Omicron : le Tamil Nadu exhorte le Centre à publier de nouvelles normes pour tester les passagers internationaux

Le Tamil Nadu a demandé samedi au Centre de publier un nouvel ensemble de directives sur le test des passagers internationaux arrivant dans l’État après qu’une personne d’un « pays sans risque » a récemment été testée positive pour la variante Omicron de Covid-19, devenant le premier cas de ce type signalé dans l’état.

Le directeur de la santé publique et de la médecine préventive, le Dr TS Selvavinayagam, dans sa lettre au secrétaire du ministère de la Santé et du Bien-être familial, Rajesh Bhushan, a demandé que les passagers internationaux arrivant au Tamil Nadu subissent un test obligatoire de Covid-19 après leur arrivée, contrairement à la pratique actuelle de tester uniquement les passagers en provenance de pays « à risque ».

Selon lui, 28 passagers, arrivés de diverses destinations outre-mer jusqu’à vendredi dans le Tamil Nadu, ont été détectés avec une chute du gène ‘s’ indiquant une infection par la variante Omicron du coronavirus. Parmi eux, seuls quatre provenaient de pays « à haut risque », tandis que les autres provenaient de « pays sans risque ».

Selvavinayagam a souligné que, conformément aux directives actuelles émises par le Centre, seuls 11 pays, ainsi que les pays européens, dont le Royaume-Uni, ont été déclarés « à haut risque » et le protocole de surveillance supplémentaire suivi pour les passagers de ces pays était respecté, mais aucun Un protocole de surveillance supplémentaire était suivi pour les passagers arrivant de «pays non à risque».

«Tous les passagers internationaux arrivant au Tamil Nadu devraient subir un test obligatoire après l’arrivée pour Covid-19. S’ils sont positifs, ils seront traités conformément au protocole existant. Ils ne devraient être autorisés à quitter l’aéroport pour prendre un vol de transit que s’ils sont jugés négatifs », a-t-il déclaré dans sa lettre, qui a été partagée avec les médias samedi.

« Seuls 2% des passagers en provenance de pays sans risque sont testés au hasard avec la RT-PCR et autorisés à partir avant même que les résultats ne soient déclarés, augmentant ainsi les chances que des passagers manquants en provenance de pays sans risque infectés par la variante Omicron soient détectés et conduisant à une transmission rapide dans la communauté », a-t-il déclaré.

Selvavinayagam a déclaré que les passagers qui ont été testés «négatifs» devraient être invités à se soumettre à une quarantaine à domicile pendant sept jours et devraient à nouveau passer un nouveau test le huitième jour de leur arrivée au Tamil Nadu. « S’ils sont trouvés (Covid-19) positifs, ils seront traités selon le protocole existant. En cas de résultat négatif, il peut leur être conseillé de surveiller eux-mêmes leur santé pendant une période supplémentaire de sept jours », a-t-il déclaré.

Selvavinayagam a déclaré que la surveillance supplémentaire des voyageurs internationaux a été suivie au Tamil Nadu depuis le 1er décembre dans les quatre aéroports internationaux de l’État – Coimbatore, Madurai, Tiruchirappalli et Chennai.

