omicron retardera-t-il la fin de la pandémie – ou l’accélérera-t-il en 2022 ?

Avec la flambée des taux d’omicron, vous pouvez vous demander désespérément quand – ou même si – cette pandémie va un jour se terminer.

La bonne nouvelle, c’est que ça va se terminer. Les experts sont d’accord là-dessus. Nous n’allons pas éradiquer totalement le Covid-19, mais nous le verrons passer de la phase pandémique à la phase endémique.

L’endémicité signifie que le virus continuera à circuler dans certaines parties de la population mondiale pendant des années, mais sa prévalence et son impact redescendra à des niveaux relativement gérables, de sorte que cela ressemblera plus à la grippe qu’à une maladie mondiale.

Pour qu’une maladie infectieuse soit classée dans la phase endémique, le taux d’infections doit plus ou moins se stabiliser au fil des années, plutôt que de montrer des pics importants et inattendus comme Covid-19 l’a fait. « Une maladie est endémique si le nombre de reproducteurs est stable à un », a expliqué l’épidémiologiste de l’Université de Boston, Eleanor Murray. « Cela signifie qu’une personne infectée, en moyenne, infecte une autre personne. »

Nous sommes loin de ça en ce moment. La variante très contagieuse de l’omicron signifie que chaque personne infectée infecte plus d’une autre personne, ce qui fait que les cas explosent à travers le monde. Personne ne peut regarder le tableau suivant et conclure raisonnablement que nous sommes en territoire endémique.

Notre monde en données

L’examen de ces données peut vous amener à vous interroger sur certaines des prédictions qui circulaient avant l’apparition d’omicron. À l’automne, certains experts de la santé disaient qu’ils pensaient que la variante delta pourrait représenter le dernier grand acte de cette pandémie, et que nous pourrions atteindre l’endémicité en 2022.

Les perspectives sont désormais plus incertaines. Alors, comment devriez-vous penser à la trajectoire et à la chronologie de la pandémie à l’aube de la nouvelle année ? Et comment omicron devrait-il façonner votre prise de décision quotidienne et votre calcul des risques ?

Quand on saura qu’on est enfin en territoire « endémique »

Voici une grande question à laquelle vous aimeriez probablement une réponse : l’omicron repousse-t-il l’endémicité plus loin dans le futur ? Ou pourrait-il réellement accélérer notre chemin vers l’endémicité en infectant une si grande partie de la population si rapidement que nous développons plus rapidement une couche d’immunité naturelle ?

« C’est vraiment la question à un million de dollars », m’a dit Angela Rasmussen, virologue à l’Université de la Saskatchewan au Canada. « C’est vraiment difficile à dire pour le moment. »

C’est en partie parce que l’endémicité ne consiste pas seulement à réduire le nombre de reproduction du virus à un. C’est le strict minimum pour obtenir la classification endémique, mais il y a aussi d’autres facteurs qui entrent en jeu : quel est le taux d’hospitalisations et de décès ? Le système de soins de santé est-il surchargé au point qu’il y a une pénurie d’espace ou de personnel? Existe-t-il des traitements pour réduire le nombre de personnes qui tombent gravement malades ?

En général, un virus devient endémique lorsque nous (experts de la santé, organismes gouvernementaux et public) décider collectivement que nous sommes d’accord pour accepter le niveau d’impact du virus – qu’en d’autres termes, il ne constitue plus une crise active.

Avec la flambée d’omicron en ce moment et de nombreux gouvernements réimposant des précautions plus strictes en conséquence, il est clair que nous sommes toujours en mode crise. « Mais tout dépend du fardeau que cela imposera au système de santé », a déclaré Rasmussen. « Et ce sera différent d’une communauté à l’autre. »

Même s’il s’avère que l’omicron a tendance à dans une maladie plus bénigne que les variantes précédentes (nous n’avons pas encore suffisamment de données pour le dire de manière concluante), une augmentation massive des cas pourrait encore entraîner une forte augmentation des hospitalisations et des décès. Cela pourrait mettre davantage à l’épreuve les systèmes de soins de santé qui sont déjà dans une situation désespérée. C’est pourquoi Rasmussen conclut que « omicron a certainement le potentiel de retarder l’endémicité ».

Mais il y a aussi quelques éléments d’espoir à garder à l’esprit. « Le nombre incroyable d’infections renforce l’immunité au niveau de la population. Ce sera crucial pour atténuer les vagues futures », a déclaré Joshua Michaud, directeur associé de la politique de santé mondiale à la Kaiser Family Foundation.

En plus du fait qu’omicron renforce potentiellement une certaine immunité chez le grand nombre de personnes qui en sont infectées, les vaccinations et les rappels contribuent également à « un important mur d’immunité en cours de construction », a-t-il déclaré. Mais il a averti que « c’est un mur aux variantes que nous avons déjà vues. Il pourrait y avoir une autre variante qui pourrait échapper à l’immunité plus tard. » Certains experts conjecturent déjà que l’infection par omicron peut ne pas vous offrir une grande protection croisée contre d’autres variantes.

