Omicron : la vaccination devrait fonctionner mais les restrictions de voyage ont des avantages limités, selon un expert sud-africain

On s’attend à ce que l’infection par percée chez les personnes vaccinées soit bénigne, mais ne peut pas toujours l’être dans le groupe d’âge plus avancé.

Les vaccins actuels continueront de fournir une protection contre la nouvelle souche virulente du SRAS-CoV-2, Omicron, a déclaré un virologue de premier plan en Afrique du Sud, où la souche a été identifiée pour la première fois. Jeffrey Dorfman, professeur agrégé en virologie médicale à l’Université de Stellenbosch, qui fait des recherches sur le VIH et d’autres maladies infectieuses, trouve le vaccin efficace contre le Covid-19 grave ou la mort de celui-ci.

Pourquoi les vaccins peuvent être encore efficaces

Selon Dorfman, les vaccins agissent sur les cellules T qui peuvent reconnaître n’importe quelle partie du virus, par opposition aux anticorps neutralisants qui agissent sur la protéine de pointe et son domaine de liaison au récepteur. Comme beaucoup n’a pas été trouvé sur la variante, on ne peut toujours pas conclure qu’elle possède des propriétés d’évasion immunitaire. Les résultats seront connus dans les prochaines semaines.

Dorfan a ajouté que, puisque seules quelques personnes ont été infectées par la variante Omicron, il est trop tôt pour savoir dans quelle mesure la vaccination est efficace et si l’immunité acquise de l’infection précédente peut empêcher l’infection par cette variante et avoir plus de virus autour pourrait s’avérer dangereux.

Sur les infections percées

On s’attend à ce que l’infection par percée chez les personnes vaccinées soit bénigne, mais ne peut pas toujours l’être dans le groupe d’âge plus avancé. Comme la vaccination cible la population plus âgée, le groupe moyen plus jeune est infecté, et comme toute variante devient contagieuse, ceux qui n’ont pas été infectés récemment attrapent l’infection tôt. Ce qui est vu avec la nouvelle variante jusqu’à présent est le même et rien de plus, a déclaré Dorfan.

Sur les mutations en combinaison

Détaillant ses multiples mutations, Dorfman a déclaré que presque toute la gamme de mutations avait déjà été vue, mais pas toutes ensemble dans une variante auparavant. Cette caractéristique peut réduire la protection des vaccins et les faire se propager rapidement, mais il n’y a pas suffisamment de preuves pour établir toutes ces propriétés, a-t-il ajouté.

Sur l’imposition de restrictions de voyage par mesure de précaution

Dorfman constate que la restriction peut limiter la propagation, mais il est probablement trop tard maintenant, car les premières estimations suggèrent qu’Omicron a commencé à être infecté entre la mi-septembre et la mi-octobre, alors qu’il y avait moins de surveillance. Bien que la plupart des cas proviennent d’Afrique du Sud, un voyageur à court terme en Égypte qui est retourné en Belgique l’a eu, ce qui fait craindre qu’il se soit déjà propagé dans d’autres parties du monde.

Citant le cas de la variante delta, Dorfman a déclaré que les restrictions de voyage ont des avantages limités et ne peuvent que retarder la propagation de l’infection pour accélérer le taux de vaccination.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.