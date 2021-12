Omicron révèle comment les dirigeants plongent la tête dans le sable de la réalité

Les dirigeants plongent la tête dans le sable de la réalité sur Omicron. À moins qu’ils ne prennent les mesures nécessaires, les résultats peuvent être catastrophiques.

Omicron est 4,2 fois plus infectieux que Delta, selon une étude récente. Cela correspond à d’autres estimations d’une infectivité 3 à 6 fois plus élevée.

33 % de protection contre les infections : c’est l’efficacité du vaccin Pfizer à deux injections contre Omicron. Cela signifie qu’Omicron est beaucoup plus capable d’échapper aux vaccins et à l’immunité naturelle. Des résultats tout aussi inquiétants émergent des études de Moderna et J&J.

Un vaccin de rappel Pfizer augmente la protection à environ 75 %. Pourtant, des sondages montrent qu’Omicron a eu très peu d’impact sur la volonté des Américains de recevoir un rappel, voire de recevoir une première dose de vaccin.

Pourtant, malgré cette menace très sérieuse, nous constatons l’absence d’action significative de leadership.

La vague arrive

Les scientifiques croient fermement qu’une vague hivernale majeure d’Omicron arrive aux États-Unis. C’est à cause d’autres pays où Omicron se répand.

Notre séquençage génomique est bien pire que dans d’autres pays avec des cultures et des climats similaires, comme le Royaume-Uni. Il détecte un doublement des cas Omicron tous les deux jours. L’autorité sanitaire britannique a qualifié Omicron de « menace la plus importante » depuis le début de la pandémie. Le pays a déjà fait mourir quelqu’un avec Omicron.

Ou considérez le Danemark, qui a atteint son plus grand nombre de cas de pandémie en raison d’Omicron. La Norvège a également un taux de croissance de cas de COVID très élevé pour la même raison.

La seule lueur d’espoir est qu’Omicron, jusqu’à présent, semble causer une maladie plus bénigne que Delta. Pourtant, l’Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre le récit de la «douceur». Il a noté que les personnes non vaccinées – ou celles vaccinées qui sont plus âgées ou qui ont des problèmes de santé sous-jacents et n’ont pas de rappel – sont toujours à risque de maladie grave et de décès.

Manque d’action significative

La transmission beaucoup plus rapide de la maladie et l’évasion vaccinale sapent la nature globale moins grave d’Omicron. C’est pourquoi les hôpitaux ont une forte probabilité d’être débordés, y compris aux États-Unis, comme l’a prévenu le Center for Disease Control.

En raison de ce danger, le Danemark et la Norvège ont récemment annoncé des mesures COVID plus strictes. Le Royaume-Uni aussi.

Pourtant, malgré cette menace très sérieuse, nous constatons l’absence d’action réelle aux États-Unis. Le gouvernement fédéral a resserré les directives sur les voyages internationaux, ce qui aurait pu être utile si Omicron n’avait pas déjà été détecté dans plus de la moitié des États. Il explore la possibilité de boosters spécifiques à Omicron, qui prendraient au moins trois mois pour être approuvés, longtemps après que la vague Omicron ait balayé les États-Unis.

Mais ce n’est pas en prenant les mesures qui seraient les vrais changements du jeu.

Le médicament antiviral Paxlovid de Pfizer réduit le risque d’hospitalisation et de décès dus au COVID de 89 %. En raison de cette efficacité, la FDA a approuvé la fin prématurée de l’essai par Pfizer, car il serait contraire à l’éthique de refuser le médicament aux personnes du groupe témoin. Pourtant, la FDA ne choisit pas d’accélérer le processus d’approbation.

Des tests à domicile largement disponibles permettraient aux gens de se tester rapidement et efficacement. Cela empêcherait les personnes présentant des symptômes légers d’infecter les autres. Pourtant, le gouvernement fédéral n’a pas mis ces tests à la disposition des patients. Son meilleur effort est d’exiger que l’assurance couvre le remboursement de ces kits, ce qui est un geste presque inutile, car cela crée beaucoup trop de barrières.

Nous voyons un comportement encore plus problématique au niveau de l’État. Par exemple, le gouverneur du Colorado Jared Polis, un démocrate, a déclaré « la fin de l’urgence médicale » dans une récente interview, malgré la montée en puissance d’Omicron.

De même, la plupart des entreprises ne pivotent pas efficacement pour répondre à Omicron.

Certains sortent le vieux jeu fatigué de « retarder la réouverture des bureaux ». Par exemple, Google, Uber et Ford, ainsi que de nombreux autres, ont retardé le retour au bureau de plusieurs mois. Ceux qui sont déjà revenus demandent des mesures pandémiques plus strictes, telles que plus de masques et de distanciation sociale, mais ne modifient pas leurs modalités de travail.

