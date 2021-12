Omicron : les points chauds de l’Angleterre dévoilés alors qu’il dépasse Delta en tant que variante dominante à Londres | Sciences | Des nouvelles

Les chiffres publiés par la UK Health Security Agency ont montré que la nouvelle variante Omicron se frayait également un chemin à travers l’Est, le Sud-Est et le Nord-Ouest. Et cinq personnes sont hospitalisées soupçonnées d’être infectées par l’Omicron en plus des 10 cas confirmés déjà signalés par l’UKHSA, ont révélé les données. Les chiffres étaient basés sur des tests PCR dans quatre laboratoires.

Les tests sont efficaces pour repérer la différence entre Omicron et Delta, l’autre variante qui circule largement en Grande-Bretagne.

À travers l’Angleterre, 24% des cas avec des dates d’échantillon du 11 et du 12 décembre étaient les plus susceptibles d’être dus à Omicron, ont montré les données.

Dans l’est de l’Angleterre, 26,9% des cas seraient dus à Omicron.

Ensuite, 25,4 pour cent des cas dans le sud-est étaient dus à Omicron, avec 20,8 pour cent dans le nord-ouest.

Omicron est également susceptible de devenir dominant dans ces régions au cours des trois à quatre prochains jours, si les cas suivent la courbe de croissance à Londres.

Les taux les plus bas ont été observés dans le nord-est de l’Angleterre, à seulement 6,8 %.

Mais tous les laboratoires du pays n’ont pas contribué aux données et, ce qui est inquiétant, le taux d’Omicron dans certaines régions pourrait même être plus élevé que les données ne le suggèrent.

Les tests PCR peuvent cibler trois gènes du virus qui cause le COVID-19.

Alors que la variante Delta apparaît positive sur les trois sites, une mutation dans Omicron signifie que le test reviendra comme un blanc pour l’un des gènes, connu sous le nom de décrochage du gène S.

Les chiffres étaient basés sur 9 156 échantillons où l’existence ou la non-existence du gène S a pu être trouvée.

Le taux de croissance s’est avéré être le plus rapide à Londres.

La proportion de cas de COVID susceptibles d’être dus à Omicron est passée de 44,5% à 51,8% en seulement 24 heures.

Elle a noté que les sites de test à Londres connaissent une augmentation très soudaine et deviennent assez pleins, soulignant que des unités de test mobiles ont été mises en place.

Alors que le Dr Harries a affirmé qu’il y avait suffisamment de tests, il y a eu une augmentation soudaine de la pression.

Entre 6h et 8h ce matin, 200 000 packs à flux latéral ont été commandés, selon le Dr Harries.