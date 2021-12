Omicron : les cas de Covid « plus haut que jamais » – Les moins de 35 ans en danger | Royaume-Uni | Des nouvelles

En raison de la propagation rapide de la variante, les experts d’une étude de premier plan ont averti que les taux de cas augmentaient rapidement chez les jeunes. Ces cas croissants chez les jeunes poussent la récente augmentation qui a vu le Royaume-Uni signaler 88 376 cas supplémentaires jeudi. Omicron est sur le point de devenir la souche dominante d’ici Noël et les experts de l’étude ZOE Covid ont averti que le public devait désormais limiter les contacts sociaux à l’approche de Noël.

Selon les dernières données de l’étude, les taux de cas augmentent maintenant rapidement parmi le groupe d’âge 19-35.

Les cas sont également en augmentation dans le groupe d’âge des 36-55 ans, tandis que les cas chez les moins de 18 ans sont restés élevés.

Commentant les résultats, le professeur Tim Spector, scientifique principal de l’étude, a déclaré: « Omicron devrait être la souche dominante au Royaume-Uni d’ici Noël, et au cours du Nouvel An, les cas pourraient atteindre un pic plus élevé que tout ce que nous avons jamais vu auparavant. .

« À Londres, les cas ont augmenté rapidement, mais cela ralentira probablement bientôt, à mesure que les gens changeront de comportement, comme porter à nouveau des masques faciaux, annuler des fêtes et travailler davantage à domicile.

« J’espère que les gens reconnaissent maintenant les symptômes semblables à ceux du rhume qui semblent être la caractéristique prédominante d’Omicron.

« Ce sont les changements qui ralentiront la propagation du virus.

« J’espère que le reste du pays fera de même pour éviter de grandes épidémies en dehors de Londres, en particulier dans les grandes villes.

« Avant Noël, si les gens veulent se réunir et assurer la sécurité des membres vulnérables de la famille, je recommanderais de limiter les contacts sociaux à l’approche de Noël et de faire quelques tests de flux latéral juste avant la grande réunion de famille.

Selon les données de l’étude, près de 32 000 nouveaux cas ont été signalés le 9 décembre dans la tranche d’âge 0-18.

Dans le groupe d’âge des 35-55 ans, les cas sont restés élevés et ont régulièrement augmenté pour atteindre environ 27 000 selon l’étude.

Plus de 21 000 cas ont également été signalés pour les personnes âgées de 18 à 35 ans.

L’étude montre également que Londres est la région avec la plus forte augmentation des taux de cas pour 100 000.

Cependant, le Pays de Galles et le Sud-Est restent les régions avec les taux de cas les plus élevés dans toutes les régions.

En raison de ces taux de cas élevés, le gouvernement a enrôlé l’armée pour aider à organiser le programme de rappel de vaccins.