement, le public a commandé 200 000 paquets.

Le NHS connaît également une « demande sans précédent » de tests PCR, selon le Dr Harries.

Elle a déclaré qu’il y avait une capacité d’environ 650 000 tests PCR par jour, mais que la demande variait selon l’emplacement.

Elle a poursuivi: «Les gens peuvent toujours commander des tests à domicile, et nous avons mis en place des unités de test mobiles pour essayer d’augmenter ces fournitures afin que les gens puissent se faire tester.

« Nous avons donc suffisamment de tests pour la PCR et les LFT. Mais la hausse très rapide provoque une pression temporaire. »