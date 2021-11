Omicron – Mises à jour et discussion continue

Les informations sur Omicron (alias B.1.1.529) continuent d’affluer, après l’avalanche d’informations d’hier. Il s’agit d’un journal ouvert que les gens ici peuvent ajouter à la discussion en fonction des informations qu’ils ont glanées à partir de sources fiables et pour poser/répondre à des questions sur Omicron.

Voici quelques mises à jour sur la situation Omicron —

Beaucoup de discussions pour savoir si les interdictions de voyager sont une bonne idée ou sont-elles contre-productives…

X

Bien sûr, mais pourquoi ne pas mieux prévenir que guérir ? L’imposition de restrictions punitives dissuadera d’autres pays de partager de manière transparente des informations similaires à l’avenir. Ce n’est pas seulement un problème dans cette pandémie, mais la transparence a été un problème dans d’autres épidémies. – Craig Spencer MD MPH (@Craig_A_Spencer) 26 novembre 2021

… ou s’il s’agit de solutions à court terme qui nous font gagner du temps ?

Dans quel cas utiliser au mieux le temps acheté ? Un thème commun est d’intensifier la vaccination à l’échelle mondiale

X

Et @JeremyFarrar a souligné que ces restrictions de voyage ne sont susceptibles que de ralentir la propagation d’une nouvelle variante et non de l’arrêter. « Cela vous fait gagner du temps. La question est de savoir ce que vous faites ensuite avec ce temps, et vous savez, nous n’avons pas beaucoup d’options. » – Kai Kupferschmidt (@kakape) 27 novembre 2021

La communauté scientifique réagit-elle de manière excessive à une situation que nous ne comprenons pas parfaitement ?

C’est damné si nous le faisons, et damné si nous ne le faisons pas.

X

Le défi principal de la santé publique : si vous avertissez les gens d’un problème et prenez des mesures qui réussissent à prévenir ou à arrêter le problème, les gens vous accusent de réagir de manière excessive ou de s’emparer du pouvoir ; si vous ne faites rien, les gens meurent. Il faut de la force pour choisir de donner la priorité à la vie des autres. https://t.co/3hqvOGnnp2 – Dr Ellie Murray, ScD (@EpiEllie) 27 novembre 2021

La variante est-elle présente uniquement dans les pays identifiés à ce jour ?

C’est peu probable étant donné le niveau des voyages en avion dans le monde moderne. De plus, la surveillance génomique est forte en Afrique du Sud, d’autres pays moins.

X

2) Cependant, le fait que les pays européens ne l’ont détecté chez les voyageurs qu’après que l’Afrique du Sud et d’autres l’aient averti, signifie probablement que de nombreux cas n’ont jusqu’à présent pas été détectés. Cela nous en dit aussi beaucoup sur la surveillance génomique dans certains pays à revenu élevé. – Florian Krammer (@florian_krammer) 27 novembre 2021

Omicron est-il originaire d’Afrique du Sud ?

Il est possible qu’il soit originaire d’ailleurs mais qu’il ait été détecté en Afrique du Sud en raison de son système de surveillance génomique stellaire.

Dans quelle mesure la nouvelle variante s’est-elle propagée jusqu’à présent ?

Voir le tableau de bnonews.com/… ci-dessous Les 2 cas en Angleterre ont fait trembler les autorités Nous pouvons nous attendre à ce que cette liste s’allonge aujourd’hui. Les virus voyagent plus vite à l’ère des avions que nous ne pouvons les détecter.

Pensez au nombre de vols en provenance d’Afrique et d’autres pays au cours de la semaine dernière.

De plus, les voyageurs internationaux ne doivent-ils pas être testés 72 heures avant le départ ? Pourquoi le taux de positivité est-il si élevé dans ce cas ?

X

Les autorités néerlandaises ont testé hier tous les passagers arrivés d’Afrique du Sud à Amsterdam sur deux vols en route car les vols étaient interdits en raison de la nouvelle variante omicron.

Ils ont trouvé que *61* sur les 600 passagers étaient positifs pour Covid-19 https://t.co/5ol0yhojB6 – Naomi O’Leary (@NaomiOhReally) 27 novembre 2021

Les tests COVID existants détecteront-ils ce virus ?

Oui Ils seront également en mesure d’identifier cette variante.

X

Cela dit, il existe un abandon du gène S pour certains des tests PCR. C’est une doublure argentée qui le rend plus facile à détecter. Si vous voyez deux gènes positifs et S négatifs sur PCR, alors il y a de fortes chances que ce soit Omicron aujourd’hui. 5/ – Michael Mina (@michaelmina_lab) 26 novembre 2021

Dans quelle mesure les vaccins existants offriront-ils une protection contre la variante ?

C’est une question brûlante sur laquelle les scientifiques travaillent fébrilement. On s’attend à ce qu’ils protègent contre les maladies graves et l’hospitalisation.

X

…également risque de réinfection chez les personnes infectées mais non vaccinées vs vaccinées.

3. Ne soyez pas surpris/déçu si nous apprenons qu’Omicron est déjà aux États-Unis.

4. Grande question, est-ce qu’Omicron accélère en dehors de l’Afrique, en Europe, et s’il peut vraiment surpasser Delta ? – Pr Peter Hotez MD PhD (@PeterHotez) 27 novembre 2021

En combien de temps les vaccins peuvent-ils être adaptés à la nouvelle variante, si nécessaire ?

Je veux parier qu’ils ont déjà peaufiné le vaccin en laboratoire, en particulier. pour les vaccins à base d’ARNm et de protéines ? Ce sont les tests et la fabrication qui prendront du temps.

