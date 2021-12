Omicron remplacera bientôt Delta en tant que variante mondiale dominante: Experts

Parmi les soumissions de génome envoyées à Gisaid, dont le siège est à Munich, une initiative de science des données qui fournit la plate-forme génomique partagée pour Covid, la souche Omicron a représenté entre 7 % et 27 % des nouvelles soumissions au cours du mois dernier, jusqu’à mardi.

Des experts à Singapour, où 170 nouveaux cas d’Omicron ont été signalés mercredi, ont averti que la nouvelle variante prétendument plus contagieuse est susceptible de remplacer Delta au cours des semaines ou des mois à venir. Alors que Delta est toujours la variante la plus courante sur tous les continents à l’exception de l’Afrique, Omicron se propage très rapidement, a déclaré le Dr Sebastian Maurer-Stroh, directeur exécutif de l’Institut de bioinformatique de l’Agence pour la science, la technologie et la recherche ici.

Parmi les soumissions de génome envoyées à Gisaid, dont le siège est à Munich, une initiative de science des données qui fournit la plate-forme génomique partagée pour Covid, la souche Omicron a représenté entre 7 % et 27 % des nouvelles soumissions au cours du mois dernier, jusqu’à mardi. Les chiffres se réfèrent à tous les continents à l’exception de l’Afrique.

« D’après les données actuelles, il semble que Delta diminuera au fil du temps par rapport à Omicron », a déclaré The Straits Times citant le Dr Maurer-Stroh, qui fait partie de l’équipe mondiale qui maintient Gisaid.

La nouvelle variante a été détectée pour la première fois en Afrique du Sud le 11 novembre, puis au Botswana et à Hong Kong, avant de se propager dans plus de 110 pays, comme le week-end dernier.

Omicron est déjà dominant en Australie, en Inde, en Russie, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni, a noté le professeur Dale Fisher, consultant senior à la division des maladies infectieuses du National University Hospital.

« Nous assistons à une transition mondiale de Delta à Omicron car avec une plus grande transmissibilité, le virus est plus en forme et a un avantage reproductif », a noté le professeur Fisher. Mais il a ajouté une mise en garde selon laquelle les rapports sur les taux d’Omicron peuvent être biaisés car certains pays font peu de séquençage de gènes, et ceux qui le font peuvent rechercher une délétion dans un gène de pointe spécifique pour identifier Omicron, au lieu d’effectuer un séquençage du génome entier.

Le ministère de la Santé de Singapour (MOH) a déclaré sur son site Web qu’à partir du 24 décembre, les cas de Covid-19 qui ont été testés positifs pour la soi-disant défaillance de la cible du gène S seront classés dans la catégorie Omicron.

Le gène S code pour la protéine de pointe du virus. Sur la base de l’expérience locale, si une personne est testée positive pour l’échec de la cible du gène S, l’individu est très susceptible d’avoir la variante Omicron, a déclaré le ministère de la Santé, notant que cette pratique s’aligne sur celles d’autres pays. Fisher a déclaré que la plupart des experts dans le domaine pensent qu’Omicron remplacera Delta en tant que souche dominante.

Une étude sud-africaine a suggéré que Delta pourrait être déplacé parce que l’infection par la nouvelle variante renforce l’immunité contre l’ancienne, a rapporté . mardi. Alors que la variante Delta a 13 mutations dont neuf sur la protéine de pointe, Omicron a environ 50 mutations jamais vues ensemble auparavant, et 32 ​​d’entre elles sont sur la protéine de pointe. En raison de ses mutations, le variant Delta s’attache plus efficacement aux récepteurs cellulaires humains, ce qui le rend plus infectieux, a déclaré Fisher. Mais la variante Omicron a inquiété les autorités sanitaires car le virus est encore plus « collant » en raison de ses mutations supplémentaires, a-t-il ajouté.

La montée et la chute de nouvelles variantes au fil du temps suivent les lois de la nature et la survie du plus fort, a noté Fisher. Le Dr Maurer-Stroh a déclaré que l’environnement dans lequel deux variantes s’affrontaient aidera également à déterminer laquelle est la plus efficace.

« Alors que l’immunité de la population augmente à la fois par la vaccination et par l’infection naturelle, la gravité diminue, mais une évasion encore légèrement meilleure de la réponse immunitaire prévalente peut donner à une variante un avantage supplémentaire sur une autre », a-t-il déclaré. « C’est aussi ce que nous voyons avec différentes variantes de la grippe chaque année. » Le Dr Maur er-Stroh a déclaré: « En raison du grand avantage de la vaccination, y compris les rappels, nous voyons des cas moins graves. »

Alors qu’Omicron et Delta continuent de lutter pour la domination, certains se sont demandé s’il serait possible d’être infecté par les deux souches en même temps. « C’est possible mais rare. Et très rapidement, une seule variante serait l’infection dominante dans le corps », a ajouté le Dr Maurer-Stroh.

Des preuves internationales indiquent que la variante Omicron est susceptible d’être plus transmissible, mais moins grave que la variante Delta. Pendant ce temps, les voyageurs locaux et étrangers entrant à Singapour sont chacun autorisés à apporter avec eux un maximum de 20 kits d’auto-test Covid tant qu’ils sont approuvés pour une utilisation dans le pays d’où le voyageur arrive bien qu’ils ne soient pas autorisés à être utilisés ici. C’est le cas depuis le 23 décembre, a déclaré la Health Sciences Authority (HSA) au Straits Times.

La HSA a déclaré avoir observé une augmentation des importations personnelles de kits d’autotest Covid à Singapour depuis octobre. Il avait interdit l’importation de certains de ces kits de test, dont la qualité ou l’efficacité n’ont pas été évaluées, car ils peuvent être revendus localement. Mais avec la réouverture des frontières, la HSA a déclaré qu’elle reconnaissait la nécessité pour les voyageurs d’apporter leurs propres kits d’auto-test pour répondre aux exigences de test nécessaires ici.

La HSA a autorisé 11 kits d’autotest Covid-19 à utiliser à Singapour. Mais il est rappelé au public que l’importation de kits d’autotest par colis postal n’est toujours pas autorisée. Toute fourniture ultérieure en gros de kits d’autotest n’est pas non plus autorisée et nécessitera des licences et une autorisation de la HSA. Selon le rapport, ceux qui enfreignent cela peuvent être emprisonnés jusqu’à deux ans et/ou condamnés à une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 SGD, s’ils sont reconnus coupables.