Vous avez probablement entendu la citation « La définition de la folie est de faire la même chose encore et encore et d’attendre des résultats différents. » Malgré de nombreux avertissements d’experts en gestion des risques et en biais cognitifs comme moi, les entreprises répètent les mêmes erreurs en ne revoyant pas l’avenir du travail. Et ce malgré le départ de nombreux employés en raison des plans compulsifs de leurs employeurs pour les ramener au bureau dans le cadre de la Grande Démission.

Les angles morts mentaux obscurcissent la vision du leadership

Qu’est-ce qui explique ce comportement de leadership déroutant? Les dirigeants – et nous tous – sont enclins à tomber dans des erreurs de jugement dangereuses appelées biais cognitifs. Enracinés dans des vœux pieux, ces angles morts mentaux conduisent à de mauvaises décisions stratégiques et financières lors de l’évaluation des choix.

L’un des plus grands défis d’Omicron est le biais cognitif connu sous le nom d’effet autruche. Nommé d’après le mythe selon lequel les autruches plongent la tête dans le sable lorsqu’elles craignent le danger, l’effet autruche fait référence aux personnes qui nient la réalité négative. Delta a illustré la forte probabilité de variantes dangereuses supplémentaires, mais les dirigeants d’entreprises de mille milliards de dollars – et le gouvernement fédéral – ont nié la réalité de ce risque.

Nous voulons que l’avenir soit normal. Nous sommes fatigués de la pandémie et voulons juste revenir à l’époque d’avant la pandémie. Ainsi, nous sous-estimons grandement la probabilité et l’impact des perturbateurs majeurs, comme les nouvelles variantes COVID. Ce biais cognitif est appelé biais de normalité.

Lorsque nous apprenons une façon de fonctionner dans n’importe quel domaine, nous avons tendance à nous en tenir à cette façon de fonctionner. Vous avez peut-être entendu parler du syndrome du marteau et du clou : lorsque vous avez un marteau, tout ressemble à un clou. Ce syndrome est appelé fixité fonctionnelle. Ce biais cognitif amène les dirigeants habitués à leurs anciennes méthodes d’action à rejeter toute alternative, que ce soit dans l’approbation des médicaments ou les modalités de travail.

Notre esprit donne naturellement la priorité au présent. Nous voulons ce que nous voulons maintenant et minimisons les conséquences à long terme de nos désirs actuels. Ce schéma mental fallacieux est appelé actualisation hyperbolique, où nous escomptons excessivement les avantages de l’orientation vers l’avenir et de nous concentrer sur le présent. Un exemple clair est la focalisation sur les gains perçus à court terme du retour au bureau par rapport à l’avantage concurrentiel de la préparation à l’avenir hybride et distant du travail à long terme. Un autre ne parvient pas à apprécier les avantages à long terme des tests rapides à domicile pour améliorer la prochaine augmentation d’Omicron.

Conclusion

La voie à suivre vers l’avenir du travail est de vaincre les biais cognitifs et d’éviter de nier la réalité en repensant notre approche du futur.

Pour les entreprises, au lieu de dicter une approche descendante de la façon dont les employés collaborent, adoptez une approche dirigée par une équipe, où chaque chef d’équipe d’une équipe d’employés de base détermine ce qui fonctionne le mieux pour son équipe. Intégrez les meilleures pratiques en matière d’innovation, de collaboration et de responsabilité pour les équipes hybrides et distantes, telles que le brainstorming asynchrone virtuel.

Pour les gouvernements, repensez le type de paperasserie impliquée dans les processus d’approbation pendant les situations d’urgence et le type de financement disponible pour la santé publique. Il devrait être absolument inacceptable que des milliers de personnes meurent à cause d’un processus d’approbation de la FDA qui a duré des mois lorsque les responsables de la FDA ont approuvé l’arrêt prématuré de l’essai de Paxlovid. Il devrait être absolument inacceptable que des gens propagent le COVID à d’autres parce que le gouvernement refuse de faciliter l’accès aux tests COVID à domicile. Et il devrait être absolument inacceptable que des responsables gouvernementaux de haut niveau modélisent le terrible message que COVID est terminé comme une urgence médicale.

En bref, au lieu d’essayer de revenir en arrière dans le monde perdu de janvier 2020, réfléchissez à la manière dont nous pourrions créer un avantage concurrentiel dans notre nouvel avenir. Le COVID ne disparaîtra jamais : nous devons apprendre à vivre avec. Cela signifie réagir de manière appropriée et réfléchie aux nouvelles variantes et être intentionnel dans nos compromis.

À propos de l'auteur

Le Dr Gleb Tsipursky a cofondé le Pro-Truth Pledge (sur ProTruthPledge.org), un projet auquel se joignent tous ceux qui se soucient de créer une circonscription unie de tous ceux qui se soucient de la vérité et des faits.