Omicron: les détaillants fouettent les arbres de Noël pour moins de 1 £ alors que les acheteurs restent à l’écart | Royaume-Uni | Des nouvelles

Un acheteur a publié sur les réseaux sociaux une photo d’arbres au prix de 10 pence à Abingdon dans l’Oxfordshire, tandis que B&Q a réduit le prix de ses arbres frais de 49 £ à 1 £ ou moins. Homebase avait déjà réduit le prix de ses arbres frais à 10 £ il y a une semaine et à 5 £, tandis que dans certains magasins, les arbres se vendaient pour aussi peu que 3,50 £.

La Garden Center Association a déclaré que ses membres avaient été prudents lors de l’achat d’actions et avaient donc pour la plupart vendu.

Le directeur général Ian Wylie a déclaré que le commerce de Noël dans certaines régions avait été affecté par les inquiétudes concernant la variante Omicron et que les détaillants ayant trop de stock devraient réduire leurs prix.

Il a dit : « Vous ne pouvez pas simplement les laisser, ils ne valent pas un centime après Noël. »

Cependant, les vendeurs d’arbres ne sont pas les seuls détaillants qui ont trop de stock car les acheteurs sont restés à l’écart.

Le centre de Londres et d’autres grands centres commerciaux ont été durement touchés par une baisse du nombre d’acheteurs alors que les inquiétudes grandissent au sujet de la variante Omicron parmi les consommateurs.

Selon les données du service de comptage des achats Springboard, qui a enregistré une baisse de 2,6% des visites dans les centres commerciaux, les rues commerçantes et les parcs commerciaux.

Bien que la fréquentation des destinations de vente au détail au Royaume-Uni ait augmenté de 5,5% par rapport à la semaine dernière, elle était inférieure de 19% à celle de la même semaine en 2019.

Les baisses de fréquentation le week-end avant Noël sont presque inconnues à une période où les acheteurs affluent généralement dans les rues principales pour se préparer aux vacances festives.

LIRE LA SUITE: Sadiq Khan annule les célébrations du Nouvel An alors que Londres est aux prises avec la flambée des cas de Covid

Il a déclaré: «Les entreprises de vente au détail et d’accueil du West End auront été déçues du taux de participation lors du dernier week-end critique des échanges de Noël, avec une baisse de 17% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

«Avec moins de cinq jours avant le jour de Noël et les probabilités d’un verrouillage du disjoncteur de plus en plus à l’horizon, le secteur du commerce de détail et des loisirs est maintenant confronté à une énorme incertitude financière alors qu’il devrait profiter d’un coup de feu bien nécessaire. le bras. »