Ómicron menace une tempête parfaite après Noël. Pouvons-nous l’éviter ?

18/12/2021 à 09h30 CET

Omicron, de loin la plus contagieuse de toutes les variantes du SRAS-CoV-2 que nous avons subies à ce jour, se propage de manière imparable à travers l’Europe.

Il ne peut en être autrement.

Lorsque des scientifiques sud-africains ont découvert que le nombre de personnes infectées par la variante Omicron augmentait rapidement dans certaines régions du pays, il était déjà sûr de prédire qu’un très mauvais compagnon de voyage allait arriver.

Parce qu’à partir de maintenant, nous n’entendrons parler d’une variante que lorsqu’elle est la plus contagieuse.

Ómicron est capable de pousser jusqu’à 40 fois plus vite que la souche d’origine

Dès 1930, le grand généticien anglais Ronald A. Fisher a rigoureusement démontré que les nouvelles variantes mutantes (comme l’Omicron) ne sont capables de se propager dans une large population que si leur efficacité biologique (c’est-à-dire leur capacité à laisser une descendance) est beaucoup plus élevée. que celle des variants déjà présents dans cette population.

C’est l’une des idées essentielles de la biologie des populations, qui a depuis été démontrée théoriquement et expérimentalement dans environ 25 000 articles scientifiques indépendants.

Peu de choses sont mieux prouvées en science.

En appliquant des procédures mathématiques plus complexes que celles utilisées par Fisher, en janvier de cette année, nous avons démontré qu’une nouvelle variante du SRAS-CoV-2 doit être au moins environ 50 % plus infectieuse que les précédentes pour pouvoir se propager dans la population.

Ómicron dépasse de loin cette limite.

Dans les premières études d’infectiosité dans des cultures cellulaires en laboratoire, la nouvelle variante est capable de croître jusqu’à 40 fois plus vite que la souche d’origine.

Sans aucun doute, la variante Omicron parvient à infecter plus de personnes en étant plus contagieuse, en se reproduisant plus rapidement, en laissant une charge virale plus élevée et en échappant mieux à l’effet des vaccins, ainsi qu’à l’immunité de ceux qui ont déjà passé la maladie, que n’importe lequel des variantes précédentes.

Tant de mutations est un événement très étrange

Pour y parvenir, Ómicron accumule une cinquantaine de nouvelles mutations, ce qui est extrêmement improbable.

La mutation est un événement rare et le fait qu’un si grand nombre d’entre elles s’accumulent en même temps est quelque chose qui ne peut se produire qu’avec une probabilité extrêmement faible. Il est très difficile pour vous d’obtenir la graisse de Noël, mais il est beaucoup plus difficile pour vous de jouer 3 années de suite.

Cette bizarrerie a fait penser à de nombreux chercheurs que Ómicron est probablement originaire d’un environnement très spécial. Sûrement chez des personnes immunodéprimées, par exemple dans un village sub-saharien à forte incidence de SIDA.

– Là-bas, plus de 8 millions de personnes atteintes du SIDA ne reçoivent aucun traitement antirétroviral.

Et chez les jeunes immunodéprimés, l’infection par le SRAS-CoV-2 peut durer plusieurs mois.

– Il est également facile pour des réinfections de se produire dans un tel environnement à partir d’autres personnes également immunodéprimées.

Et dans un tel environnement, le SARS-CoV-2 pourrait progressivement accumuler autant de mutations.

– Une autre possibilité est que cette variante ait accumulé ses mutations chez l’un des nombreux animaux infectés par le SRAS-CoV-2.

micron est un ennemi redoutable

On ne sait pas encore. Mais nous sommes sûrs que Ómicron peut être un ennemi redoutable.

Pour aggraver les choses, nous sommes au milieu de circonstances qui signifient que l’apparition d’une variante comme Ómicron en ce moment peut déclencher une parfaite tempête d’infectés.

– Tout d’abord, il y a l’infectiosité extrêmement élevée du variant Omicron.

Ce n’est que si leurs taux d’infection sont au moins 50 % plus élevés que ceux de la variante Delta que le nombre d’infectés augmentera énormément.

– A cette infectiosité extrêmement élevée s’ajoutent les vacances de Noël, sans doute la période de l’année où nous sommes plus enclins aux contacts sociaux.

Nous nous retrouverons en famille et entre amis en groupes plus ou moins nombreux. Et nous serons massivement infectés.

– Pour couronner le tout, l’hiver rend difficile la tenue de nos réunions à l’extérieur et même pour nous d’aérer adéquatement les intérieurs.

Tout cela joue en faveur du coronavirus.

Nous sommes très fatigués, mais c’est le pire moment pour être négligent

Après une si longue période de pandémie, nous baissons également la garde.

On ne peut pas toujours être vigilant à 100% et, ne serait-ce que par insouciance, à un moment donné on peut « merder ». Mais il faut savoir que c’est le pire moment pour le faire.

N’oublions pas non plus que nous parions sur les vaccins comme principal outil de lutte contre le coronavirus. Et tout comme l’était la dynamique de la vaccination dans notre pays (beaucoup mieux dans le reste de nos voisins) en ce moment il y a des gens qui ont reçu la deuxième dose il y a 5 ou 6 mois.

Les personnes vaccinées il y a 6 mois sont désormais vulnérables

Alors que ces personnes attendent une troisième dose, leur protection vaccinale contre Ómicron est faible et elles sont très vulnérables.

Certains experts britanniques pensent que nous sommes confrontés à une double pandémie.

La variante Delta continue d’augmenter la fréquence de ses infections tandis que l’omicron se propage encore plus rapidement. La somme des infectés par deux variantes très différentes peut se produire.

On s’inquiète également de ce qui peut arriver avec la grippe.

L’hiver dernier, nous avons eu de la chance. Mais si une pandémie de grippe éclate en janvier, l’effondrement des hôpitaux sera assuré.

Il est temps de redoubler de prudence

C’est difficile à dire et trop de gens préfèrent ne pas l’écouter, mais probablement depuis l’époque de la première vague de Covid-19, quand il n’y avait pas assez de masques, pas d’EPIS, pas de vaccins, pas de médicaments, pas trop de connaissances et les morts s’entassant dans l’attente qu’ils soient enterrés sans la présence des leurs, nous n’avons jamais affronté d’aussi mauvaises perspectives en termes d’infections.

Fatigués des restrictions que le coronavirus a introduites dans nos vies, de nombreux gouvernements occidentaux parient sur les vaccins comme outil essentiel pour mettre fin à Covid-19.

Les vaccins sont certainement un outil formidable. Ils sont nécessaires pour vaincre le coronavirus. Mais ils ne suffisent sûrement pas. Sans aucun doute, il est temps de prendre des précautions au maximum.

Mais tout n’est pas mauvais.

Vous pouvez espérer le meilleur, mais vous devez vous préparer au pire : c’est la chose intelligente à faire

Il existe de plus en plus de preuves que la variante Omicron produit une maladie plus bénigne que les autres variantes.

En effet, et avec la collaboration décisive d’une couverture vaccinale élevée, bien que nous ayons environ deux fois plus de personnes infectées qu’aux mêmes dates l’an dernier, la pression hospitalière est beaucoup plus faible.

Les cas de Covid-19 les plus graves ont été considérablement réduits, tout comme les décès.

Sont de bonnes nouvelles.

Dans ce contexte, espérons le meilleur. Mais continuons à nous préparer au pire.