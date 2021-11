Omicron : pourquoi cela présente un risque élevé et comment rester sur ses gardes

Omicron représente la plupart des 2 300 nouveaux cas quotidiens dans les provinces de Gauteng en Afrique du Sud.

La nouvelle variante préoccupante « Omicron » signalée pour la première fois en Afrique du Sud a laissé les experts de la santé et les gouvernements du monde entier perplexes. La variante qui appartient à une lignée nommée B.1.1.529, s’est déjà répandue dans près d’une douzaine de pays dont la Grande-Bretagne, l’Italie, la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Australie, Hong Kong, le Botswana. La souche a été détectée pour la première fois dans la province de Bostanwa en Afrique du Sud le 24 novembre.

Omicron représente la plupart des cas quotidiens dans la province sud-africaine de Guateng. Le taux de positivité des tests dans la région est passé de 2 à 9 %.

Alors, qu’est-ce qui différencie l’Omicron des autres variantes et les vaccins contre lui et que devez-vous faire pour vous protéger.

Pourquoi Omicron est-il considéré comme à haut risque ?

Omicron a plus de 30 mutations de pointe, plus du double du nombre porté par Delta, ce qui le rend plus puissant et présente un risque plus élevé de provoquer une réinfection

Elle est devenue la souche dominante dans certaines parties de l’Afrique du Sud, dépassant la variante Delta et a récemment connu une augmentation du nombre de cas.

Il n’est pas encore clair qu’il provoque plus de sévérité des symptômes que d’autres variantes, a leurs symptômes distincts ou est plus transmissible.

Les autorités sanitaires sud-africaines ont fait savoir à l’OMS et à des experts médicaux en Inde que parmi les patients de Covid avec la nouvelle variante, il y a « une très faible hospitalisation » même lorsqu’elle est « hautement transmissible » et les patients ressentent une « fatigue extrême » même avec une maladie bénigne . L’irritation de la gorge est un autre symptôme prédominant.

Jusqu’à présent, la nouvelle variante Omicron qui a subi de multiples mutations n’a entraîné aucun décès parmi les personnes infectées.

Les vaccins sont-ils efficaces contre Omicron ?

L’importance des vaccins contre le Covid-19 reste essentielle pour réduire les décès et les maladies graves.

L’OMS travaille avec ses experts techniques pour en savoir plus sur les propriétés du variant et comment il réagit à une personne vaccinée.

Le nombre de mutations est un facteur inquiétant

On a appris que les principaux fabricants de vaccins comme Pfizer-BoNTech et Moderna se préparent à reformuler leur vaccin si cela devient nécessaire dans un proche avenir.

Comment monter vos gardes contre Omicron

Suivez le protocole Covid-19 déjà en place

Se faire vacciner

Évitez les endroits bondés

Maintenir la distance sociale

Portez un masque et utilisez un désinfectant

Juste au moment où le monde a commencé à revenir à la normale, l’émergence de la nouvelle variante montre que la pandémie est loin d’être terminée et que le comportement approprié de Covid est toujours la règle d’or pour briser la chaîne de transmission et rester en sécurité.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.