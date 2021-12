Omicron: les Britanniques voyageant en Allemagne devront se mettre en quarantaine à partir de lundi alors que les cas augmentent | Monde | Des nouvelles

Les transporteurs tels que les compagnies aériennes qui transportent des touristes du Royaume-Uni vers l’Allemagne seront interdits à partir de lundi à minuit. Seuls les ressortissants allemands, leurs partenaires, enfants, résidents et passagers en transit seront autorisés à embarquer sur un vol du Royaume-Uni vers l’Allemagne.

Pour ceux qui se qualifient, se rendre en Allemagne depuis le Royaume-Uni nécessitera un test COVID-19 négatif pour l’entrée dans le pays suivi de 14 jours de quarantaine.

Les nouvelles règles s’appliqueront à tout le monde, y compris à ceux qui sont complètement vaccinés.

Les ministres allemands ont demandé à leur chef de classer la Grande-Bretagne comme zone à virus variant.

Ils ont déclaré dans un communiqué : « La propagation d’Omicron au Royaume-Uni est très évidente.

« Nous devons empêcher la propagation le plus longtemps possible et la ralentir autant que possible. »

L’Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses rapporte que les nouvelles mesures devraient protéger le pays d’une nouvelle vague de cas de Covid.

L’Institut a déclaré que les restrictions pourraient durer jusqu’au 3 janvier au moins, rapporte l’AP.

Les infections ont fortement augmenté en Allemagne jusqu’en octobre et novembre, mais diminuent lentement depuis décembre, avec 50 968 signalés vendredi.

D’autre part, le Royaume-Uni a atteint 90 000 nouvelles infections quotidiennes le même jour avec plus de 10 000 nouveaux cas Omicron.

L’Agence britannique de sécurité sanitaire a confirmé 10 059 cas supplémentaires de la nouvelle variante, trois fois plus qu’hier (3 201) et portant le nombre total de cas Omicron à 24 968.

Les admissions à l’hôpital en Angleterre pour les personnes atteintes d’Omicron confirmé ou suspecté sont également passées de 65 à 85.

Les responsables gouvernementaux élaborent actuellement des plans pour deux semaines de restrictions plus strictes après Noël, qui pourraient inclure une interdiction du mixage en intérieur, selon le Times.

Les nouvelles restrictions allemandes interviennent après que la France a annoncé une interdiction de voyager à destination et en provenance du Royaume-Uni, à moins qu’il n’y ait une raison « impérieuse » avec le tourisme et les affaires, non éligible.

La nouvelle politique est entrée en vigueur vendredi à 23 heures.

Les transporteurs, les travailleurs des transports et les ressortissants français sont exemptés des nouvelles règles.