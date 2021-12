Omicron menace gravement les volumes de titrisation au S2 : ICRA

La propagation du virus peut déclencher des blocages étatiques et nationaux, ce qui est susceptible d’avoir une incidence sur les collections de prêteurs non bancaires, a-t-il déclaré.

La variante Omicron de Covid-19 constitue une grave menace pour les volumes de titrisation des sociétés de financement non bancaires (NBFC) et des sociétés de financement du logement (HFC) en octobre-mars (H2FY22), a déclaré l’agence de notation ICRA. La propagation du virus peut déclencher des blocages étatiques et nationaux, ce qui est susceptible d’avoir une incidence sur les collections de prêteurs non bancaires, a-t-il déclaré.

L’ICRA avait précédemment estimé les volumes de titrisation, y compris les cessions directes, pour atteindre Rs 1,2 lakh crore au cours de l’exercice actuel (FY22), avec environ 60-70% des volumes générés au H2FY22. Les volumes de titrisation s’élevaient à Rs 42 800 crore en avril-septembre (S1FY22).

Si la variante Omicron perturbe les activités commerciales et entraîne même des blocages temporaires, les volumes de titrisation pourraient être gravement affectés pour le reste de l’exercice, car les investisseurs pourraient préférer attendre que la menace s’atténue, et les NBFC et les HFC pourraient à nouveau assister à des décaissements inférieurs comme les fermetures précédentes, a déclaré l’ICRA. Il a ajouté que les volumes de titrisation au cours de l’exercice 23 (2022-2023) pourraient également être affectés par la baisse des décaissements, car la disponibilité des prêts de détail pour la titrisation diminuerait.

L’ICRA a noté que les recouvrements ont rebondi plus rapidement dans les classes d’actifs garantis, par rapport aux classes d’actifs non garantis. Au cours du premier semestre de l’EX22, près de 85 % des volumes de titrisation étaient constitués de prêts garantis. « Si l’inquiétude autour de la variante Omicron augmente, les financiers de prêts non garantis seraient les plus touchés sur le marché de la titrisation, car les emprunteurs ont une probabilité plus élevée de rater le remboursement d’un prêt non garanti pendant les périodes de crise économique… Nous pensons que le marché de la titrisation continuerait à privilégier la classe d’actifs sécurisée à court terme jusqu’à ce que la menace d’infections à Covid réduise considérablement », a déclaré Abhishek Dafria, vice-président et responsable des notations de financement structuré à l’ICRA.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.