X

Ce que les fabricants de vaccins disent d’Omicron (suite) : -Moderna annonce une stratégie en trois volets : -évaluation de la dose de rappel complète du vaccin original

-étudier deux boosters multivalents

– faire avancer le booster spécifique à Omicronhttps://t.co/ebYbLVbLVB (5/2) – Meg Tirrell (@megtirrell) 26 novembre 2021

Comment tant de mutations sont-elles apparues ensemble si brusquement ?

Une explication possible fournie par les virologues est que le virus a évolué chez un seul patient immunodéprimé avec une infection de longue durée.

X

La carte des mutations des 5 variantes préoccupantes

adapté de https://t.co/2sG39CZZsJ

Omicron (B.1.1.529) partage de nombreuses mutations clés d’Alpha, Beta, Gamma et Delta, mais beaucoup plus ajoutées, très probablement dérivées d’un hôte immunodéprimé avec une évolution in vivo étendue pic.twitter.com/q6LvTZOp8s – Eric Topol (@EricTopol) 27 novembre 2021

C’est une pensée qui donne à réfléchir, que des mutations nocives peuvent se développer chez une seule personne.

X

Parmi les milliards de personnes et les millions et millions d’infections au COVID, des variantes se développent probablement chez une seule personne.

Le système immunitaire d’une personne ne contrôle pas l’explosion initiale car une galaxie de particules virales se réplique et se réplique ensuite pendant des semaines puis des mois

?? – Maladies infectieuses (@InfectiousDz) 27 novembre 2021

Voici une hypothèse sur le lien entre les mutations, les individus immunodéprimés et la prévalence du VIH en Afrique australe –

X

Des variantes avec de longues branches ont émergé à plusieurs reprises en Afrique australe. Ils incluent B.1.351 (Beta), C.1.2, B.1.1.528 et maintenant B.1.1.529. Le regroupement régional et les caractéristiques des variantes suggèrent qu’il existe un grand réservoir d’infection chronique. pic.twitter.com/3jGPmct34b – Moritz Gerstung (@MoritzGerstung) 26 novembre 2021

Plus du fil –

Souvent ignorée par le reste du monde, l’Afrique australe connaît une importante épidémie de VIH, avec environ 20 % de la population infectée. Malgré les efforts considérables du gouvernement national, seulement 71% des personnes infectées en Afrique du Sud ont accès aux thérapies antirétrovirales. L’émergence régionale de plusieurs variantes du SRAS-CoV-2 avec de longues branches et des mutations préoccupantes en Afrique australe suggère que son épidémie de VIH est un facteur déterminant. C’est un facteur que la riposte mondiale à la pandémie devra peut-être reconnaître. La riposte internationale à la pandémie pourrait donc devoir viser non seulement à fournir un accès équitable aux vaccins contre le SRAS-CoV-2 et un soutien financier aux systèmes de santé publique, mais également aux thérapies antivirales contre le VIH et le SRAS-CoV-2. Personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité.

Sur l’équité vaccinale, l’hésitation et la politique –

X

L’équité en matière de vaccin signifie plus que l’approvisionnement

Vaccination et vaccin ne sont pas synonymes Les vaccins doivent être disponibles, mais aussi accessibles.

Les questions laissées sans réponse conduisent à l’hésitation.

Les obstacles non résolus mènent à l’hésitation

La politique est toujours locale et c’est la partie difficile – Maladies infectieuses (@InfectiousDz) 27 novembre 2021

Mais l’approvisionnement en vaccins fait également défaut et les pays riches doivent intensifier leurs efforts. Aucun de nous n’est en sécurité tant que nous ne le sommes pas tous.

X

Les États-Unis ont un transfert de technologie au ralenti vers des fabricants non américains qui pourraient augmenter considérablement l’offre. 2. L’Europe a annoncé des dons d’environ 0,5 milliard de doses.

Contexte : les communiqués de presse ne produisent pas d’anticorps, seuls ~14% des dons de 🇪🇺 ont effectivement été livrés.

2/x pic.twitter.com/VeTvKrl4v1 – Saad B. Omer (@SaadOmer3) 26 novembre 2021

Épilogue

La pandémie de COVID est à peine terminée, comme on nous le rappelle chaque jour ; la capacité du virus n’évolue pas non plus. Même sans cette variante, une nouvelle vague semble se former en Europe et aux USA à l’approche de l’hiver. Les sentiments anti-vaxx, poussés par la droite dans de nombreux pays, aggravent les choses, tout comme la diminution de l’immunité contre les vaccins. La probabilité d’apparition de nouveaux variants reste élevée dans la mesure où le virus circule dans une large partie de la population.

La variante B.1.1.529 peut créer de nouveaux défis ou elle peut faire long feu, nous ne le savons pas encore. Il peut avoir des propriétés d’évasion vaccinale, mais les vaccins pourraient toujours offrir une protection contre une maladie grave.

Il s’agit d’un problème mondial qui requiert une réponse mondiale. Sinon, nous chasserons les variantes pour toujours. Le monde entier a besoin de se faire vacciner. Personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité

X

Toutes les choses qui pourraient aider avec de nouvelles variantes. 1. Vaccination. 2. Mandats de vaccination. 3. Des tests gratuits envoyés dans chaque foyer. 4. Poursuite du masquage. 5. Surveillance communautaire active. 6. Plus d’épidémiologie génomique. – Gregg Gonsalves (@gregggonsalves) 27 novembre 2021

Comme nous le comprenons tous, nous devons rester vigilants, faire le rappel si nous ne l’avons pas déjà fait, continuer à pratiquer des protocoles de masquage et de distanciation sociale, encourager les autres à le faire et garder un œil sur les nouvelles provenant de sources fiables.

Gardons notre discussion ancrée dans la science et des sources fiables et évitons les bribes d’informations. basé sur des ouï-dire.

