Omicron Panic, le dernier jeu de puissance des tyrans dans leur guerre contre la liberté

« N’acceptez rien pour argent comptant, remettez tout en question et prenez vos décisions en fonction de la logique et de la réalité étayées par des faits irréfutables. Une fois arrivé à cette position, tout doute disparaîtra, une lumière brillera et une véritable connaissance en sera le résultat. Cette attitude ne peut que conduire à une compréhension claire de soi, et la vérité deviendra alors et seulement alors apparente. » – Gary Barnett

Comme nous le savons tous, la variante omicron n’est pas à craindre, mais les tyrans s’en moquent car ils ferment les cours et menacent Noël.

Anthony Fauci, connu sous le nom de « La Science » dans son esprit égoïste déformé, a déclaré cette semaine qu’« avec l’omicron respirant dans le dos, les choses pourraient vraiment mal tourner, en particulier pour les non vaccinés. Les vaccinés et ceux qui sont boostés, je pense, seront relativement bien protégés, du moins contre les maladies graves. »

Ceci malgré, comme l’a rapporté Zero Hedge, les données d’Afrique du Sud, où l’omicron a été découvert, montrent qu’il n’y a rien à l’omicron. Il est doux, comme l’ont dit à maintes reprises les chercheurs qui l’examinent. Fauci répand intentionnellement la peur.

Bien sûr, il n’y a pas que Fauci. C’est toute la classe dictatoriale mondialiste.

Le Royaume-Uni prétend maintenant avoir le premier décès d’omicron que Boris Johnson, le Premier ministre du pays, utilise pour faire peur.

Mais, le gouvernement ne communique pas du tout les détails de la mort, selon Paul Joseph Watson de Summit News. Pas d’âge, pas d’informations sur les conditions préexistantes, pas de statut vax. Le gouvernement ne dira rien.

Karol Sikora, oncologue et professeur de médecine, a répondu : « Étaient-ils à l’hôpital pour Covid ou étaient-ils là parce qu’ils avaient été écrasés par un bus ? Ont-ils eu un rappel ? Sont-ils âgés ? »

« Il y a toutes sortes de nuances dans cette affaire, et nous ne recevons pas les informations appropriées. Aucun détail n’a été dévoilé…. Je soupçonne que c’est un décès, ce qui est malheureux, mais qui est dû à autre chose, et il se trouve qu’il s’agit simplement d’un Covid positif. C’est pourquoi ils ne font pas grand bruit sur le fait qu’ils soient vaccinés ou non », a ajouté Sikora.

Les tyrans évaluent maintenant deux à trois années supplémentaires de tyrannie, celle du Centre européen de lutte contre les maladies.

Ces autoritaires sont des menteurs déterminés à nous contrôler. Les Centers for Disease Control ont été surpris en train de mentir sur les taux de «vaccination» américains, tout comme le gouvernement britannique.

Cela a été une guerre contre nous, pas une guerre contre un virus, depuis le tout début en mars 2020. Ils ont même leurs propres « scientifiques » qui travaillent désespérément pour trouver la prochaine variante pour garder les gens piégés dans la peur. Et ils ont un média conforme, comme l’a exposé le journaliste Alex Berenson, qui adhère à la même propagande qu’ils colportent, ce qui leur permet de se plier plus facilement à leurs suzerains qui écrivent leurs scripts.

Oui, c’est l’Opération Omicron, la dernière bataille de la guerre contre les libres penseurs, comme l’a écrit Brian Shilhavy pour Vaccine Impact.

« Si vous faites partie de ceux qui n’ont pas succombé à la guerre psychologique qui a été infligée au monde à travers la« guerre contre le virus COVID-19 »et qui restent non vaccinés avec un cœur sain et un esprit sain, préparez-vous pour la prochaine phase de cette « guerre » contre le « virus », alors que l’opération Omicron est sur le point d’être déclenchée, et il y aura des pertes massives, toutes imputées à vous et moi, les non vaccinés », a écrit Shilhavy.

Shilhavy a ajouté : « Ils ont presque achevé leur prise de contrôle du système hospitalier américain en licenciant tout le personnel sain d’esprit et éthique qui a refusé les tirs d’armes biologiques, et ont mis en œuvre des protocoles COVID qui sont en fait conçus pour générer de gros bénéfices tout en réduisant la population de personnes malades avec systèmes immunitaires affaiblis.

En effet, le régime Biden émet des menaces. Jeff Zients, coordinateur de la réponse COVID-19 de Biden, a déclaré: « Pour les non vaccinés, vous envisagez un hiver de maladies graves et de décès. »

De plus, les bénéfices sont énormes. Pfizer prévoit maintenant 50 à 60 milliards de dollars de ventes de « vaccins » depuis la création d’omicron après avoir initialement prévu 36 milliards de dollars. Et, ils prévoient que les ventes annuelles se poursuivront jusqu’à 25 milliards de dollars en 2027, car il n’y aura jamais de fin aux boosters.

James Howard Kunstler écrit que la seule menace pour l’humanité est Fauci et ses acolytes. Il faut résister aux tyrans. Ça dépend de nous. Et si nous n’agissons pas, nous méritons tout ce qui est à venir.

« Beaucoup de citoyens ordinaires sont furieux des incursions insidieuses et insensées du Wokery politique lié à l’urgence de Covid – les bousculades raciales et de genre, les efforts pour truquer les élections, les programmes de dépenses absurdes visant d’innombrables opérations frauduleuses, l’inflation monétaire désastreuse, et l’invasion d’opportunistes du monde entier à travers notre frontière avec le Mexique. Même au temps de Noël, avec toutes ses préoccupations passagères, ce n’est pas trop demander : où en es-tu ? Kunstler a écrit.

