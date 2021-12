Omicron news SONDAGE : Qui a raison sur les règles de Covid – Boris ou Sturgeon ? | Politique | Des nouvelles

Boris Johnson n’appliquera aucune nouvelle restriction en Angleterre avant le 1er janvier, tandis que l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord ont analysé les mêmes données Covid et introduit de nouvelles restrictions. Mercredi, il y a eu un record de 183 000 cas positifs de Covid confirmés au Royaume-Uni – le chiffre comprenait certains résultats retardés de Noël.

La nouvelle variante représente désormais 90% de tous les cas de Covid. Cependant, les hospitalisations restent plus de trois fois inférieures à ce qu’elles étaient en janvier 2021.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré lundi: « Bien que nous devions tous rester prudents, nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire de prendre d’autres mesures avant le Nouvel An. »

M. Javid et le Premier ministre ont souligné l’importance d’obtenir votre rappel et vos tests avant les rencontres, mais les tests PCR et les tests de flux latéral sont épuisés dans toute l’Angleterre.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord avaient analysé les mêmes données et introduit davantage de mesures, le secrétaire à la Santé a souligné qu’il appartenait à chaque gouvernement de prendre des décisions.

Des membres du Parti conservateur ont déclaré que les données ne justifiaient pas encore la prise de mesures supplémentaires et ont déclaré que le gouvernement travailliste du Pays de Galles et le SNP en Écosse avaient réagi de manière excessive à la menace.

Le député de Backbench Andrew Bridgen, qui a fait campagne contre les nouvelles restrictions de Covid, a déclaré: «Nicola Sturgeon et Mark Drakeford ont mal laissé tomber l’Écosse et le Pays de Galles et ont montré leur véritable nature autoritaire.

«Il est temps que le gouvernement de Westminster dirige, plus de restrictions Covid. C’est officiel, Omicron est doux.

Tom Hunt, député d’Ipswich, a ajouté qu’aucune nouvelle restriction n’était la « bonne décision ».

« J’espère vraiment que nous approchons du point où nous pourrons définitivement tourner le dos au genre de règles illibérales et draconiennes qui sont maintenant en place en Écosse et au Pays de Galles.

« Si les gouvernements écossais et gallois veulent introduire de nouvelles restrictions qui causent des dommages économiques importants, c’est leur droit. Cependant, ils devraient être prêts à faire face à leurs propres électorats et à expliquer comment ils vont payer pour cela », a-t-il déclaré.

Au Pays de Galles, les nouvelles restrictions apportées depuis le lendemain de Noël incluent :

Seules 6 personnes peuvent se rencontrer dans les lieux publics.Vous devez vous tenir à 2 m des personnes dans les bureaux et les lieux publics.Nouvelles règles de masques pour les entreprises afin de protéger les clients et le personnel.Jusqu’à 30 personnes peuvent assister à des événements intérieurs.Jusqu’à 50 personnes peuvent assister à des événements extérieurs .Les boîtes de nuit ont fermé.

En Irlande du Nord à partir du 27 décembre :

Les boîtes de nuit ont fermé. Danser dans tous les lieux d’accueil ne sera pas autorisé. Tous les événements debout à l’intérieur ne seront pas autorisés. Le mélange des ménages devrait être réduit à un maximum de 3 ménages. Vous devez vous tenir à 2 m des personnes dans les bureaux et les lieux publics. à domicile dans la mesure du possible.Nouvelles règles de masque pour les entreprises afin de protéger les clients et le personnel.L’exemption de porter un couvre-visage là où il provoque un stress grave sera supprimée et la charge de prouver une exemption pour des raisons médicales incombera à l’individu.Seules 6 personnes peuvent se rencontrer dans des lieux publics. Des masques doivent être portés lors de tous les événements assis à l’intérieur et à l’extérieur, des tests de flux latéral doivent être effectués avant d’y assister et il ne doit pas y avoir de voyage à plusieurs ménages dans le même véhicule.

En Angleterre, les Britanniques continuent normalement mais ont été encouragés par le Premier ministre à recevoir leurs injections de rappel dès que possible et à passer un test de flux latéral avant de voir leurs amis et leur famille.

Wes Streeting, le secrétaire à la Santé de l’ombre, a déclaré que l’appel de M. Johnson pour que les gens prennent des flux latéraux en cas de pénuries importantes montrait une « incompétence spectaculaire ».

« Félicitations à Boris Johnson qui a réussi à apparaître à la télévision aujourd’hui pour exhorter les gens à se faire tester lorsque les gens ont du mal à y accéder.

« Les gens essaient de faire ce qu’il faut, de suivre les propres conseils du gouvernement et de se tester régulièrement, mais en sont empêchés par l’incompétence du gouvernement conservateur », a-t-il déclaré.

