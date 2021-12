Les chercheurs ont analysé les données qu’ils ont recueillies auprès de 466 patients admis au complexe hospitalier universitaire Steve Biko à partir du 14 novembre avant de les comparer à 3 976 patients Covid admis avant cette date. La recherche a eu lieu dans la même région où les scientifiques locaux de la province du Gauteng ont identifié pour la première fois la variante.

Les premières conclusions de l’étude qui a évalué la létalité d’Omicron ont montré que seulement 4,5% des patients admis à l’hôpital pendant la vague d’Omicron sont décédés.

Les chiffres sont près de cinq fois inférieurs au taux de mortalité lors des vagues précédentes dans le même hôpital, atteignant 21,3% de tous les patients de Covid.

Selon les chercheurs de l’Université de Pretoria et du National Institute for Communicable Diseases en Afrique du Sud, ces chiffres pourraient prédire un découplage des cas de Covid et des taux de mortalité.

Ils ont écrit dans l’International Journal of Infectious Diseases : « Il y avait une diminution de la gravité de la maladie dans la quatrième vague dirigée par Omicron dans la ville de Tshwane.

« Il y a des signes clairs que les taux de cas et d’admission en Afrique du Sud pourraient encore baisser au cours des prochaines semaines.

« Si ce schéma se poursuit et se répète à l’échelle mondiale, nous assisterons probablement à un découplage complet des taux de cas et de mortalité, suggérant qu’Omicron pourrait être un signe avant-coureur de la fin de la phase épidémique de la pandémie de Covid, inaugurant sa phase endémique. »

Les hospitalisations ont également été plus courtes pour les patients d’Omicron car ils n’ont passé que quatre jours à l’hôpital en moyenne contre 8,8 jours auparavant.

Le nombre de personnes nécessitant des soins intensifs était également beaucoup plus faible, à 1% au lieu de 3%.

Sir John Bell, professeur regius de médecine à l’Université d’Oxford et conseiller du gouvernement en sciences de la vie, a également déclaré que la maladie « semble être moins grave et que de nombreuses personnes passent relativement peu de temps à l’hôpital ».

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Les scènes horribles que nous avons vues il y a un an d’unités de soins intensifs pleines, de nombreuses personnes mourant prématurément, c’est maintenant de l’histoire ancienne, à mon avis, et je pense que nous devrions être rassurés que c’est probablement continuer. »

Il a ajouté qu’Omicron n’est « pas la même maladie que nous voyions il y a un an ».