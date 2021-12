Omicron : le taux d’occupation des lits ventilés continue de diminuer malgré la recrudescence des infections à Covid | Royaume-Uni | Des nouvelles

Malgré un autre record de 117 000 cas quotidiens de Covid signalés le 28 décembre au Royaume-Uni, il semble que seulement 9,88% des personnes hospitalisées en raison de Covid aient besoin d’un lit avec ventilateur. Au pire moment de la pandémie en 2020, plus de 15% des patients de Covid avaient besoin d’un ventilateur, mais le record a été établi en juillet 2021 avec près de 18%.

Les nouveaux chiffres pourraient justifier les études affirmant que les symptômes d’Omicron sont plus légers.

L’étude de la UK Health Security Agency a conclu que les personnes atteintes de la variante ont 50 à 70 % moins de chances d’aller à l’hôpital.

D’autres scientifiques suggèrent une approche plus prudente de l’Omicron, étant donné que la variante en est encore à ses débuts.

Azeem Majeed, professeur et chef du département des soins primaires et de la santé publique à l’Imperial College, a déclaré dans un communiqué: « Je pense qu’il est trop tôt pour dire que la vague Omicron n’est pas si grave parce que le nombre de cas est si élevé que nous devons probablement attendre un quelques semaines à mesure qu’il s’étend aux groupes d’âge plus avancés.

« La plupart des gens sont assez optimistes à ce sujet, mais probablement un peu trop prématurés.

« Voyons comment nous en sommes dans trois ou quatre semaines. »

Le professeur Majeed a ajouté : « Parce que les taux de vaccination sont si élevés maintenant, les vaccins supprimeront les symptômes.

« Donc, vous vous attendez à ce que les gens aient des infections plus bénignes qu’auparavant.

« Donc, les gens sont récupérés accidentellement dans le processus de sélection habituel.

« Cela signifie que vous devez être très prudent car cette variante se propage plus facilement que d’autres variantes, car de nombreuses personnes viendront qui ne sont pas soupçonnées d’avoir Omicron au départ, et ces personnes peuvent ensuite le répandre sur le personnel ou d’autres patients . «

Chris Hopson, directeur général de NHS Providers, a même suggéré que le pire scénario pour le système de santé pourrait ne pas être trop de patients mais un manque de personnel.

Il a déclaré: « De nombreux directeurs généraux disent que, sur la base des preuves actuelles, ils pensent que les absences du personnel liées à Omicron peuvent être un plus grand défi que le nombre de patients gravement malades liés à Omicron qu’ils doivent traiter. »

Bien que l’auto-isolement ait été réduit à sept jours au lieu de dix, les absences continuent d’augmenter considérablement au sein du NHS alors que de plus en plus de membres du personnel sont positifs.

Environ 38% des employés du NHS étaient absents au cours de la semaine précédant le 23 décembre.

Au 22 décembre, 8 240 patients étaient hospitalisés pour Covid au Royaume-Uni – bien moins que les 39 254 hospitalisations signalées en janvier 2021.