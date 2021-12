Omicron peut échapper à la protection offerte par les vaccins Covid et les thérapies par anticorps : étude

L’étude, publiée jeudi dans la revue Nature, met également en évidence le besoin de nouveaux vaccins et traitements qui anticipent la façon dont le virus SARS-CoV-2 pourrait bientôt évoluer.

Omicron peut échapper à la protection immunitaire conférée par les vaccins COVID-19 et l’infection naturelle, selon une étude évaluée par des pairs qui suggère également que la nouvelle variante du coronavirus est complètement résistante aux thérapies par anticorps utilisées aujourd’hui.

L’étude, publiée jeudi dans la revue Nature, met également en évidence le besoin de nouveaux vaccins et traitements qui anticipent la façon dont le virus SARS-CoV-2 pourrait bientôt évoluer.

Les chercheurs de l’Université Columbia aux États-Unis et de l’Université de Hong Kong ont noté qu’une caractéristique frappante d’Omicron est le nombre alarmant de changements dans la protéine de pointe de la variante qui pourraient constituer une menace pour l’efficacité des vaccins et des anticorps thérapeutiques actuels.

L’étude a testé la capacité des anticorps générés par la vaccination à neutraliser Omicron dans des tests de laboratoire qui ont opposé des anticorps à des virus vivants et à des pseudovirus construits en laboratoire pour imiter la variante.

Les chercheurs ont découvert que les anticorps des personnes doublement vaccinées avec les vaccins Moderna, Pfizer, AstraZeneca et Johnson & Johnson COVID-19 étaient significativement moins efficaces pour neutraliser Omicron par rapport au virus d’origine. Les anticorps d’individus précédemment infectés étaient encore moins susceptibles de neutraliser Omicron, ont-ils déclaré.

Les personnes qui ont reçu une injection de rappel des vaccins Pfizer ou Moderna sont susceptibles d’être mieux protégées, bien que même leurs anticorps aient présenté une activité neutralisante diminuée contre Omicron, selon l’étude.

« Les nouveaux résultats suggèrent que les personnes précédemment infectées et les personnes entièrement vaccinées sont à risque d’infection par la variante Omicron », a déclaré David Ho, professeur au Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons.

« Même un troisième rappel peut ne pas protéger adéquatement contre l’infection à Omicron, mais bien sûr, il est conseillé d’en obtenir un, car vous bénéficierez toujours d’une certaine immunité », a ajouté Ho.

Les chercheurs ont noté que les résultats sont cohérents avec d’autres études de neutralisation, ainsi qu’avec les premières données épidémiologiques d’Afrique du Sud et du Royaume-Uni, qui montrent que l’efficacité de deux doses de vaccins contre les maladies symptomatiques est considérablement réduite contre Omicron.

L’étude suggère également que toutes les thérapies par anticorps monoclonaux actuellement utilisées et la plupart en développement sont beaucoup moins efficaces contre Omicron. Les anticorps monoclonaux sont des protéines fabriquées en laboratoire qui imitent la capacité du système immunitaire à combattre les agents pathogènes nocifs tels que les virus.

Dans les études de neutralisation avec des anticorps monoclonaux, un seul – Brii198 approuvé en Chine – a maintenu une activité notable contre Omicron, selon les chercheurs. Une forme mineure d’Omicron est complètement résistante à tous les anticorps utilisés en clinique aujourd’hui, ont-ils déclaré.

Les auteurs de l’étude notent qu’Omicron est désormais l’« échappé » le plus complet de la neutralisation que les scientifiques aient vu. Ils ont également identifié quatre nouvelles mutations dans la protéine de pointe d’Omicron qui aident le virus à échapper aux anticorps, une découverte qui pourrait éclairer la conception de nouvelles approches pour lutter contre la variante.

Le virus SARS-CoV-2 utilise la protéine de pointe pour entrer et infecter les cellules humaines. Les chercheurs suggèrent que de nouveaux vaccins et traitements doivent être développés pour mieux anticiper l’évolution du virus.

« Il n’est pas exagéré de penser que le SRAS-CoV-2 n’est plus qu’une mutation ou deux d’être complètement résistant aux anticorps actuels, que ce soit les anticorps monoclonaux utilisés comme thérapies ou les anticorps générés par la vaccination ou l’infection par des variantes précédentes « , a ajouté Ho.

