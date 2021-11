Omicron monte en flèche avec une nouvelle variante de Covid-19

Vendredi dernier, la nouvelle variante très virulente de Covid-19 a coulé le marché de la cryptographie, avec de terribles avertissements adressés aux investisseurs. Bitcoin (BTC / USD) a perdu plus de 5% en quelques heures la semaine dernière, effaçant des milliards de la capitalisation boursière combinée des crypto-monnaies.

Cependant, il y a un gagnant : une petite pièce appelée Omicron (OMIC), qui a gagné environ 500% depuis que l’Organisation mondiale de la santé a donné son nom à la nouvelle variante de Covid-19, a rapporté le magazine Forbes.

Il est en hausse de 77% aujourd’hui, changeant de mains pour 639 $ au moment de la rédaction. Le mois dernier, nous avons assisté à la montée et à la chute inexplicables d’une pièce frauduleuse, qui était censée être liée à Squid Game, mais il s’est avéré que cela n’avait rien à voir avec cela. Le marché très volatil de la cryptographie voit souvent la valeur des pièces sombres augmenter de façon fulgurante, pour se dissiper comme des étoiles filantes.

La valeur d’OMIC a presque été multipliée par huit ces derniers jours selon les données de CoinGecko. À l’heure actuelle, SushiSwap (SUSHI / USD) est la seule plateforme où il peut être échangé. Il fonctionne sur la blockchain Arbitrum. Les échanges décentralisés comme SushiSwap sont assez vulnérables aux tirages de tapis, aux exploits et aux piratages, entraînant souvent une perte de fonds.

Martha Reyes, responsable de la recherche chez Bequant, a déclaré dans un e-mail à Forbes :

L’annonce d’une nouvelle variante de Covid en Afrique du Sud a déclenché une vente massive dans toutes les classes d’actifs. Si des blocages se produisent, ce qui n’est pas notre scénario de référence, cela entraînera plus d’argent pour les hélicoptères, ce qui profitera finalement aux actifs numériques.

La grande vente de crypto-monnaie de la semaine dernière, où les marchés traditionnels ont également chuté, a surpris certains analystes de crypto qui ont l’habitude de faire évoluer les prix des pièces et les cours des actions indépendamment les uns des autres. Tally Greenberg, responsable du développement commercial d’Allnodes, a écrit dans un e-mail à Forbes :

Le marché des crypto-monnaies, pour la plupart, n’est pas en corrélation avec les marchés traditionnels. Cependant, il y a des moments où même la crypto-monnaie suit les événements mondiaux. La nouvelle d’une nouvelle variante de Covid-19 a secoué le monde avec une nouvelle incertitude quant à notre voie mondiale vers la reprise, provoquant une baisse importante des crypto-monnaies grandes et petites et une baisse des actions et des obligations dans tous les pays. .