C’est pourquoi Ramussen dit que « le déterminant clé » de la fin de la pandémie est le temps qu’il faudra pour rendre les vaccins accessibles dans le monde (et pour lutter contre l’hésitation actuelle à l’égard des vaccins). Actuellement, nous ne vaccinons pas le monde assez rapidement pour priver le virus d’opportunités de muter en quelque chose de nouveau et de sérieux. « Si seulement une très petite proportion de personnes a accès aux vaccins, nous allons simplement continuer à jouer à la variante whack-a-mole indéfiniment », a déclaré Rasmussen.

En attendant, nous avons un autre atout dans nos manches, qui, espérons-le, sera également disponible dans le monde le plus tôt possible : de nouveaux traitements — comme le paxlovid de Pfizer, récemment approuvé par la Food and Drug Administration, et le molnupiravir de Merck, également approuvé par la FDA – qui réduisent les taux d’hospitalisation et de décès dus à Covid-19.

« Les pilules antivirales sont très importantes dans le contexte de l’endémicité », a déclaré Michaud. « Si nous avons ces outils, nous envisageons un état très différent d’ici 2022. Les gens ne devraient pas avoir l’impression que nous sommes revenus à la case départ.

Nous ne sommes pas revenus à mars 2020. Mais il est logique de modifier notre comportement pendant la montée subite de l’omicron.

Malgré les gros titres, nous sommes en bien meilleure forme qu’au début de la pandémie. Nous avons découvert beaucoup plus d’informations sur le fonctionnement de Covid-19. Nous avons fabriqué des masques, des vaccins, des rappels, des traitements et des tests rapides efficaces.

Nous avons également appris que devoir s’accroupir a un coût réel pour notre santé mentale et économique et notre bien-être. Le coût d’un verrouillage strict en valait peut-être la peine en mars 2020, mais dans l’ensemble, ce n’est pas ce que les experts américains conseillent actuellement.

Cependant, ils nous exhortent à prendre plus de précautions que nous n’aurions pu l’être dans les semaines qui ont précédé omicron.

Prenez Bob Wachter, par exemple, le président du département de médecine de l’Université de Californie à San Francisco. À l’automne, il est passé d’une très grande prudence à propos de Covid-19 à une prise de risques plus calculés, notamment en dînant à l’intérieur dans des restaurants et même en organisant une conférence médicale en personne avec 300 participants. Mais maintenant qu’omicron fait monter en flèche les cas, il est à nouveau plus prudent.

« Je vois les prochains mois comme un temps pour renforcer ses comportements de sécurité », a-t-il écrit sur Twitter. Voici comment il a expliqué ses raisons :

… et surtout des gens (de nombreux médecins/infirmières sont également malades). Croyez-moi, vous voulez éviter de tomber malade lorsque le système est stressé. Troisièmement, je considère l’antiviral oral Pfizer comme un très gros problème, et il ne sera pas disponible avant 4 à 6 semaines (même dans ce cas, il sera rare). (10/25) – Bob Wachter (@Bob_Wachter) 17 décembre 2021

Les autres experts à qui j’ai parlé ont convenu que le moment est venu de limiter les activités à risque.

« J’avais levé le pied sur les freins en ce qui concerne mon propre comportement. Mais maintenant, j’ai recommencé à le remettre », m’a dit Michaud. « J’ai annulé mon projet d’aller dans le New Jersey pour rendre visite à ma famille à Noël. J’évite les environnements plus intérieurs. À partir de maintenant, il est très logique pour moi de prendre des mesures supplémentaires pour éviter que vous et ceux qui vous entourent ne soient infectés. »

Après le passage de l’onde omicron, a-t-il dit, il envisage à nouveau des précautions de détente. La modélisation suggère qu’omicron pourrait culminer de la mi-janvier à la fin janvier aux États-Unis, avec une forte baisse des taux de cas – et des activités devenant à nouveau plus sûres en conséquence – en février.

Rasmussen modifie également son comportement à la lumière de l’omicron, bien qu’elle souligne que ce n’est pas la même chose que de revenir à une source Verrouillage à la manière de 2020. Bien qu’elle ait annulé un vol international pendant les vacances, elle se sentait toujours à l’aise de se rendre chez son collègue pour un repas de Noël. C’est parce qu’elle et eux avaient des vaccins, des rappels, des tests rapides et une excellente ventilation qui travaillait en leur faveur.

« Nous avons beaucoup plus d’outils à notre disposition pour faire face à cela qu’en mars 2020 », a-t-elle déclaré.

Nous saurons que l’endémicité est arrivée lorsque ces outils – et la longue et douloureuse expérience de la pandémie elle-même – nous ont permis de nous adapter pleinement au virus, comme le virus s’est adapté à nous.